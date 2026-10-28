Закупки до 30 млн рублей для малого бизнеса: что изменилось с 1 октября

30-миллионный лимит для СМП и СОНКО

Первое, на что стоит обратить внимание, – увеличивается цена контракта для закупок между СМП и СОНКО. Сейчас такие процедуры возможны при НМЦК до 20 млн рублей, однако с 1 января 2027 года планка поднимется до 30 млн рублей.

Благодаря этому заказчики смогут закупать крупные партии без необходимости дробить их на мелкие лоты. Предприниматели получат доступ к контрактам, ранее недоступным из-за ценового порога. Отметим, что действующий лимит не пересматривался с 2013 года, хотя инфляция и рост стоимости товаров и услуг за этот период были значительными.