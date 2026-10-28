Закупки до 30 млн рублей для малого бизнеса: что изменилось с 1 октября

30-миллионный лимит для СМП и СОНКО
Первое, на что стоит обратить внимание, – увеличивается цена контракта для закупок между СМП и СОНКО. Сейчас такие процедуры возможны при НМЦК до 20 млн рублей, однако с 1 января 2027 года планка поднимется до 30 млн рублей.
Благодаря этому заказчики смогут закупать крупные партии без необходимости дробить их на мелкие лоты. Предприниматели получат доступ к контрактам, ранее недоступным из-за ценового порога. Отметим, что действующий лимит не пересматривался с 2013 года, хотя инфляция и рост стоимости товаров и услуг за этот период были значительными.
Для электронных котировок установлено ограничение в 20 млн рублей
В период с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2027 года заказчикам разрешат проводить электронный запрос котировок, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 20 млн рублей. На данный момент порог для этой процедуры вдвое ниже – 10 млн рублей.
Новый лимит вводится как временная мера и будет применяться до 31 декабря 2027 года включительно. Если практика окажется успешной, новый порог может быть закреплен как постоянный.
Начиная с 1 января 2027 года участники электронных котировок, заключая контракт, будут иметь право направлять протокол разногласий. Это даст поставщику возможность до подписания договора заявить о несогласии с отдельными его условиями. Помимо этого, появится право увеличивать объем поставляемого товара в пределах начальной (максимальной) цены контракта.
Как быть, если поставщик единственный
Для сельской местности предусмотрены некоторые упрощения. Если товары приобретаются для местных нужд, можно не учитывать годовой объем закупок, что предусмотрено пунктом 4 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ. Нормы действуют с момента опубликования. Благодаря такому решению администрации населенных пунктов и отдельные организации смогут решать вопросы быстрее.
Согласно обновленному законодательству, идентичные или однородные товары допустимо закупать у единственного поставщика. В таких контрактах исполнитель может оставаться одним и тем же. Данное правило действует и для правоотношений, которые возникли до того, как поправки вступили в силу.
С 1 января 2027 года контрольный орган обязан рассмотреть обращение о согласовании сделки с единственным поставщиком в течение 5—8 дней. Для срочных закупок это заметное ускорение.
С 1 октября 2026 года в контракты допустимо вносить изменения, если соблюдаются следующие условия:
Окончательная цена товаров и услуг не может быть определена заранее. В этом случае допустимо увеличить максимальную цену контракта до 10%, что не влияет на стоимость единицы и другие показатели.
Если вместо указанной продукции предложен аналог или улучшенная версия. По договоренности сторон допускается замена позиции, предусмотренной контрактом, на аналогичную либо на товар с более высокими функциональными, техническими, качественными или эксплуатационными показателями. Если закупка проводилась конкурентным способом, сопоставление ведется с описанием объекта закупки; если у единственного поставщика – с условиями контракта. Исключение – контракты, перечисленные в пунктах 24 и 25 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ.
Изменена страна происхождения. Чаще всего это происходит, когда меняются логистические цепочки. Процедура возможна, если соблюдаются требования статьи 14 закона № 44-ФЗ.
Реквизиты счета в банке. Они могут быть изменены, если сохраняются другие существенные условия контракта.
Особый режим для медицинских изделий
Для контрактов, предметом которых выступают лекарственные препараты, медицинские изделия либо расходные материалы к ним, допустимое изменение цены или количества ограничивается 30%.
Разовое увеличение цены разрешено с 1 января 2027 года. С этой же даты заказчики получат право указывать торговые наименования лекарств, приобретаемых по решению врачебной комиссии. Для таких закупок используются электронный запрос котировок или закрытые способы.
Что уже действует и что заработает с 2027 года
С 1 октября 2026 года уже применяются:
лимит 20 млн рублей для электронных котировок;
послабления для сельских населенных пунктов;
новые условия изменения контрактов.
С начала 2027 года начнут применяться следующие нормы: предельный объем закупок у СМП и СОНКО составит 30 млн рублей; при электронных котировках можно будет направлять протокол разногласий; для лекарств и медизделий заработает особый правовой режим. Кроме того, период рассмотрения контракта с единственным поставщиком уменьшится с 8 до 5 рабочих дней.
Таким образом, поправки сделали закупки более простыми и гибкими. Заказчики получили возможность вносить изменения в контракты, заключать сделки с единственным поставщиком и ускорять проведение котировок. Это решение снимает излишние ограничения и расширяет возможности малого бизнеса. Малый бизнес сможет получать более крупные контракты — после вступления в силу лимита 30 млн рублей с 1 января 2027 года.