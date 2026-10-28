Как рассчитать утильсбор на авто в 2026 году

Для бухгалтеров, предпринимателей и граждан, ввозящих автомобили, это означает, что старые калькуляции больше не работают. Как считать утильсбор в 2026 году, чтобы не получить доначисление и не переплатить.
Формула и базовые ставки
Порядок исчисления утильсбора в 2026 году остался прежним: базовую ставку умножают на коэффициент. Для легковых транспортных средств категории M1 она сохраняется на уровне 20 тыс. руб., для грузового транспорта, автобусов и прицепов – 150 тыс. руб., для самоходных машин и спецтехники – 172, 5 тыс. руб. На окончательный размер платежа влияют как сама базовая ставка, так и коэффициент, который устанавливается с учетом возраста транспортного средства, объема двигателя, мощности и цели ввоза.
Главное изменение 2026 года заключается в том, что коэффициент утильсбора теперь определяется с учетом мощности двигателя в лошадиных силах. Ранее физическое лицо, ввозившее автомобиль с двигателем объемом до 3 л, могло рассчитывать на пониженную ставку. Однако с 1 декабря 2025 года для машин с ДВС такая льгота доступна только при мощности не более 160 л.с. Для электромобилей и последовательных гибридов действует отдельный порог – не выше 58,84 кВт (примерно 80 л.с.) максимальной 30-минутной мощности. Если речь идет о гибридах иных типов, учитывается совокупный показатель двигателя внутреннего сгорания и электромотора.
Льготный утильсбор для физлиц
Для граждан, приобретающих авто для себя, сохраняются пониженные ставки. Если машина новая, возрастом до 3 лет, коэффициент составляет 0,17, и при базовой ставке 20 тыс. руб. сбор равен 3,4 тыс. руб. Для автомобиля старше 3 лет применяется коэффициент 0,26, и сумма возрастает до 5, 2 тыс. руб.
Однако чтобы воспользоваться льготой, должны одновременно выполняться несколько условий:
автомобиль ввозится для личных, а не коммерческих целей;
мощность двигателя не должна превышать 160 л.с. (для электромобилей – 80 л.с.);
льгота не применяется, если ввезенный автомобиль будет продан раньше, чем через 12 месяцев.
В этом случае придется доплатить сбор до полного размера. Аналогичное ограничение действует, если гражданин ввозит новую машину раньше, чем через год после предыдущей.
Если хотя бы одно условие не выполнено, применяются полные коэффициенты. Например, для нового автомобиля с двигателем 1,5 л и мощностью 150 л.с. утильсбор в 2026 году составит 800, 8 тыс. руб., а для подержанного старше 3 лет с такими же характеристиками – 1, 409 млн руб.
Коммерческие ставки: примеры расчета для дилеров и перекупщиков
Для организаций, ИП, а также граждан, которые ввозят машины с целью перепродажи либо не подпадают под льготные условия, применяются коэффициенты в полном размере. В частности, для нового легкового авто с ДВС объемом 1–2 л и мощностью 161–190 л.с. утильсбор равен 900 тыс. руб. Для машины с двигателем 2–3 л и мощностью 161–190 л.с. – 2, 3 млн руб. При мощности свыше 191 л.с. сумма составляет 2, 364 млн руб. для объема 2–3 л и 2, 688 млн руб. для ДВС более 3 л.
Если мощность превышает 191 л.с., сумма достигает 2, 364 млн руб. для объема 2–3 л и 2, 688 млн руб. для двигателя свыше 3 л. Это важно учитывать при формировании себестоимости импорта: для мощных и объемных автомобилей утильсбор может составлять значительную долю конечной цены.
Ввоз из ЕАЭС после 1 апреля 2026 года
Отдельного внимания заслуживает ввоз автомобилей из стран ЕАЭС. С 1 апреля 2026 года закрыта схема, при которой физлица могут ввозить машины из Беларуси, Киргизии, Казахстана или Армении и платить льготный утильсбор, даже если фактически автомобиль предназначается для перепродажи.
Теперь, если транспорт ввозится из этих стран в коммерческих целях, сбор рассчитывают по полным коэффициентам, как для официальных дилеров. На практике это означает, что «серый» импорт из ЕАЭС, который ранее позволял экономить на утильсборе, стал экономически невыгодным.
При планировании закупки подержанного автомобиля из стран Союза бухгалтеру или предпринимателю необходимо заранее закладывать полную ставку сбора в бюджет сделки, иначе разница может оказаться неожиданной.
Таким образом, расчет утильсбора в 2026 году требует внимательной проверки трех параметров: мощности двигателя, а не только объема, возраста и целей ввоза. Для физлиц при соблюдении всех условий платеж остается символическим – 3, 4 тыс. или 5, 2 тыс. руб. Для коммерческого импорта и для автомобилей, не проходящих под льготу, суммы измеряются сотнями тысяч и миллионами рублей, а с 1 апреля 2026 года – еще и без возможности использовать пониженные коэффициенты при ввозе из ЕАЭС на перепродажу.