Как рассчитать утильсбор на авто в 2026 году

Формула и базовые ставки

Порядок исчисления утильсбора в 2026 году остался прежним: базовую ставку умножают на коэффициент. Для легковых транспортных средств категории M1 она сохраняется на уровне 20 тыс. руб., для грузового транспорта, автобусов и прицепов – 150 тыс. руб., для самоходных машин и спецтехники – 172, 5 тыс. руб. На окончательный размер платежа влияют как сама базовая ставка, так и коэффициент, который устанавливается с учетом возраста транспортного средства, объема двигателя, мощности и цели ввоза.

Главное изменение 2026 года заключается в том, что коэффициент утильсбора теперь определяется с учетом мощности двигателя в лошадиных силах. Ранее физическое лицо, ввозившее автомобиль с двигателем объемом до 3 л, могло рассчитывать на пониженную ставку. Однако с 1 декабря 2025 года для машин с ДВС такая льгота доступна только при мощности не более 160 л.с. Для электромобилей и последовательных гибридов действует отдельный порог – не выше 58,84 кВт (примерно 80 л.с.) максимальной 30-минутной мощности. Если речь идет о гибридах иных типов, учитывается совокупный показатель двигателя внутреннего сгорания и электромотора.