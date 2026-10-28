С 1 ноября Беларусь теряет отсрочку по обеспечительному платежу СПОТ: что меняется для импортеров

Как Беларусь отставала от остальных стран ЕАЭС

СПОТ — национальная система подтверждения ожидания поставки товаров — заработала в промышленную эксплуатацию 1 июня 2026 года. Изначально предполагалось, что обеспечительный платеж введут одновременно, но Правительство в постановлении № 641 «размазало» сроки: для Армении, Казахстана и Киргизии льгота действовала только до 30 июня, а белорусское направление получило отсрочку до 31 октября — на четыре месяца дольше.

При этом льгота была не для всех грузов, которые «проехали через Беларусь». Оба условия должны были выполняться одновременно: ввоз по российско-белорусскому участку границы и поставщик — организация или ИП, зарегистрированные по белорусскому законодательству. То есть товар, выпущенный в свободное обращение в Казахстане и идущий через Минск, под льготу не попадал.