С 1 ноября Беларусь теряет отсрочку по обеспечительному платежу СПОТ: что меняется для импортеров

Льготу вводили как временный переходный период по постановлению Правительства от 29.05.2026 № 641, и ее срок истекает 31 октября включительно.
Как Беларусь отставала от остальных стран ЕАЭС
СПОТ — национальная система подтверждения ожидания поставки товаров — заработала в промышленную эксплуатацию 1 июня 2026 года. Изначально предполагалось, что обеспечительный платеж введут одновременно, но Правительство в постановлении № 641 «размазало» сроки: для Армении, Казахстана и Киргизии льгота действовала только до 30 июня, а белорусское направление получило отсрочку до 31 октября — на четыре месяца дольше.
При этом льгота была не для всех грузов, которые «проехали через Беларусь». Оба условия должны были выполняться одновременно: ввоз по российско-белорусскому участку границы и поставщик — организация или ИП, зарегистрированные по белорусскому законодательству. То есть товар, выпущенный в свободное обращение в Казахстане и идущий через Минск, под льготу не попадал.
Что меняется 1 ноября
Условие
До 31 октября 2026
С 1 ноября 2026
ДОПП
Нужен при поставках под СПОТ
По-прежнему нужен
Обеспечительный платеж
Временное освобождение по постановлению № 641
Уплата в общем порядке, кроме постоянных исключений
Срок подачи ДОПП
Не позднее 4 часов до ввоза (без платежа)
Не позднее 2 календарных дней до ввоза
QR-код перевозчику
Нужен
Нужен; код получают после резервирования суммы
Важно: ДОПП и QR-код действовали для Беларуси и раньше — меняется только платежный контур. Если груз планируют ввезти 1 ноября, ДОПП и обеспечительный платеж нужно подготовить не позднее 30 октября, причем это календарные дни, а не рабочие.
Пример: сравнение сроков подачи ДО
Ситуация
Срок подачи ДОПП
QR‑код
Статус «Обеспечен»
Есть обеспечительный платёж
Не позднее 2 календарных дней до ввоза
После резервирования суммы
При полном покрытии суммы в ДОПП
Есть законное освобождение от платежа
Не позднее 4 часов до ввоза
Сразу после регистрации ДОПП
Не требуется (основание — освобождение)
Еще один подводный камень для тех, кто привык к «старому интерфейсу»: до конца октября в ДОПП при льготе указывали особый признак заявителя и сумму «0». С 1 ноября автоматически продолжать проставлять эту временную льготу нельзя — либо платеж, либо другое действующее основание освобождения.
Кто платит и сколько
Платеж перечисляет заявитель по ДОПП, если товар облагается ввозным НДС или акцизом и нет освобождения. Это не «налог сверху»: после ввоза сумму зачтут при исполнении обязанности по косвенным налогам через декларацию.
Формула для обычной облагаемой поставки без акциза: обеспечительный платеж = налоговая база × ставка НДС.
При ставке 22% и поставке на 1 000 000 руб. придется зарезервировать 220 000 руб. Если стоимость в валюте — пересчет по курсу Банка России на день, предшествующий регистрации ДОПП.
Пример 1: расчёт обеспечительного платежа (в рублях)
По контракту из Беларуси везут товары на 1 000 000 руб. (НДС 22%, акцизов нет).
Обеспечительный платёж = 1 000 000 × 22% = 220 000 руб.
Эту сумму нужно зарезервировать не позднее чем за 2 календарных дня до ввоза.
Статус «Обеспечен» появится только при полном покрытии: даже недоплата в 1 рубль не даст QR‑код.
Пример 2: расчёт в валюте (с курсом ЦБ)
Поставка в белорусских рублях: 50 000 BYN. Курс Банка России на день, предшествующий подаче ДОПП, — 32,15 руб./BYN.
Налоговая база = 50 000 × 32,15 = 1 607 500 руб.
При ставке НДС 20% обеспечительный платёж = 1 607 500 × 20% = 321 500 руб.
Три детали, которые легко упустить:
Отдельный КБК. Платеж идет на 182 1 04 03000 01 1000 110 и не входит в ЕНП. Перевод на обычный КБК или через ЕНС лишит ДОПП статуса «Обеспечен» — и груз развернут.
Срок. Платеж — не позднее чем за 2 календарных дня до ввоза (закон от 17.04.2026 № 101-ФЗ).
УСН. Работающим на упрощенке не легче: с 1 ноября исключение для белорусских поставщиков тоже заканчивается — платеж обязателен, если нет собственного основания для освобождения.
Пример: заполнение платёжного поручения
Реквизиты платёжного поручения для обеспечительного платежа:
КБК: 182 1 04 03000 01 1000 110 (не ЕНП).
Статус плательщика (поле 101): 01.
Поля 106–109: 0.
Назначение платежа: «Обеспечительный платёж по ДОПП № ХХХХХХ от ДД.ММ.ГГГГ в счёт уплаты ввозного НДС по поставке из Республики Беларусь по контракту № YYY от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с законом от 17.04.2026 № 101‑ФЗ».
Сумма: ровно та, что указана в ДОПП (без округления в меньшую сторону).
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Кого не коснется
Постоянные освобождения сохраняются: крупнейшие налогоплательщики, участники налогового мониторинга, уполномоченные экономические операторы, транзит, ввоз товаров, освобожденных от НДС и акцизов по закону или Договору о ЕАЭС, поставки резидентам свободных и особых экономических зон. Но даже при освобождении от платежа ДОПП и QR-код остаются обязательными — просто при законном основании на оформление дается уже 4 часа, а не 2 дня.
Из-под СПОТ целиком выведены нефть и нефтепродукты, электроэнергия, трубопроводный транспорт, товары для личного пользования и еще ряд категорий по статье 5 закона № 101-ФЗ.
Риски и типичные ошибки
Разворот груза. Без QR-кода, со статусом не «Обеспечен» или при расхождении данных ДОПП и товаросопроводительных документов машину не пустят в Россию.
Ошибка в КБК. Классическая ловушка первого платежа — перечислить на ЕНС. Статус не присвоится, деньги придется возвращать по отдельной процедуре.
Расхождение ДОПП и факта. Если в ДОПП заявлено меньше товара, чем едет фактически, ФТС зафиксирует расхождение — разворот плюс доначисление НДС по камеральной проверке.
Замороженные деньги. Если поставка сорвалась, средства разблокируют только после камеральной проверки по декларации. Сумму превышения можно вернуть по заявлению на ЕНС.
Заниженное резервирование. Платеж должен покрывать всю сумму из ДОПП: даже из-за округления недоплата может не дать нужный статус.
Пример: типичная ошибка и её последствия
Компания перечислила обеспечительный платёж на КБК ЕНП, а не на специальный КБК. В системе СПОТ статус «Обеспечен» не присвоился, QR‑код не сформировался. На границе машину развернули. Возврат ошибочно уплаченной суммы — отдельная процедура, сроки до 10 рабочих дней. Простой транспорта и срыв поставки обошлись дороже суммы платежа.
Что сделать до 1 ноября
Проверить, кто в компании готовит ДОПП, и настроить доступ к сервису заявителя ФНС или оператору ЭДО.
Сверить коды ТН ВЭД в контрактах и спецификациях — ошибка в коде означает новый ДОПП и двойной платеж.
Оценить, сколько денег будет замораживаться под поставками, и при необходимости договориться с банком о кредитной линии.
Провести ревизию оснований для освобождения по статье 11 закона № 101-ФЗ — и не надеяться на льготу «по умолчанию».
Инструктировать перевозчиков: QR-код проверяется до выезда, а не на границе.
Пример: чек‑лист для отдела ВЭД
Чек‑лист для ВЭД‑менеджера (до 1 ноября):
Проверить, кто в компании формирует ДОПП, и настроить доступ к сервису ФНС/ЭДО.
Сверить коды ТН ВЭД в контрактах и спецификациях (ошибка = новый ДОПП + двойной платёж).
Оценить объём замороженных средств под ближайшие поставки; при необходимости согласовать лимит с банком.
Провести ревизию оснований для освобождения (ст. 11 закона № 101‑ФЗ).
Инструктировать перевозчиков: QR‑код проверяется до выезда, а не на границе.
Кратко суть завершения переходного периода: Беларусь догоняет остальных участников ЕАЭС по правилам СПОТ. Формально это возврат к единому режиму, а не ужесточение — но для тех, кто в июне–октябре привык ввозить грузы без предварительного резервирования НДС, работа перестраивается резко.
Плюс очевиден для «чистого» бизнеса: конкурентам со схемами через фирмы-однодневки станет сложнее, о чем и говорилось при запуске системы.
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