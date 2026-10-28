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С 1 ноября Беларусь теряет отсрочку по обеспечительному платежу СПОТ: что меняется для импортеров

С 1 ноября Беларусь теряет отсрочку по обеспечительному платежу СПОТ: что меняется для импортеров

С 1 ноября 2026 года заканчивается «белорусская поблажка» по обеспечительному платежу при ввозе товаров из ЕАЭС: при автомобильных поставках из Беларуси аванс в счёт ввозного НДС и акцизов становится обязательным, как для других стран союза.

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Льготу вводили как временный переходный период по постановлению Правительства от 29.05.2026 № 641, и ее срок истекает 31 октября включительно. 

Как Беларусь отставала от остальных стран ЕАЭС

СПОТ — национальная система подтверждения ожидания поставки товаров — заработала в промышленную эксплуатацию 1 июня 2026 года. Изначально предполагалось, что обеспечительный платеж введут одновременно, но Правительство в постановлении № 641 «размазало» сроки: для Армении, Казахстана и Киргизии льгота действовала только до 30 июня, а белорусское направление получило отсрочку до 31 октября — на четыре месяца дольше. 

При этом льгота была не для всех грузов, которые «проехали через Беларусь». Оба условия должны были выполняться одновременно: ввоз по российско-белорусскому участку границы и поставщик — организация или ИП, зарегистрированные по белорусскому законодательству. То есть товар, выпущенный в свободное обращение в Казахстане и идущий через Минск, под льготу не попадал. 

Что меняется 1 ноября

Условие

До 31 октября 2026

С 1 ноября 2026

ДОПП

Нужен при поставках под СПОТ

По-прежнему нужен

Обеспечительный платеж

Временное освобождение по постановлению № 641

Уплата в общем порядке, кроме постоянных исключений

Срок подачи ДОПП

Не позднее 4 часов до ввоза (без платежа)

Не позднее 2 календарных дней до ввоза

QR-код перевозчику

Нужен

Нужен; код получают после резервирования суммы

Важно: ДОПП и QR-код действовали для Беларуси и раньше — меняется только платежный контур. Если груз планируют ввезти 1 ноября, ДОПП и обеспечительный платеж нужно подготовить не позднее 30 октября, причем это календарные дни, а не рабочие. 

Пример: сравнение сроков подачи ДО

Ситуация

Срок подачи ДОПП

QR‑код

Статус «Обеспечен»

Есть обеспечительный платёж

Не позднее 2 календарных дней до ввоза

После резервирования суммы

При полном покрытии суммы в ДОПП

Есть законное освобождение от платежа

Не позднее 4 часов до ввоза

Сразу после регистрации ДОПП

Не требуется (основание — освобождение)

Еще один подводный камень для тех, кто привык к «старому интерфейсу»: до конца октября в ДОПП при льготе указывали особый признак заявителя и сумму «0». С 1 ноября автоматически продолжать проставлять эту временную льготу нельзя — либо платеж, либо другое действующее основание освобождения. 

Кто платит и сколько

Платеж перечисляет заявитель по ДОПП, если товар облагается ввозным НДС или акцизом и нет освобождения. Это не «налог сверху»: после ввоза сумму зачтут при исполнении обязанности по косвенным налогам через декларацию. 

Формула для обычной облагаемой поставки без акциза: обеспечительный платеж = налоговая база × ставка НДС.

При ставке 22% и поставке на 1 000 000 руб. придется зарезервировать 220 000 руб. Если стоимость в валюте — пересчет по курсу Банка России на день, предшествующий регистрации ДОПП. 

Пример 1: расчёт обеспечительного платежа (в рублях)

По контракту из Беларуси везут товары на 1 000 000 руб. (НДС 22%, акцизов нет).
Обеспечительный платёж = 1 000 000 × 22% = 220 000 руб.
Эту сумму нужно зарезервировать не позднее чем за 2 календарных дня до ввоза.

Статус «Обеспечен» появится только при полном покрытии: даже недоплата в 1 рубль не даст QR‑код.

Пример 2: расчёт в валюте (с курсом ЦБ)

Поставка в белорусских рублях: 50 000 BYN. Курс Банка России на день, предшествующий подаче ДОПП, — 32,15 руб./BYN.

Налоговая база = 50 000 × 32,15 = 1 607 500 руб.

При ставке НДС 20% обеспечительный платёж = 1 607 500 × 20% = 321 500 руб.

Три детали, которые легко упустить:

  • Отдельный КБК. Платеж идет на 182 1 04 03000 01 1000 110 и не входит в ЕНП. Перевод на обычный КБК или через ЕНС лишит ДОПП статуса «Обеспечен» — и груз развернут. 

  • Срок. Платеж — не позднее чем за 2 календарных дня до ввоза (закон от 17.04.2026 № 101-ФЗ). 

  • УСН. Работающим на упрощенке не легче: с 1 ноября исключение для белорусских поставщиков тоже заканчивается — платеж обязателен, если нет собственного основания для освобождения. 

Пример: заполнение платёжного поручения

Реквизиты платёжного поручения для обеспечительного платежа:

  • КБК: 182 1 04 03000 01 1000 110 (не ЕНП).

  • Статус плательщика (поле 101): 01.

  • Поля 106–109: 0.

  • Назначение платежа: «Обеспечительный платёж по ДОПП № ХХХХХХ от ДД.ММ.ГГГГ в счёт уплаты ввозного НДС по поставке из Республики Беларусь по контракту № YYY от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с законом от 17.04.2026 № 101‑ФЗ».

  • Сумма: ровно та, что указана в ДОПП (без округления в меньшую сторону).

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Кого не коснется

Постоянные освобождения сохраняются: крупнейшие налогоплательщики, участники налогового мониторинга, уполномоченные экономические операторы, транзит, ввоз товаров, освобожденных от НДС и акцизов по закону или Договору о ЕАЭС, поставки резидентам свободных и особых экономических зон. Но даже при освобождении от платежа ДОПП и QR-код остаются обязательными — просто при законном основании на оформление дается уже 4 часа, а не 2 дня.

Из-под СПОТ целиком выведены нефть и нефтепродукты, электроэнергия, трубопроводный транспорт, товары для личного пользования и еще ряд категорий по статье 5 закона № 101-ФЗ. 

Риски и типичные ошибки

  • Разворот груза. Без QR-кода, со статусом не «Обеспечен» или при расхождении данных ДОПП и товаросопроводительных документов машину не пустят в Россию. 

  • Ошибка в КБК. Классическая ловушка первого платежа — перечислить на ЕНС. Статус не присвоится, деньги придется возвращать по отдельной процедуре. 

  • Расхождение ДОПП и факта. Если в ДОПП заявлено меньше товара, чем едет фактически, ФТС зафиксирует расхождение — разворот плюс доначисление НДС по камеральной проверке. 

  • Замороженные деньги. Если поставка сорвалась, средства разблокируют только после камеральной проверки по декларации. Сумму превышения можно вернуть по заявлению на ЕНС. 

  • Заниженное резервирование. Платеж должен покрывать всю сумму из ДОПП: даже из-за округления недоплата может не дать нужный статус. 

Пример: типичная ошибка и её последствия

Компания перечислила обеспечительный платёж на КБК ЕНП, а не на специальный КБК. В системе СПОТ статус «Обеспечен» не присвоился, QR‑код не сформировался. На границе машину развернули. Возврат ошибочно уплаченной суммы — отдельная процедура, сроки до 10 рабочих дней. Простой транспорта и срыв поставки обошлись дороже суммы платежа.

Что сделать до 1 ноября

  • Проверить, кто в компании готовит ДОПП, и настроить доступ к сервису заявителя ФНС или оператору ЭДО.

  • Сверить коды ТН ВЭД в контрактах и спецификациях — ошибка в коде означает новый ДОПП и двойной платеж.

  • Оценить, сколько денег будет замораживаться под поставками, и при необходимости договориться с банком о кредитной линии.

  • Провести ревизию оснований для освобождения по статье 11 закона № 101-ФЗ — и не надеяться на льготу «по умолчанию».

  • Инструктировать перевозчиков: QR-код проверяется до выезда, а не на границе.

Пример: чек‑лист для отдела ВЭД

Чек‑лист для ВЭД‑менеджера (до 1 ноября):

  • Проверить, кто в компании формирует ДОПП, и настроить доступ к сервису ФНС/ЭДО.

  • Сверить коды ТН ВЭД в контрактах и спецификациях (ошибка = новый ДОПП + двойной платёж).

  • Оценить объём замороженных средств под ближайшие поставки; при необходимости согласовать лимит с банком.

  • Провести ревизию оснований для освобождения (ст. 11 закона № 101‑ФЗ).

  • Инструктировать перевозчиков: QR‑код проверяется до выезда, а не на границе.

Кратко суть завершения переходного периода: Беларусь догоняет остальных участников ЕАЭС по правилам СПОТ. Формально это возврат к единому режиму, а не ужесточение — но для тех, кто в июне–октябре привык ввозить грузы без предварительного резервирования НДС, работа перестраивается резко. 

Плюс очевиден для «чистого» бизнеса: конкурентам со схемами через фирмы-однодневки станет сложнее, о чем и говорилось при запуске системы. 

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