НДС по «старым» контрактам: разбираем типовые примеры и рабочие решения на 2026 год

Переход на ставку НДС 22% в 2026 году стал серьезным тестом для договоров, подписанных ранее. В них нередко не учтены сценарии изменения налогового режима — отсюда ошибки в расчетах, спорные формулировки и риски доначислений.

Типичные просчеты при работе с ранее заключенными договорами

Пример 1: ориентируются на дату подписания договора, а не на момент реализации

Ключевой критерий для выбора ставки НДС — дата возникновения налоговой базы, а не дата, когда стороны подписали контракт. Чаще всего это день отгрузки товара, сдачи работ или оказания услуги.

Пример из практики.

Договор заключили в ноябре 2025 года. Отгрузка прошла 28 декабря 2025 — здесь применяется ставка 20%. Если же акт сдачи-приемки подписан 11 января 2026 года (даже если работы фактически делали в декабре), налоговая база формируется в 2026 году — ставка уже 22%. Ошибка возникает, когда бухгалтер смотрит только на дату договора и ставит неверную ставку.

Пример 2: смешивают расчеты по авансам и реализации при смене ставки

Когда аванс поступил в 2025 году (ставка 20%), а поставка — в 2026-м (ставка 22%), нужно разделять операции и применять разные ставки.

Конкретный расчет.

Аванс: 360 000 руб. в 2025 году. НДС с аванса: 360 000×20/120=60 000 руб.

Реализация: 610 000 руб. в 2026 году. НДС с отгрузки: 610 000×22/122=110 000 руб.

Распространенная ошибка — пытаться «выровнять» ставку и считать все по 22%, либо наоборот, применять старую ставку к новой поставке. Это приводит к расхождениям в декларациях и претензиям проверяющих.

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Пример 3: оформляют счет‑фактуру с неактуальной ставкой

Если поставка относится к 2026 году, в счете‑фактуре должна быть ставка 22%. Указание 20% — это ошибка, которую нужно исправлять. Для этого оформляют исправленный счет‑фактуру и подают корректировку, если декларация уже сдана.

Пример 4: оставляют в договоре «пустые» формулировки про НДС

Фраза «цена включает НДС» без дополнительных условий создает неопределенность: при росте ставки непонятно, кто берет на себя дополнительную нагрузку. В результате продавец хочет повысить цену, а покупатель — сохранить прежнюю сумму.

Как сформулировать, чтобы исключить разночтения.

«Цена договора включает НДС. В случае изменения законодательства, влекущего увеличение ставки НДС, цена подлежит увеличению пропорционально росту ставки. Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение в течение 5 рабочих дней с даты вступления изменений в силу. Если соглашение не подписано в указанный срок, цена считается увеличенной автоматически на основании уведомления продавца». Такая формулировка снижает риск споров и дает понятный алгоритм действий.

Пример 5: неверно отражают возврат по старым поставкам

При возврате товара, отгруженного в 2025 году со ставкой 20%, в корректировочном счете‑фактуре сохраняют ставку 20%. Применение новой ставки 22% к операции, которая изначально облагалась по 20%, — ошибка. Правило простое: ставка в корректировке соответствует той, что действовала на момент первоначальной отгрузки.

Важные изменения 2026 года: новый механизм с 1 октября

С 1 октября 2026 года в НК заработал специальный порядок (п. 3.2 ст. 166 НК, введён закон от 04.08.2026 № 293-ФЗ). Он разработан для ситуации, когда из-за поправок в налоговое законодательство у продавца впервые возникает обязанность платить НДС, при этом уже согласованная цена не позволяет начислить налог сверху, а покупатель не вправе принять НДС к вычету.

Важно: само повышение ставки с 20% до 22% под этот механизм не подпадает. Плательщик, который и в 2025 году исчислял НДС по 20%, а в 2026-м перешёл на 22%, не «приобретает обязанность платить налог», а меняет ставку в рамках уже действующего режима.

К таким договорам применяются общие правила. Механизм рассчитан на иных продавцов — прежде всего на тех, кто был плательщиком НДС впервые (типичный пример: законом снижен порог доходов, и упрощенец стал плательщиком НДС по длящемуся договору).

Когда можно применять расчётный метод.

Должны выполняться все условия одновременно:

договор заключён до изменения законодательства;

обязанность платить НДС возникла именно из-за поправок в НК (а не из-за роста собственной выручки продавца — например, продавец сам превысил лимит доходов и утратил право на спецрежим);

покупатель не имеет права на вычет НДС: это неплательщик НДС, освобождённый по ст. 145 НК РФ, упрощенец со ставками 5%/7%, покупатель по необлагаемым операциям или физлицо;

стороны не согласовали изменение цены и не предусмотрели в договоре порядок действий на такой случай.

В этом сценарии продавец исчисляет НДС расчётным методом из уже согласованной цены: 22/122, 10/110, 7/107 или 5/105 — в зависимости от применяемой ставки. Покупателю счёт-фактура не выставляется (новый абз. 5 п. 3 ст. 168 НК), при этом ФНС рекомендует продавцу составить его в одном экземпляре для собственного учёта.

Когда механизм не работает.

Достаточно одного из обстоятельств:

обязанность платить НДС возникла не из-за поправок в закон, а по внутренним причинам (например, продавец сам увеличил выручку и потерял право на спецрежим);

рост нагрузки вызван не появлением обязанности платить НДС, а изменением ставки — как в случае с повышением с 20% до 22%;

покупатель вправе принимать НДС к вычету;

стороны уже договорились об изменении цены либо в договоре есть чёткое условие на случай роста ставки.

Во всех этих ситуациях действуют общие правила: НДС начисляется сверх цены, оформляется счёт-фактура, покупатель может принять налог к вычету (если имеет на это право).

Дополнительная гарантия для продавца.

Новый пункт 3.2 не отменяет постановление Конституционного Суда РФ от 25.11.2025 № 41-П: даже при применении расчётного метода продавец вправе в судебном порядке требовать от покупателя доплаты в связи с ростом нагрузки — но не более половины суммы налога. То есть расчётный метод — это «потолок» автоматической нагрузки на продавца, а не запрет на переговоры о цене.

Когда можно применять расчетный метод:

изменение вызвано именно поправками в налоговом законодательстве (например, рост ставки НДС);

покупатель не имеет права на вычет НДС (например, работает на спецрежиме или ведет необлагаемую деятельность);

стороны не согласовали изменение цены;

в договоре нет специального условия на такой случай.

В этом сценарии продавец исчисляет НДС расчетным методом из уже согласованной цены: например, 22/122​, 7/107 или 5/105 ​ — в зависимости от применяемой ставки. При этом счет‑фактура не требуется.

Когда этот механизм не работает:

обязанность платить НДС возникла не из‑за закона, а по внутренним причинам (например, превышение лимита выручки и утрата права на спецрежим);

покупатель вправе принимать НДС к вычету;

стороны уже договорились об изменении цены или в договоре есть четкое условие на случай роста ставки.

Во всех этих случаях действуют общие правила: НДС начисляется сверх цены, оформляется счет‑фактура, покупатель может принять налог к вычету (если имеет на это право).

Практические меры для минимизации рисков

Чтобы не попадать в спорные ситуации, стоит выстроить простой и понятный процесс:

Провести ревизию действующих контрактов. Выделить договоры, исполнение которых приходится на 2026 год, особенно долгосрочные, с крупными авансами и поэтапной сдачей работ. Проверить условия о цене и НДС. Если в договоре нет четкого механизма пересмотра цены при изменении ставки, подготовить проект дополнительного соглашения. Фиксировать даты, от которых зависит ставка. В первичных документах (накладных, актах, УПД) всегда указывать дату отгрузки/сдачи. Это главный аргумент при проверке. Отдельно проработать условия с контрагентами на спецрежимах. Для них вопрос роста ставки особенно чувствителен, потому что они не могут принимать НДС к вычету. Здесь полезно либо заранее зафиксировать расчетный метод, либо прописать понятный порядок индексации цены. Настроить контроль возвратов и корректировок. Убедиться, что сотрудники применяют ставку, действовавшую на момент первоначальной поставки, и корректно оформляют корректировочные документы.