КУБ дня. Про блокировку счета из-за неуплаты налогов

Организация не успевает в срок уплатить налоги. Рассказываем, заблокирует ли банк расчетный счет.

Наша подписчица спрашивает:

«Подскажите, какая вероятность, что заблокируют расчетный счет, если будут оплачены не все налоги 28 октября ? Сумма недоплаты примерно 1 млн...Контрагент подвел, не оплачивает по счетам».

Мнения комментаторов разделились: кто-то считает, что банк выставит требование. Другие отмечают, что банк спишет суммы с расчетных счетов по инкассо.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, что сделает банк при неуплате налогов на сумму 1 млн руб.?