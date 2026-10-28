КУБ дня. Про блокировку счета из-за неуплаты налогов
Организация не успевает в срок уплатить налоги. Рассказываем, заблокирует ли банк расчетный счет.
Наша подписчица спрашивает:
«Подскажите, какая вероятность, что заблокируют расчетный счет, если будут оплачены не все налоги 28 октября ? Сумма недоплаты примерно 1 млн...Контрагент подвел, не оплачивает по счетам».
Мнения комментаторов разделились: кто-то считает, что банк выставит требование. Другие отмечают, что банк спишет суммы с расчетных счетов по инкассо.
А как вы считаете, что сделает банк при неуплате налогов на сумму 1 млн руб.?