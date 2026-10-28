Утвержден перечень из 26 документов для проверок ГИТ

Что это значит для работодателей
Ранее инспекторы часто запрашивали практически любые документы «на всякий случай». Теперь действует принцип: можно требовать только то, что прямо указано в утвержденном Рострудом перечне. Это снижает административную нагрузку и защищает компании от избыточных требований.
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Полный перечень сведений, которые может запросить ГИТ
Роструд вправе запросить:
Документы, устанавливающие организационно-правовую форму работодателя, его права и обязанности, в том числе приказы о назначении руководителя, избрании единоличного исполнительного органа и назначении ответственных должностных лиц.
Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка и документы (сведения) об ознакомлении с ними работников под роспись.
Штатное расписание.
Решения работодателя, принятые с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа.
Документы, подтверждающие соблюдение порядка учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Заявления, обращения, уведомления работников.
Приказы (распоряжения) работодателя, изданные в рамках трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, и данные об ознакомлении с ними работников под роспись.
Документы, устанавливающие трудовые отношения: трудовые договоры, служебные контракты, дополнительные соглашения, гражданско-правовые договоры о выполнении работ/оказании услуг, документы о полномочиях лица, подписавшего трудовой договор, и о допуске работников к работе.
Документы, устанавливающие права и обязанности сторон трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Документы по социальному партнерству в сфере труда (полномочия сторон, предложения о начале коллективных переговоров, ответы, запросы информации и т.д.).
Документы, подтверждающие выполнение обязательных требований в сфере социального партнерства, в том числе при заключении коллективных договоров и соглашений.
Документы, связанные с заключением, изменением и прекращением трудового договора: трудовые книжки / сведения о трудовой деятельности, должностные инструкции, заявления работников, договоры о полной материальной ответственности, приказы по личному составу, личные карточки Т-2, книги учета трудовых книжек и др.
Документы, подтверждающие выполнение обязательных требований в сфере защиты персональных данных работников.
Документы по рабочему времени: табели учета рабочего времени, графики работы (сменности), результаты специальной оценки условий труда (СОУТ), соглашения о неполном рабочем времени, документы об ознакомлении с правом отказаться от ночной и сверхурочной работы.
Документы по времени отдыха: графики отпусков, уведомления о начале отпуска, приказы о предоставлении отпусков, согласия на работу в выходные и праздники (с учетом мнения профсоюза), записки-расчеты при увольнении, документы о компенсации за неиспользованный отпуск.
Документы по оплате труда: локальные акты о системе оплаты труда, документы об индексации зарплаты, расчетные и платежные ведомости, платежные поручения с реестрами, расчетные листки, согласия на удержания, приказы о простое.
Документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в части нормирования труда.
Документы о предоставлении гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством.
Документы о трудовом распорядке и дисциплине труда.
Документы о квалификации работников, профессиональных стандартах, подготовке и дополнительном профессиональном образовании, ученические договоры.
Документы, подтверждающие соблюдение требований охраны труда и обеспечение безопасных условий труда.
Документы по организации системы охраны труда: выдача СИЗ, молока и лечебно-профилактического питания, санитарно-бытовое и медицинское обслуживание, обучение по охране труда, финансирование мероприятий по улучшению условий труда.
Документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в части материальной ответственности сторон трудового договора.
Документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в части регулирования труда отдельных категорий работников.
Документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в части рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;
Документы, подтверждающие наличие у работника инвалидности, а также срок действия таких документов, медицинские заключения, индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида.
Что важно знать бухгалтеру и кадровику
Инспектор не имеет права запрашивать документы, которых нет в этом перечне. При получении запроса сверх списка можно направить мотивированный отказ со ссылкой на утвержденный Рострудом перечень.
Наиболее часто запрашиваемые блоки — оплата труда (п. 16), рабочее время и СОУТ (п. 14), отпуска (п. 15) и кадровая документация (п. 12). Результаты специальной оценки условий труда теперь прямо включены в перечень — их отсутствие станет нарушением.
Практические рекомендации
Чтобы подготовиться к проверкам ГИТ, можно воспользоваться этими советами.
Проверьте наличие и актуальность всех документов.
Убедитесь, что работники ознакомлены с ЛНА и приказами под роспись (или электронно с подтверждением).
Приведите в порядок табели, графики отпусков, документы по индексации зарплаты и выдаче СИЗ.
Сохраните копию утвержденного Рострудом перечня — ее можно прикладывать к ответу на незаконный запрос.