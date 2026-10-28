Акт выполненных работ самозанятого в 2027 году: что проверить бухгалтерии

Нужен ли акт от самозанятого

Закон о самозанятых акт не требует: исполнителю достаточно выдать чек. Но для компании акт выполненных работ самозанятого остается первичным документом. Каждый факт хозяйственной жизни оформляют первичкой (ч. 1 ст. 9 закона № 402-ФЗ), и чек эту роль не закрывает.

Чек Акт Кто формирует Самозанятый в «Мой налог» Стороны вместе Что подтверждает Оплату и налог исполнителя Что именно сделано и принято Без него Нельзя учесть расход (ч. 8 и 9 ст. 15 закона № 422-ФЗ) Расход сложно защитить, если налоговая спросит, за что платили Подписи Не нужны Обеих сторон

Поэтому бухгалтерия просит оба документа. Предоставляет ли самозанятый акт сам или его готовит заказчик, закон не решает: стороны договариваются в договоре.