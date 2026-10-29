Декабрь 2026: что должен закрыть бизнес до конца года

Технологический сбор: первые платежи уже вносятся

Платить сбор обязаны те, кто ввозит электронику из-за рубежа или сам производит её в России — если товар есть в перечне Минпромторга. Не платят те, кто просто перепродаёт технику, обычные покупатели, а также граждане, ввозящие гаджеты из стран ЕАЭС для личного пользования, а не на продажу.

Сбор платят с каждой штуки ввезённого или выпущенного в оборот товара. Базовые ставки: ноутбуки — 746 ₽, смартфоны — 373 ₽, телефоны — от 25 до 100 ₽ за штуку. Если модель внесена в «Честный ЗНАК», ставка снижается примерно на треть (ноутбук — 500 ₽, смартфон — 250 ₽). А если бренд и модель в реестр не добавлены, платить придётся больше базовой ставки (ноутбук — 992 ₽, смартфон — 496 ₽) — то есть почти в два раза дороже, чем при заполненной карточке. Закон ставит потолок — не больше 5 000 ₽ за единицу; до этой суммы дойдут лишь самые дорогие категории техники.

Ставки утвердил приказ Минпромторга № 5366 от 13.10.2026. Старт сбору сдвинули с сентября на 1 декабря — закон № 195-ФЗ.

Как платить. Сначала нужно зарегистрироваться в системе ГИСП, затем подать туда данные: для импорта — коды ТН ВЭД, для собственного производства — коды ОКПД2, и указать количество единиц товара. Система сама рассчитает сумму сбора. Оплатить её нужно отдельным платёжным поручением — не через единый налоговый платёж (ЕНП). Ввести товар в оборот (например, промаркировать и продать) можно только после уплаты сбора: на обмен данными между ведомствами закладывайте до шести рабочих дней. Кроме того, с 1 декабря запрещено продавать немаркированные остатки электроники, которые были произведены или ввезены до 1 мая 2026 года, — их нужно было промаркировать до 30 ноября.