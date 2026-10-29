Декабрь 2026: что должен закрыть бизнес до конца года

Технологический сбор: первые платежи уже вносятся
Платить сбор обязаны те, кто ввозит электронику из-за рубежа или сам производит её в России — если товар есть в перечне Минпромторга. Не платят те, кто просто перепродаёт технику, обычные покупатели, а также граждане, ввозящие гаджеты из стран ЕАЭС для личного пользования, а не на продажу.
Сбор платят с каждой штуки ввезённого или выпущенного в оборот товара. Базовые ставки: ноутбуки — 746 ₽, смартфоны — 373 ₽, телефоны — от 25 до 100 ₽ за штуку. Если модель внесена в «Честный ЗНАК», ставка снижается примерно на треть (ноутбук — 500 ₽, смартфон — 250 ₽). А если бренд и модель в реестр не добавлены, платить придётся больше базовой ставки (ноутбук — 992 ₽, смартфон — 496 ₽) — то есть почти в два раза дороже, чем при заполненной карточке. Закон ставит потолок — не больше 5 000 ₽ за единицу; до этой суммы дойдут лишь самые дорогие категории техники.
Ставки утвердил приказ Минпромторга № 5366 от 13.10.2026. Старт сбору сдвинули с сентября на 1 декабря — закон № 195-ФЗ.
Как платить. Сначала нужно зарегистрироваться в системе ГИСП, затем подать туда данные: для импорта — коды ТН ВЭД, для собственного производства — коды ОКПД2, и указать количество единиц товара. Система сама рассчитает сумму сбора. Оплатить её нужно отдельным платёжным поручением — не через единый налоговый платёж (ЕНП). Ввести товар в оборот (например, промаркировать и продать) можно только после уплаты сбора: на обмен данными между ведомствами закладывайте до шести рабочих дней. Кроме того, с 1 декабря запрещено продавать немаркированные остатки электроники, которые были произведены или ввезены до 1 мая 2026 года, — их нужно было промаркировать до 30 ноября.
Нюанс. Постановление о порядке уплаты и льготах (в том числе о зачете, чтобы компоненты и готовые устройства не облагались дважды) на старте еще дорабатывалось. Минпромторг закладывает влияние на цены до 1%, рынок — до 9% в отдельных категориях. Следите за документами.
НДС на УСН: год с порогом 20 млн подходит к концу
С 1 января 2026 года лимит освобождения от НДС упрощенцев упал с 60 до 20 млн рублей (закон № 425-ФЗ). Планировавшееся дальнейшее снижение затормозили: 20 млн закреплены на 2027–2029 годы, 15 млн — с 2030-го, 10 млн — с 2031-го.
Два сценария для тех, кто стал плательщиком:
Ставки 5% и 7% — без вычетов. 5% — при доходе до 272,5 млн (лимит проиндексирован дефлятором), 7% — до 490,5 млн. Обязательство держать ставку — 12 кварталов, но первые четыре квартала можно добровольно уйти на общую.
Ставка 22% (была 20%) — с вычетами входного НДС. Выгодно, если поставщики в основном плательщики НДС.
Декларации — ежеквартально, оплата — через ЕНС. На переходный период для новичков действовал мораторий на блокировку счетов за несданную декларацию. Ставки 10% и 0% остались без изменений.
Что сделать в декабре. Посчитать годовую выручку. Если она перевалит за 20 млн до 31 декабря — с 1 января вы плательщик НДС, и к первому кварталу с декларацией и счетами-фактурами надо готовиться уже сейчас.
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Имущественные налоги: уплатить до 1 декабря
Физлица и ИП платят транспортный, земельный налог и налог на имущество за 2025 год до 1 декабря. Сюда же — НДФЛ по уведомлению, например с процентов по вкладам.
Организации живут по старому графику: годовой налог — до 1 марта 2027 года (28 февраля — воскресенье).
Что изменилось в 2026 году:
Пользователям Госуслуг уведомления приходят в электронном виде — опция работает с 1 августа, отказ от нее надо было подать отдельно. Если письма нет к 1 ноября, проверяйте личный кабинет и почту.
О неучтенном имуществе (продали, а ФНС не знает) теперь сообщают до 31 мая следующего года.
Регионы публикуют перечни кадастровых объектов до 1 марта вместо 1 января.
Заглянем в 2027-й: ФНС начнет считать имущественные налоги сама по данным ГИБДД и Росреестра, а годовой срок для организаций сдвинется на 28 марта. Пока — по-старому.
Итог
Декабрь 2026 — не обычный закрывающий месяц: в него попали запуск нового платежа, первый полный год НДС на упрощенке и стандартный имущественный дедлайн.
Проверьте три пункта: ассортимент попал ли под сбор, выручка близка ли к 20 млн, уведомление из ФНС получено ли и оплачено ли.
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