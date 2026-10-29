Как не потерять освобождение от НДС в 2027 году: удержать лимит доходов на УСН в 20 млн рублей

Но в расчетах легко ошибиться: есть неочевидные правила суммирования доходов, динамика нарастающего итога и исключения, которые делают НДС обязательным даже при скромной выручке.
От чего реально зависит освобождение от НДС
Право не платить НДС в 2027 году целиком опирается на сумму доходов за 2026 год. Если она не превысила 20 млн рублей, освобождение действует автоматически: не нужно начислять налог, выставлять счета-фактуры и сдавать декларацию по НДС. Налоговая проверит цифры по декларации по УСН — никаких отдельных заявлений подавать не требуется.
Главное изменение 2026 года: лимит «заморозили»
Изначально в планах было постепенное снижение порога: сначала до 15 млн, потом до 10 млн рублей. Однако закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ изменил сценарий — лимит зафиксирован на уровне 20 млн рублей и будет действовать без изменений до 2029 года включительно.
Для бизнеса это означает предсказуемость: правило «доход за прошлый год ≤ 20 млн = освобождение в текущем году» теперь стабильно и рассчитано на несколько лет вперед.
Как правильно считать доходы: что включать и где чаще ошибаются
В расчет лимита берут все доходы, учитываемые при расчете налога по УСН: выручку от реализации и внереализационные доходы. При этом есть несколько ситуаций, где легко допустить ошибку.
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Совмещение УСН и ПСН.
Доходы по обоим режимам нужно сложить. Важный нюанс: для ПСН в расчет берут фактический доход, а не потенциальный (расчетный). Это распространенная ошибка — если ориентироваться на расчетный доход по патенту, лимит может казаться соблюденным, хотя по факту он превышен.
Новые ИП и компании.
У них нет доходов за «предыдущий год», поэтому освобождение от НДС действует с даты регистрации. Однако следить за лимитом нужно непрерывно: как только нарастающим итогом доход превысит 20 млн рублей, обязанность платить НДС начнется с 1-го числа следующего месяца.
Превышение лимита в середине года: как это работает
Контроль лимита — не только годовая история. Критичен нарастающий итог: если в каком-то месяце порог в 20 млн рублей пройден, НДС придется платить начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Пример.
По итогам июня 2026 года доход составил 19,7 млн рублей. В июле пришли крупные платежи, и нарастающий итог стал 20,4 млн рублей. Это означает, что с 1 августа 2026 года бизнес становится плательщиком НДС. Соответственно, по итогам 2026 года лимит превышен — и в 2027 году освобождение уже не применяется.
Какие ставки НДС можно выбрать, если лимит не удержан
Если право на освобождение утрачено, нужно выбрать ставку. У каждого варианта свои особенности:
Общая ставка (22% или 10% для отдельных категорий товаров). Дает право на вычет «входного» НДС. Это выгодно, если у бизнеса высокая доля расходов с НДС — так можно снизить налоговую нагрузку.
Пониженные ставки (5% или 7%). Удобны, когда доля расходов невелика или сложно собрать документы для вычета. Минус: при этих ставках вычет входного НДС недоступен.
Выбор ставки — это управленческое решение: оно влияет на рентабельность, структуру расходов и объем документооборота.
Исключения: когда НДС придется платить независимо от лимита
Даже если доходы укладываются в 20 млн рублей, в двух случаях освобождение не действует:
Вы — налоговый агент по НДС. Например, при аренде государственного или муниципального имущества. В таких ситуациях обязанность по НДС возникает независимо от размера выручки.
Вы ввозите товары на территорию РФ. В этом случае НДС уплачивается на таможне — и лимит по доходам на это не влияет.
Частые ошибки в учете, из‑за которых лимит считают неверно
Смешивают кассовые поступления и правила признания доходов по УСН. Важно учитывать доходы именно по правилам налогового учета, а не просто по поступлениям на расчетный счет. Например, возвраты, авансы и агентские вознаграждения могут учитываться по-разному.
Контролируют лимит только раз в квартал. Этого недостаточно: превышение может случиться в середине квартала, а обязанность по НДС начнется раньше. Лучше проверять нарастающий итог ежемесячно.
Забывают про фактические доходы на ПСН. При совмещении режимов именно фактические доходы по патенту влияют на лимит — их легко упустить из расчета.
Включают в доходы суммы, которые не признаются доходами по УСН. К таким относятся, например, возвраты, займы, обеспечительные платежи. Их нельзя учитывать при расчете лимита.
Практический чек‑лист для бухгалтера и предпринимателя
Ежемесячно проверяйте нарастающий итог доходов по всем применяемым режимам.
При совмещении УСН и ПСН суммируйте фактические доходы по обоим режимам.
Исключите из расчета суммы, которые не являются доходами для целей УСН.
Если по итогам 2026 года доход ≤ 20 млн рублей — в 2027 году освобождение от НДС действует автоматически.
Если доход > 20 млн — заранее выберите ставку НДС и подготовьте процессы: настройте учет, обновите шаблоны документов, обучите сотрудников.
Проверьте, не попадаете ли под исключения (налоговый агент, импорт) — в этих случаях НДС придется платить независимо от суммы выручки.
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