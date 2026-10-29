Как не потерять освобождение от НДС в 2027 году: удержать лимит доходов на УСН в 20 млн рублей

Но в расчетах легко ошибиться: есть неочевидные правила суммирования доходов, динамика нарастающего итога и исключения, которые делают НДС обязательным даже при скромной выручке.

От чего реально зависит освобождение от НДС

Право не платить НДС в 2027 году целиком опирается на сумму доходов за 2026 год. Если она не превысила 20 млн рублей, освобождение действует автоматически: не нужно начислять налог, выставлять счета-фактуры и сдавать декларацию по НДС. Налоговая проверит цифры по декларации по УСН — никаких отдельных заявлений подавать не требуется.

Главное изменение 2026 года: лимит «заморозили»

Изначально в планах было постепенное снижение порога: сначала до 15 млн, потом до 10 млн рублей. Однако закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ изменил сценарий — лимит зафиксирован на уровне 20 млн рублей и будет действовать без изменений до 2029 года включительно. Для бизнеса это означает предсказуемость: правило «доход за прошлый год ≤ 20 млн = освобождение в текущем году» теперь стабильно и рассчитано на несколько лет вперед.

Как правильно считать доходы: что включать и где чаще ошибаются

В расчет лимита берут все доходы, учитываемые при расчете налога по УСН: выручку от реализации и внереализационные доходы. При этом есть несколько ситуаций, где легко допустить ошибку. Клерк.Система — это рабочее пространство бухгалтера для ежедневных задач Календарь отчетности и налогов, разборы правовых норм, записи вебинаров, СПС, ИИ без VPN — в едином удобном интерфейсе. Систематизируйте свои знания, чтобы не упустить ничего важного. Узнать больше

Совмещение УСН и ПСН.

Доходы по обоим режимам нужно сложить. Важный нюанс: для ПСН в расчет берут фактический доход, а не потенциальный (расчетный). Это распространенная ошибка — если ориентироваться на расчетный доход по патенту, лимит может казаться соблюденным, хотя по факту он превышен.

Новые ИП и компании.

У них нет доходов за «предыдущий год», поэтому освобождение от НДС действует с даты регистрации. Однако следить за лимитом нужно непрерывно: как только нарастающим итогом доход превысит 20 млн рублей, обязанность платить НДС начнется с 1-го числа следующего месяца.

Превышение лимита в середине года: как это работает

Контроль лимита — не только годовая история. Критичен нарастающий итог: если в каком-то месяце порог в 20 млн рублей пройден, НДС придется платить начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

Пример.