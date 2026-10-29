Маркированный товар через Озон юрлицу и Честный знак. Дайджест КУБа за 29 октября 2026

🔹 Маркировка и Озон FBS. Организация продала маркированный товар через Озон по схеме FBS юридическому лицу. Юрлицо оплатило по безналу. Как в Честном знаке появится информация об этой продаже? Озон говорит, что коды перейдут после подписания УПД, но в системе пока ничего нет.

🔹 ЭТрН для неперевозчиков. Компания не перевозчик: купила товар в магазине для себя и отправила транспортной компанией. Касаются ли ее электронные транспортные накладные? Кто и что должен оформлять?

🔹 Оплаты от физлиц без чеков. Новый клиент — ООО на услугах. Физлица полгода платили переводами на р/с и по платежным ссылкам, чеки не формировали. Как закрывать прошлый период и как принимать оплаты дальше, если отдельного кассира нет?

🔹 Корректировка НДС к уменьшению. ООО на ОСНО. Уплатили НДС за 2 квартал 1 млн, потом появились корректировки — к уплате осталось 600 тыс. Уже списали 1 млн. Если подать уточненку, разницу вернут на ЕНС или как ее вернуть?