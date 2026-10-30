КУБ дня. Про подачу уточненки по налогу на прибыль

Контрагента уличили в схеме по обналичиванию. Организация собирается уточниться по НДС, нужно ли уточняться по налогу на прибыль?

Наша подписчица спрашивает:

«Коллеги, подскажите, ситуация следующая: бумажный НДС, контрагент уличен в обнальной схеме,ФНС предлагает уточниться по НДС и прибыли, сумма НДС <300тыс. НДС само собой уточняем, по прибыли услышала мнение от бывшего налоговика, что за такую сумму по прибыли никто выезжать не будет, мол можно не уточняться. Есть практика у кого-то по такому вопросу?».

Комментаторы отмечают, что необходимость уточнения зависит от конкретной ИФНС. Некоторые предлагают ждать запроса по налогу на прибыль, а до тех пор — ничего не делать.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, стоит ли уточняться по налогу на прибыль до получения требования?