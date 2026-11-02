Налоговая посчитает налоги за вас. Бизнес увидит готовые суммы в сообщении ФНС по новому бланку

Не согласны с суммой — что делать

У вас 20 дней со дня получения сообщения, чтобы подать пояснения с документами — например, о льготе, которую инспекция не учла, или об ошибочной кадастровой стоимости. Форму пояснений утвердили приказом ФНС от 12.01.2026 № ЕД-1-21/2@.

Дальше так: инспекция рассматривает обращение месяц, при необходимости продлевает до двух. Если вы правы — делает перерасчет и присылает новое сообщение. Заплатить пересчитанную сумму нужно до 28-го числа следующего месяца.

Ограничение: пока перерасчет не подтвержден, спорная сумма остается на сальдо ЕНС. Долг не исчезает — он висит до решения инспекции.