Налоговая посчитает налоги за вас. Бизнес увидит готовые суммы в сообщении ФНС по новому бланку

Как теперь будет работать налог
Сейчас компания сама считает налог, подает уведомление и платит. С 1 января 2027 года порядок обратный: инспекция берет данные из ГИБДД и Росреестра, считает налог сама и присылает организации сообщение. Делает это не позднее чем за 10 рабочих дней до срока уплаты. Компания сверяет цифры со своими данными и платит. Считать самому и сдавать уведомление больше не нужно.
Что в новой форме сообщения
Сообщение — теперь не справка, а платежный документ. В нем инспекция укажет:
объект налогообложения и налоговую базу;
период — отчетный или налоговый;
ставку;
сумму, подлежащую уплате по конкретному сроку;
реквизиты для перечисления в составе единого налогового платежа.
Суммы авансов появятся в сообщениях, только если отчетные периоды введены в регионе: для транспорта и имущества — законом субъекта, для земли — решением муниципалитета. Нет отчетных периодов — нет авансов, только годовой платеж.
Форма заработает с 1 апреля 2027 года. Первые сообщения по ней — авансы за первый квартал 2027-го.
Кого реформа не коснется
Уведомления об исчисленных суммах отменяют для всех, кроме двух категорий:
компании, которые считают налог на имущество по среднегодовой стоимости, — они продолжают считать налог сами и сдавать декларацию;
иностранные юридические лица.
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Новые сроки платежа
Дедлайны сдвинули на месяц позже. Вот таблица для планирования:
Период
Платили до 2027 года
Будете платить в 2027+
Аванс за I квартал
28 апреля
28 мая
Аванс за II квартал
28 июля
28 августа
Аванс за III квартал
28 октября
28 ноября
Налог за год
28 февраля
28 марта
За 2026 год платите по старым правилам — до 1 марта 2027 года (28 февраля выпало на воскресенье). Налог со среднегодовой стоимости этих сроков не касается.
Как сообщение доедет до вас
Три способа, по приоритету:
через оператора ЭДО — основной канал;
через личный кабинет налогоплательщика;
заказным письмом, если электронная доставка не работает.
Не согласны с суммой — что делать
У вас 20 дней со дня получения сообщения, чтобы подать пояснения с документами — например, о льготе, которую инспекция не учла, или об ошибочной кадастровой стоимости. Форму пояснений утвердили приказом ФНС от 12.01.2026 № ЕД-1-21/2@.
Дальше так: инспекция рассматривает обращение месяц, при необходимости продлевает до двух. Если вы правы — делает перерасчет и присылает новое сообщение. Заплатить пересчитанную сумму нужно до 28-го числа следующего месяца.
Ограничение: пока перерасчет не подтвержден, спорная сумма остается на сальдо ЕНС. Долг не исчезает — он висит до решения инспекции.
Сообщение не пришло — что делать
Все равно платить. В этой ситуации компания подает уведомление сама — так сумма корректно ляжет на ЕНС, и пени за сбой доставки вам не начислят. Проверяйте канал доставки до крайнего срока: 10 рабочих дней до даты платежа — это ваше окно для сверки и реакции.
Заодно пригодится новый бланк заявления о выдаче сообщения — КНД 1150120 (приказ ФНС от 19.01.2026 № ЕД-1-21/27@). В нем появилось поле 4.2, чтобы запросить авансовые платежи. Прежнюю форму от 2021 года отменят. Срок подачи не установлен: писать можно в любой момент.
Что уже изменилось в 2026 году
Реформа коснулась не только бизнеса. С 1 января 2026 года налоговое уведомление для физлиц перестало уменьшаться на положительное сальдо ЕНС — в нем теперь видна полная сумма налога к уплате. В бланк добавили таблицы расчета и перерасчета НДФЛ. Планируйте налоги на имущество в личном бюджете, не рассчитывая «закрыть» их переплатой со счета.
Что сделать до 2027 года
Сверить характеристики транспорта с данными ГИБДД, кадастровые данные — с Росреестром. Инспекция посчитает налог именно по реестрам, и ошибка там станет вашим лишним начислением.
Оформить льготы заранее — по умолчанию ФНС их не знает.
Подключить ЭДО и назначить человека, который следит за входящими сообщениями. Окно реакции на спорную сумму — 20 дней.
Включить сверку сообщений с собственными данными в бухгалтерский регламент.
Скачать и разобрать новые бланки: пояснения и заявление КНД 1150120.
2026 год — последний, когда имущественные налоги бизнеса считаете вы. С первого квартала 2027-го это будет делать инспекция, а ваш контроль переходит на другое: правильность данных в реестрах и своевременность реакции на сообщения.
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