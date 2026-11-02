Патент сжимается: с 2027 года лимит доходов падает до 15 млн — под раздачу попадут совмещающие ПСН и упрощенку

Как налоговая считает выручку: три правила, которые решают все

1. Складываются все патенты. Если у ИП несколько патентов на разные виды деятельности, доходы по ним суммируются нарастающим итогом с начала года. Два патента по 8 млн каждый — это уже 16 млн, то есть выше лимита 2027 года.

2. Совмещение с УСН — по совокупному доходу. Самая жесткая ловушка для тех, кто «размазывает» выручку между двумя режимами. Патент и упрощенка считаются вместе — независимо от того, применялись ли они параллельно или по очереди в течение года.

Классический пример из практики: ИП в 2026 году заработал 13 млн на патенте и 5 млн на УСН. Итого 18 млн — больше 15. Патент на 2027 год закрыт, и заодно с него спадает вся «патентная» выручка: ее придется переоформлять на упрощенку. А вот если бы те же 13 млн патентных доходов лежали рядом с оборотом на ОСНО, лимит бы не пострадал: доходы по общей системе при проверке лимита ПСН не учитываются — это подтверждают и разъяснения Минфина.

3. Считаются только доходы от реализации по статье 249 НК — те, что фиксируются в книге учета доходов на ПСН. Лимит — про выручку, а не про банковские поступления: на счет может прийти больше, если там, например, возвраты или деньги не за патентную деятельность.

Пример: у ИП салон красоты на патенте (15 млн за год) и магазин косметики на ОСНО (60 млн за год). Право на ПСН сохранено — общий оборот огромный, но ОСНО в лимит не входит. А у коллеги с патентом на 15 млн и магазином на УСН с теми же 60 млн — патента в следующем году уже не будет: совокупный доход двух спецрежимов превысил планку.