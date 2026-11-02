Патент сжимается: с 2027 года лимит доходов падает до 15 млн — под раздачу попадут совмещающие ПСН и упрощенку

Суть изменения: лимит падает по графику
Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ запустил поэтапное сжатие патентной системы. В 2026 году потолок доходов уже снизился с привычных 60 млн до 20 млн рублей. Дальше — по расписанию, зашитому прямо в пункт 6 статьи 346.45 НК:
Год применения ПСН
Предельный доход
2026
20 млн ₽
2027
15 млн ₽
2028 и далее
10 млн ₽
Важная деталь: лимит фиксированный и на коэффициент-дефлятор не индексируется. Растущей выручке противостоит не растущая планка — наоборот, с каждым годом все более низкая.
Ключевой нюанс, о котором многие узнают слишком поздно: лимит проверяется за два периода — за предыдущий год и нарастающим итогом в течение текущего. Для патента на 2027 год решает доход именно за 2026 год, и считать его нужно по планке 15 млн, а не по «родным» 20 млн, на которые ИП опирался весь год.
Ловушка переходного периода: 18 млн в 2026-м — и патента на 2027-й нет
Самая частая ошибка сейчас — ориентироваться на цифру 20 млн как на комфортный потолок. На деле она работает только внутри 2026 года.
Пример: предприниматель за 2026 год заработал 18 млн рублей. Право на патент он в течение года не потерял — 18 меньше 20. Но с 1 января 2027-го порог для нового патента уже 15 млн, и выдать его не дадут: 18 млн за прошлый год «перекрывают» новый лимит. Заявление подадут в декабре — и получат отказ. По этой же логике доход за 2027 год должен уложиться в 10 млн, чтобы претендовать на патент 2028 года.
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Как налоговая считает выручку: три правила, которые решают все
1. Складываются все патенты. Если у ИП несколько патентов на разные виды деятельности, доходы по ним суммируются нарастающим итогом с начала года. Два патента по 8 млн каждый — это уже 16 млн, то есть выше лимита 2027 года.
2. Совмещение с УСН — по совокупному доходу. Самая жесткая ловушка для тех, кто «размазывает» выручку между двумя режимами. Патент и упрощенка считаются вместе — независимо от того, применялись ли они параллельно или по очереди в течение года.
Классический пример из практики: ИП в 2026 году заработал 13 млн на патенте и 5 млн на УСН. Итого 18 млн — больше 15. Патент на 2027 год закрыт, и заодно с него спадает вся «патентная» выручка: ее придется переоформлять на упрощенку. А вот если бы те же 13 млн патентных доходов лежали рядом с оборотом на ОСНО, лимит бы не пострадал: доходы по общей системе при проверке лимита ПСН не учитываются — это подтверждают и разъяснения Минфина.
3. Считаются только доходы от реализации по статье 249 НК — те, что фиксируются в книге учета доходов на ПСН. Лимит — про выручку, а не про банковские поступления: на счет может прийти больше, если там, например, возвраты или деньги не за патентную деятельность.
Пример: у ИП салон красоты на патенте (15 млн за год) и магазин косметики на ОСНО (60 млн за год). Право на ПСН сохранено — общий оборот огромный, но ОСНО в лимит не входит. А у коллеги с патентом на 15 млн и магазином на УСН с теми же 60 млн — патента в следующем году уже не будет: совокупный доход двух спецрежимов превысил планку.
Кто больше всего рискует попасть под срез
Совмещающие ПСН и УСН. Их суммарная выручка проверяется по одному лимиту, и у них меньше всего «запаса прочности».
Мультипатентные ИП — те, кто ведет на патенте несколько видов деятельности и не суммирует выручку в голове.
Растущий малый бизнес: только что уложился в 20 млн — и внезапно оказывается за бортом. С учетом того, что дефлятор на 2027 год вырастет до 1,325 против 1,253 в 2026-м, сами патенты при этом подорожают.
Кто будет платить НДС на УСН.
Что происходит при превышении внутри года
Если в течение 2027 года доход на патенте перевалил за 15 млн, право на ПСН теряется не с даты превышения, а с начала налогового периода — то есть с 1 января. Практические последствия:
Патент с ОСНО — все действующие патенты аннулируются, налоги за весь год пересчитываются по правилам общей системы: НДФЛ, НДС, налог на имущество, если есть объекты. Допустим, ИП платил за патент 120 тыс. в год, а в октябре выручка по нему достигла 16 млн — с начала года он становится «обычным» налогоплательщиком с НДС.
Патент с УСН — доходы по патенту пересчитываются на упрощенке с начала года. При этом если суммарный доход не превысил 20 млн, платить НДС на УСН не придется — порог без НДС заморожен законом № 228-ФЗ на уровне 20 млн как минимум до конца 2029 года.
О своем превышении нужно сообщить — заявление об утрате права подается в течение 10 календарных дней. Сказали 10 сентября — крайний срок 20-е число.
Откат в текущий год невозможен: если право на ПСН утрачено в 2027-м, патент по этому же виду деятельности можно получить только с 1 января 2028 года.
Уточнение на счет «точно 15»: превышение — это сумма строго больше 15 млн. Ровно 15 000 000 ₽ — лимит соблюден, право сохраняется.
Куда уходить: у перехода есть шанс быть безболезненным
Ситуация не тупиковая, и выбор есть:
УСН. Самый очевидный путь. Бонус — заморозка НДС-порога на 20 млн рублей до 2029 года: бывший «патентник» с оборотом 15–20 млн на упрощенке пока живет без НДС. Дальше порог снова поползет вниз — 15 млн с 2030 года и 10 млн с 2031-го. То есть беспошлинная жизнь под 20 млн — не навсегда, закладывайте это в планы на 2030 год.
АУСН. Доступна там, где регион ввел экспериментальный режим: до 5 сотрудников и до 60 млн дохода.
ОСНО + патент. Для тех, у кого патентная выручка — меньшая часть оборота. Как показано выше, доходы на ОСНО лимит ПСН не трогают.
Что делать прямо сейчас
Сейчас конец октября 2026 года — время не писать статьи о потерях, а считать. Логика простая: спрогнозируйте выручку за 2026 год уже сейчас, в октябре–ноябре. Если цифры подходят к 15 млн — заранее продумывайте переход на УСН, чтобы новый год не начался с пересчетов и доначислений. Если вы на совмещении — вспомните, что 13+5 «съедают» патент так же безжалостно, как и 18 на одном режиме.
И еще одно: драматизировать рано. Патент как спецрежим никто не отменяет — обсуждавшиеся исключения для розницы и грузоперевозок в итоговый закон № 425-ФЗ не вошли. Сжимается не сама система, а ее потолок. Тем, кто растет быстрее него, остается одно — успеть выбрать, где этот рост обойдется дешевле.
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