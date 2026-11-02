Аннулирование IT-аккредитации и перерасчет взносов. Дайджест КУБа за 2 ноября

🔹 IT-аккредитация аннулирована. Компания не подтвердила аккредитацию, пришло решение об аннулировании. Нужно пересчитать страховые взносы с начала года. Можно ли обжаловать или обосновать пропуск срока?

🔹 Цессия на АУСН. ИП-цедент на АУСН доходы получил оплату от цессионария-физика по договору цессии. Какой налог возникает – НДФЛ или 8 %?

🔹 РСВ при ликвидации. До составления ПЛБ подаем РСВ с кодом «ликвидация». Нужно ли подавать еще один РСВ перед ОЛБ? Если в одном месяце – корректировку или новый первичный?

🔹 Директор без зарплаты на АУСН. АУСН, директор зарплату не получает. Нужно ли отражать это в кабинете ИФНС (код 4800 + вычет 610) или вообще ничего не подавать?