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Аннулирование IT-аккредитации и перерасчет взносов. Дайджест КУБа за 2 ноября

Обсуждаем аннулирование госаккредитации IT-компании, продажу долга арендатора по цессии на АУСН, РСВ при ликвидации и директора без зарплаты на АУСН.

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🔹 IT-аккредитация аннулирована. Компания не подтвердила аккредитацию, пришло решение об аннулировании. Нужно пересчитать страховые взносы с начала года. Можно ли обжаловать или обосновать пропуск срока?

🔹 Цессия на АУСН. ИП-цедент на АУСН доходы получил оплату от цессионария-физика по договору цессии. Какой налог возникает – НДФЛ или 8 %?

🔹 РСВ при ликвидации. До составления ПЛБ подаем РСВ с кодом «ликвидация». Нужно ли подавать еще один РСВ перед ОЛБ? Если в одном месяце – корректировку или новый первичный?

🔹 Директор без зарплаты на АУСН. АУСН, директор зарплату не получает. Нужно ли отражать это в кабинете ИФНС (код 4800 + вычет 610) или вообще ничего не подавать?

Что такое «Красный уголок бухгалтера»

КУБ – «Красный уголок бухгалтера» – сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчетностью, кадрами и 1С. Здесь также выходят новости, которые можно обсудить с коллегами.

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