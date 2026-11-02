КУБ дня. Про вычет по счету-фактуре в формате PDF

Организация получила от клиента счет-фактуру в формате PDF. Можно ли принять НДС по нему к вычету?

Наша подписчица спрашивает:

«Прошу поделиться мнением и практикой по вопросу принятия к вычету НДС по счету-фактуре, полученной по ЭДО в формате PDF. Были ли у кого-то претензии от налоговой к таким счетам-фактурам. Попросить клиента исправить в формат xml не могу, директор с ними в жесткой конфронтации. Что делать — не знаю. Суммы огромные»

Мнения комментаторов разделились: кто-то отмечает, что в принципе неважно, в каком формате счет-фактура — налоговая будет проверять книгу продаж и покупок. Но нашлись и те, кто отметил, что счета-фактуры в таком формате принимать нельзя.

Скриншот комментариев из КУБа

Как вы считаете, можно ли принять к вычету НДС по таким счетам-фактурам?