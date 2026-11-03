Налоговые каникулы для ИП: до нулевой ставки остается два месяца

При этом с 2026 года правила игры изменились: по упрощенке перечень льготных видов деятельности теперь определяет не регион, а Правительство РФ.
Коротко о главном
Каникулы действуют до 31 декабря 2026 года. С 2027-го нулевой ставки не будет ни у кого — даже у ИП, открывшихся в конце 2026-го. Минфин подтвердил: если двухлетний срок льготы не истек, а год наступил 2027-й, платить придется по обычным ставкам.
С 2026 года по УСН перечень льготных видов деятельности задает Правительство РФ, а не регионы. Регионы лишились права добавлять свои ограничения — по численности, доходу и доле льготной выручки.
На патенте все по-старому: регионы сами определяют сферы и условия.
Нулевая ставка снимает только налог. Взносы за себя, взносы за сотрудников и НДС при выручке свыше 20 млн ₽ никуда не деваются.
Кто вообще имеет право на каникулы
Три фильтра, которые отсекают большинство:
Первичная регистрация. ИП должен быть зарегистрирован уже после того, как регион ввел льготу. Закрылся и открылся заново после этого — тоже подходите. Работали до вступления закона в силу — каникулы не ваши.
Налоговый режим. Только УСН или ПСН. На ОСНО, АУСН и самозанятости нулевой ставки нет. Между упрощенкой и патентом внутри каникул переключаться можно — право на льготу сохранится.
Вид деятельности. Федеральная рамка — производственная, социальная, научная сферы и бытовые услуги. Конкретные коды ОКВЭД устанавливает регион.
Знать все и сразу невозможно, а вот учиться в комфортном темпе — вполне
В подписке Клерк.Школа собрана база из 80+ курсов, более 10000+ уроков, которые можно проходить в своем темпе, откладывать и возвращаться, когда есть время. Все программы регулярно обновляют и добавляют новые, под рукой всегда актуальная база без необходимости каждый раз перепроверять, не устарела ли информация.
Почему 2026 год стал переломным
Федеральный закон № 425-ФЗ перевернул механику льготы по упрощенке. Регионы годами устанавливали нулевые ставки сами, добавляя к федеральным условиям свои — ограничение по числу работников, по предельному доходу, по доле доходов от льготного бизнеса. С 2026 года эта самостоятельность закончилась.
Теперь перечень видов деятельности для льготных и пониженных ставок по УСН утверждает Правительство. В перечень попали почти все коды ОКВЭД — исключение составили только те виды, где УСН запрещена кодексом. Единственный федеральный барьер — годовой доход не выше 490,5 млн ₽, то есть обычный лимит УСН с учетом дефлятора 1,090.
Региональные ограничения, прописанные в законах раньше, больше не применяются. Одно исключение: если местный закон 2026 года требует, чтобы не менее 70% дохода приходилось на льготный вид деятельности, это условие соблюдать все равно придется. Нарушите — налог пересчитают по полной ставке за весь льготный период.
По патенту ничего не изменилось: производственная, социальная, научная сферы и бытовые услуги, а регионы могут ограничивать численность (например, до 15 человек), доход и срок льготы.
Арифметика: сколько каникул у кого осталось
Каникулы формально дают два налоговых периода с даты регистрации. Но конец действия нормы рубит второй период тем, кто опоздал.
Регистрация ИП
Реальный льготный запас
2025 год
два полных года — 2025 и 2026
январь — август 2026
весь 2026 год
сентябрь — декабрь 2026
2–4 месяца
с 1 января 2027 года
ноль, если норму не продлят
Отсюда вывод: открыть ИП в декабре ради каникул — сомнительная идея. Несколько нулевых месяцев против годовых страховых взносов в 57 390 ₽ (плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽, потолок — 379 208 ₽) и полной отчетности.
Частые вопросы
Нужно ли заявление, чтобы получить ставку 0%? На УСН — нет, льгота применяется автоматически. Но декларацию сдать нужно: в ней указывается нулевая ставка и ссылка на региональный закон.
А на патенте? Да, тут заявление нужно. В форме 26.5-1 отмечаете ставку 0% и реквизиты регионального закона. Практичный ход — оформить два патента подряд, чтобы накрыть весь 2026 год.
Платить ли взносы во время каникул? Да. Нулевая ставка касается только налога. Взносы за себя и за сотрудников, НДС при выручке свыше 20 млн ₽ — все остается. Отдельно неприятный момент для «патентщиков»: превышение лимита дохода выбивает с ПСН на общую систему.
Можно ли вернуть налог, если узнал о каникулах позже? Можно. Обращение в инспекцию — и переплата вернется на единый налоговый счет. Даже если ИП уже закрыли.
Что с регионами без льготы? Каникулы — право, а не обязанность субъекта. Например, в Москве, Ингушетии и Калмыкии нулевой ставки для новых ИП нет и не было.
Что делать в оставшиеся два месяца
Если бизнес подпадает под льготу — действуйте сейчас:
Найдите региональный закон с нулевой ставкой на 2026 год и сверьте свой ОКВЭД с перечнем. В Воронежской области, к примеру, льгота по патенту закреплена законом от 28.11.2012 № 127-ОЗ и действует как раз до конца 2026-го.
На УСН — просто применяйте ставку 0% и не забудьте про декларацию.
На патенте — оформляйте заявление 26.5-1 с указанием нулевой ставки.
Если только планируете регистрацию — считайте экономику честно: несколько нулевых месяцев вряд ли окупят взносы и бюрократию.
Итог
Никакой драмы в завершении каникул нет — просто 1 января 2027 года исчезает правовое основание для ставки 0%. Продление возможно: норму уже продлевали несколько раз, и прецедент может повториться. Но пока закона нет, закладывать нулевую ставку в бизнес-план на 2027 год рано. Тем, кто подпадает под льготу, остается одно — успеть доиграть 2026 год бесплатно.
В нашей базе консультаций уже более 1594 ответов экспертов по вопросам УСН