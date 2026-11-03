Налоговые каникулы для ИП: до нулевой ставки остается два месяца

Почему 2026 год стал переломным

Федеральный закон № 425-ФЗ перевернул механику льготы по упрощенке. Регионы годами устанавливали нулевые ставки сами, добавляя к федеральным условиям свои — ограничение по числу работников, по предельному доходу, по доле доходов от льготного бизнеса. С 2026 года эта самостоятельность закончилась.

Теперь перечень видов деятельности для льготных и пониженных ставок по УСН утверждает Правительство. В перечень попали почти все коды ОКВЭД — исключение составили только те виды, где УСН запрещена кодексом. Единственный федеральный барьер — годовой доход не выше 490,5 млн ₽, то есть обычный лимит УСН с учетом дефлятора 1,090.

Региональные ограничения, прописанные в законах раньше, больше не применяются. Одно исключение: если местный закон 2026 года требует, чтобы не менее 70% дохода приходилось на льготный вид деятельности, это условие соблюдать все равно придется. Нарушите — налог пересчитают по полной ставке за весь льготный период.

По патенту ничего не изменилось: производственная, социальная, научная сферы и бытовые услуги, а регионы могут ограничивать численность (например, до 15 человек), доход и срок льготы.