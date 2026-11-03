Премии и зарплата до конца года: НДФЛ, взносы и отпускные по правилам 2026 года

НДФЛ с премий: дата решает все

Ключевое правило, которое до сих пор путает бухгалтеров: дата получения дохода в виде любой премии — день фактической выплаты , а не последний день месяца начисления или дата приказа. Это касается ежемесячных, квартальных, годовых и непроизводственных премий.

Что это значит на практике:

Премия за 2025 год, выплаченная в январе 2026-го, попадает в доход января 2026-го и в расчет 6-НДФЛ за первый квартал. В годовой отчет за 2025 год она не входит.

Коды доходов: производственные премии — 2002, непроизводственные — 2003.

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Сроки перечисления налога привязаны к дате выплаты, а не к дате начисления:

Когда выплатили доход Когда перечислить НДФЛ Уведомление по ЕНП 1–22 число месяца до 28 числа этого же месяца до 25 числа 23 число — конец месяца до 5 числа следующего месяца до 3 числа 23–31 декабря до последнего рабочего дня года до конца года

Пример.

Оклад — 180 000 руб./мес. В мае выплачена квартальная премия 400 000 руб. Доход с начала года: 900 000 + 400 000 = 1 300 000 руб. — это меньше 2,4 млн, поэтому вся премия облагается по ставке 13%: НДФЛ = 52 000 руб. Удерживаем в день выплаты, перечисляем по графику выше.

Пример с превышением порога.

Доход с начала года уже 2 200 000 руб., выплачивается премия 300 000 руб. Из нее 200 000 руб. — «остаток» первой ступени по 13%, еще 100 000 руб. — по 15%.

Итоговый налог: 26 000 + 15 000 = 41 000 руб.

Взносы с премий начисляются в полном объеме — прогрессивной шкалы там нет, есть только порог базы (об этом ниже).