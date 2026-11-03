Премии и зарплата до конца года: НДФЛ, взносы и отпускные по правилам 2026 года

Что изменилось с 2026 года: коротко
Четыре новшества, которые влияют на расчеты до конца года:
Предельная база страховых взносов выросла до 2 979 000 руб. — с выплат сверх нее тариф снижается до 15,1%.
Универсальный льготный тариф 15% для МСП отменен — он остался только у приоритетных отраслей по перечню Правительства.
Из выплат по среднему заработку (отпускные, командировочные, больничные за счет работодателя) нужно выделять доли районных коэффициентов и северных надбавок и облагать их по особой двухступенчатой шкале НДФЛ 13–15%.
МРОТ вырос до 27 093 руб. (+20,7%), это влияет на минимальные отпускные, зарплату директоров и взносы за них.
Шкала НДФЛ в 2026 году не менялась — действует пятиступенчатая: 13% до 2,4 млн годового дохода, далее 15%, 18%, 20% и 22%.
НДФЛ с премий: дата решает все
Ключевое правило, которое до сих пор путает бухгалтеров: дата получения дохода в виде любой премии — день фактической выплаты, а не последний день месяца начисления или дата приказа. Это касается ежемесячных, квартальных, годовых и непроизводственных премий.
Что это значит на практике:
Премия за 2025 год, выплаченная в январе 2026-го, попадает в доход января 2026-го и в расчет 6-НДФЛ за первый квартал. В годовой отчет за 2025 год она не входит.
Коды доходов: производственные премии — 2002, непроизводственные — 2003.
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Сроки перечисления налога привязаны к дате выплаты, а не к дате начисления:
Когда выплатили доход
Когда перечислить НДФЛ
Уведомление по ЕНП
1–22 число месяца
до 28 числа этого же месяца
до 25 числа
23 число — конец месяца
до 5 числа следующего месяца
до 3 числа
23–31 декабря
до последнего рабочего дня года
до конца года
Пример.
Оклад — 180 000 руб./мес. В мае выплачена квартальная премия 400 000 руб. Доход с начала года: 900 000 + 400 000 = 1 300 000 руб. — это меньше 2,4 млн, поэтому вся премия облагается по ставке 13%: НДФЛ = 52 000 руб. Удерживаем в день выплаты, перечисляем по графику выше.
Пример с превышением порога.
Доход с начала года уже 2 200 000 руб., выплачивается премия 300 000 руб. Из нее 200 000 руб. — «остаток» первой ступени по 13%, еще 100 000 руб. — по 15%.
Итоговый налог: 26 000 + 15 000 = 41 000 руб.
Взносы с премий начисляются в полном объеме — прогрессивной шкалы там нет, есть только порог базы (об этом ниже).
Зарплата до конца года: сроки и вычеты
Порядок уплаты НДФЛ с зарплаты в 2026 году прежний, двухинтервальный: за выплаты с 1-го по 22-е число — налог до 28-го, за выплаты с 23-го до конца месяца — до 5-го числа следующего месяца. Декабрьские выплаты (с 23 по 31 декабря) — особый случай: налог с них нужно перечислить не позднее последнего рабочего дня года, срок «до 5 января» не действует.
С 1 сентября 2026 года появилась новая опция: уведомления по ЕНП можно подавать заранее — на будущие месяцы и сразу до конца года, если суммы стабильны. Если фактический НДФЛ окажется выше заявленного, направляют новое уведомление. Также изменился порядок списания денег с ЕНС по досрочным уведомлениям — суммы списываются частями.
По стандартным вычетам на детей: с 2026 года в лимит дохода 450 000 руб. засчитываются только доходы основной налоговой базы (зарплата и ГПХ по шкале 13–22%). Районные коэффициенты, дивиденды и проценты по вкладам в этот лимит не входят — вычет теперь «живет» дольше у высокооплачиваемых сотрудников с «северными» надбавками.
Страховые взносы: новая база и сузившаяся льгота
Базовый тариф не изменился — 30% в пределах базы и 15,1% сверх.
Пример 1.
Зарплата Сидорова — 200 000 руб./мес. За год — 2 400 000 руб., лимит не превышен. Взносы за год: 2 400 000 × 30% = 720 000 руб., по 60 000 руб. в месяц.
Пример 2.
Зарплата Петрова — 300 000 руб./мес. За год — 3 600 000 руб. В пределах лимита (2 979 000 руб.): 2 979 000 × 30% = 893 700 руб. Сверх лимита (621 000 руб.): 621 000 × 15,1% = 93 771 руб. Итого: 987 471 руб.
Главное изменение для бизнеса: статус МСП больше не гарантирует пониженный тариф 15%. Льгота осталась только у приоритетных отраслей из перечня Правительства (распоряжение от 27.12.2025 № 4125-р), при этом доход от льготного вида деятельности должен составлять не менее 70%. Всем остальным — общий тариф 30/15,1%.
Еще три момента, о которых часто забывают в конце года:
Взносы за директора. Если руководитель коммерческой организации получает меньше МРОТ, взносы начисляют с базы, равной федеральному МРОТ: минимум 27 093 × 30% = 8 127,90 руб. в месяц даже при нулевых выплатах.
ИТ-компании: тариф в пределах базы вырос вдвое, с 7,6% до 15%.
Матпомощь при рождении ребенка не облагается НДФЛ и взносами до 1 млн руб. (было 50 тыс.) — если выплачена в первый год после рождения.
Отпускные: формула прежняя, «начинка» новая
Сама формула не менялась:
Отпускные=Выплаты за 12 месяцев × 29,3 х дни отпуска
Но вокруг нее сработали сразу четыре фактора.
Во-первых, премии. С 1 сентября 2025 года действует Положение № 540, и главный принцип в нем: в расчет включаются только премии, предусмотренные системой оплаты труда — положением о премировании, коллективным договором, трудовым договором. Разовые «подарки» вне системы в расчет не попадают, даже если формально они «за работу».
Правила учета:
ежемесячные премии — не более одной за каждый показатель за каждый месяц (13-я «месячная» за год не учитывается);
квартальные — не более четырех за расчетный период;
годовая премия за год, предшествующий отпуску, учитывается независимо от даты начисления. Если отпуск уже оплачен, а премию начислили позже — отпускные пересчитывают и доплачивают разницу. Для высоких доходов пересчет влияет и на НДФЛ по прогрессивной шкале
Во-вторых, минимум.
Если отпускные за полный месяц выходят ниже МРОТ 27 093 руб., их доводят до минимума. Минимальный средний дневной заработок в 2026 году — 27 093 ÷ 29,3 = 924,68 руб.
В-третьих, НДФЛ с прогрессивной шкалой.
Для сотрудника с годовым доходом свыше 2,4 млн отпускные могут облагаться ставкой выше 13% — зависит от того, сколько дохода уже накопилось к моменту выплаты.
Пример (обычный расчет).
В-четвертых, главное новшество 2026 года — «северные» доли.
Из отпускных, командировочных, компенсации за неиспользованный отпуск и оплаты больничного теперь нужно выделять часть, приходящуюся на районный коэффициент и северную надбавку, и облагать ее по двухступенчатой шкале 13–15% (лимит «северной» базы — 5 млн руб. в год), а не по общей пятиступенчатой. Отпуск с 1 июня на 14 дней, расчетный период — июнь 2025 — май 2026, начислено 600 000 руб.
Средний дневной заработок: 600 000 ÷ 351,6 = 1 706,48 руб.
Отпускные: 1 706,48 × 14 = 23 890,72 руб.
НДФЛ: 23 890,72 × 13% = 3 105,79 руб.
Пример с «севером».
Сотрудник с годовым доходом свыше 2,4 млн (основная база уже в зоне 15%) уходит в отпуск. Отпускные — 40 000 руб., из которых 10 000 руб. приходится на районный коэффициент.
НДФЛ: с основной части 30 000 × 15% = 4 500 руб., с «северной» части 10 000 × 13% = 1 300 руб.
Итого 5 800 руб. — а без выделения долей было бы 6 000 руб.
Разница небольшая, но при проверках ее отсутствие — уже ошибка: за неверный расчет НДФЛ грозят пени и доначисления.
Типичные ошибки декабрьского расчета
Вернуть премию в «старый» период НДФЛ. Годовая премия, выплаченная в январе 2026-го за 2025 год, — это доход 2026 года, а не 2025-го.
Не выделить долю РК/СН в отпускных и командировочных. С 2026 года это отдельная база НДФЛ со своей шкалой.
Не пересчитать отпускные после начисления годовой премии за год, вошедший в расчетный период.
Продолжать применять тариф 15% «за МСП», не сверив ОКВЭД с новым перечнем Правительства.
Не начислить взносы за директора, если его выплаты за месяц ниже МРОТ.
Чек-лист перед закрытием года
Проверьте, не пересек ли кто-то из сотрудников пороги 2,4 млн и 2 979 000 руб. — в декабре ставки НДФЛ и взносов меняются прямо внутри месяца.
Запланируйте дату годовой премии с учетом декабрьского правила перечисления НДФЛ (до последнего рабочего дня года).
Проверьте настройки учетной программы на выделение «северных» долей в выплатах по среднему заработку.
Если у кого-то отпуск в начале 2027 года — не забудьте про годовую премию за 2026 год: она попадет в расчет, когда будет начислена, с последующим пересчетом.
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