ФСБУ откладывают: пять стандартов сдвинули на 2029–2031 годы

Минфин вынес на обсуждение проект программы разработки федеральных стандартов бухучета на 2027–2031 годы. Обязательное применение пяти новых ФСБУ предлагают перенести на два-три года, а в программе появились два новых стандарта — по отчетности и по регулируемым активам.

Что произошло

Проект программы Минфин разместил на своем сайте. Документ определяет, какие стандарты появятся в ближайшие пять лет и когда их придется применять. По сравнению с действующей программой сроки обязательного применения пяти ФСБУ предлагают сдвинуть.

Проекты всех пяти стандартов уже представлены в Совет по стандартам бухгалтерского учета — то есть речь не о заморозке разработки, а о переносе момента, когда стандарты станут обязательными.

Какие стандарты и на сколько сдвигают

Самый длинный перенос — у «Долговых затрат»: с 2028 на 2031 год, сразу на три года. Остальные четыре стандарта откладывают на два года.

«Участие в зависимых организациях и совместная деятельность» переезжает с 2027 на 2029, «Некоммерческая деятельность» — с 2028 на 2030. «Финансовые инструменты» и «Биологические активы» сдвигают с 2029 на 2031. Причем «Некоммерческую деятельность» переносят не впервые: проект стандарта публиковался и раньше, а проект «Финансовых инструментов» появлялся еще в 2021 году.

Новый стандарт по отчетности — с 2032 года

В программе появилась разработка стандарта с рабочим названием «Бухгалтерская отчетность» с обязательным применением с 2032 года. Уведомление о разработке Минфин планирует представить в четвертом квартале 2028-го, проект — в четвертом квартале 2029-го.

Интрига в том, что действующий ФСБУ 4/2023 никто не отменял. В программе разработка стоит в разделе новых стандартов, а не поправок, и что будет со старым — заменят его, переработают или обновят иначе — документ не объясняет.

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Еще один новый стандарт — с 2033 года

Стандарт «Регулируемые активы и регулируемые обязательства» — новая позиция, которой в действующей программе не было. Обязательное применение предполагают с 2033 года, проект планируют внести в Совет в первом квартале 2030-го.

Это самый дальний горизонт программы: решение по таким активам и обязательствам бизнесу нужно будет принимать уже после того, как заработают остальные стандарты.

Что правят в действующих стандартах

Изменения затронут и уже принятые документы. С 2027 года планируют поправить ФСБУ 9/2025 «Доходы» и уточнить обозначение «Стандарты МСФО» в ряде стандартов.

С 2028 года изменения ждут ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» и термин «предпринимательская деятельность» в ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы». Еще один блок изменений в эти два стандарта заявлен с 2032 года.

Содержание поправок программа не раскрывает — есть только сроки. Значит, до появления текстов проектов менять учетную политику под них рано.

Что делать бухгалтеру сейчас

• Не менять учетную политику под отложенные стандарты: сроки еще не утверждены.

• Пересмотреть план подготовки к ФСБУ: у «Участия в зависимых организациях» появился запас до 2029 года, у «Доходов» — поправки уже с 2027-го.

• Отдельно проверить, какие стандарты компания применяет досрочно: перенос обязательного срока не запрещает применять стандарт раньше.

• Следить за появлением текстов проектов: у поправок к «Доходам» и «Расходам» пока есть только даты, а не содержание.

• Заложить в бюджет обучение на 2027 год по «Доходам» — этот стандарт трогают уже в ближайшем периоде.

Сроки: было и предлагается

Сравнение действующей программы и проекта на 2027–2031 годы.

ФСБУ Сейчас По проекту Участие в зависимых организациях и совместная деятельность 2027 2029 Некоммерческая деятельность 2028 2030 Долговые затраты 2028 2031 Финансовые инструменты 2029 2031 Биологические активы 2029 2031 Бухгалтерская отчетность не было 2032 Регулируемые активы и обязательства не было 2033

Вопросы и ответы

Программа уже утверждена?

Нет. Это проект приказа Минфина, он размещен на сайте ведомства. До утверждения сроки и состав программы могут измениться.

Можно ли применять отложенные стандарты раньше срока?

Перенос обязательного применения не запрещает применять стандарт досрочно. Решение закрепляют в учетной политике, но обычно досрочный переход требует готовности учета и программы.

Что будет с действующим ФСБУ 4/2023 по отчетности?

В программе этого нет. Новый стандарт «Бухгалтерская отчетность» стоит в разделе новых разработок, а судьбу ФСБУ 4/2023 документ не описывает — замену или переработку он не объясняет.

Когда ждать тексты поправок к «Доходам» и «Расходам»?

Программа называет только сроки: изменения в «Доходах» — с 2027 года, в «Доходах» и «Расходах» — с 2028-го и еще блок с 2032-го. Содержание поправок в документе не раскрыто.