Трудоустройство директора в ООО на АУСН: что с НДФЛ и страховыми взносами

Что со взносами и НДФЛ

Взносы по единому тарифу составляют 0% за директора и любых сотрудников по ч. 1.1 ст. 18 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ. Взносы с МРОТ платить не нужно — Минфин в письме от 12.12.2025 № 03-15-05/121062 подтвердил, что базу можно дотягивать до МРОТ, но тариф на АУСН все равно 0%, платить нечего.

НДФЛ составляет 13%, налог исчисляет и уплачивает уполномоченный банк, а не бухгалтерия.

Взносы на травматизм — единственная обязательная сумма за работников: 2 959 руб. в год (утв. постановлением Правительства от 01.11.2025 № 1729) за весь штат, независимо от того, есть ли выплаты.