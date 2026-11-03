Трудоустройство директора в ООО на АУСН: что с НДФЛ и страховыми взносами

Что со взносами и НДФЛ
Взносы по единому тарифу составляют 0% за директора и любых сотрудников по ч. 1.1 ст. 18 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ. Взносы с МРОТ платить не нужно — Минфин в письме от 12.12.2025 № 03-15-05/121062 подтвердил, что базу можно дотягивать до МРОТ, но тариф на АУСН все равно 0%, платить нечего.
НДФЛ составляет 13%, налог исчисляет и уплачивает уполномоченный банк, а не бухгалтерия.
Взносы на травматизм — единственная обязательная сумма за работников: 2 959 руб. в год (утв. постановлением Правительства от 01.11.2025 № 1729) за весь штат, независимо от того, есть ли выплаты.
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Будет ли стаж и пенсионные баллы у директора
Период работы у работодателя на АУСН включается в страховой стаж работника, баллы начисляются — ФНС передает в СФР сведения о доходах, а отсутствие взносов государство компенсирует межбюджетным трансфертом по ст. 19 закона № 17-ФЗ.
Директора можно уволить в любой момент по соглашению сторон или по его собственному заявлению — без выплаты компенсации.
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