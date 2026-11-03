КУБ дня. Про сведения о застрахованном лице при приеме на работу
Организация не подавала сведения о застрахованном лице при приеме на работу. Будут ли санкции?
Наша подписчица спрашивает:
«Коллеги, обязательно ли подавать сведения о застрахованном лице при приеме на работу. Как-то эта форма мимо меня пролетела, я никогда не подавала. Штраф ожидать?».
Комментаторы отмечают, что штрафа за отсутствие подачи такого документа нет. Однако если его не подать, то оформление больничных будет проблематично — в документе отражаются реквизиты для получения пособия по временной нетрудоспособности.
А как вы считаете, обязательно ли подавать сведения о застрахованном лице при приеме на работу?