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Налоги, взносы, пошлины
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Платить раньше, а не позже: как в России переписывают правила переноса налоговых сроков

Если крайний день уплаты налога выпадает на выходной, налогоплательщик пока может спокойно перевести деньги в первый рабочий день после праздников. Этому «плюсу» скоро может прийти конец: Госдума рассматривает поправки, по которым налоги, пришедшиеся на выходные, придется платить до них, а не после.

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Как работает правило сегодня

Базовую норму задает пункт 7 статьи 6.1 Налогового кодекса: если последний день срока — выходной, нерабочий праздничный или нерабочий день, то срок считается истекшим в ближайший следующий рабочий день. Правило единое для всех налогов, страховых взносов и сдачи отчетности. 

В 2026 году из-за него сдвигались, например, сроки уплаты НДФЛ и взносов: 28 февраля (суббота) сдвинулся на понедельник 2 марта, 28 июня (воскресенье) — на 29 июня, 5 декабря (суббота, срок агентского НДФЛ за 23–30 ноября) — на понедельник 7 декабря. 

Перенос работает только «в плюс»: позже платить можно, раньше — всегда разрешено. Если день уплаты — рабочий, сдвинуть срок нельзя, а заплатить заранее — можно хоть сегодня.

Поправку «платить до выходных» уже отклоняли

Осенью 2025 года в Госдуму внес законопроект № 1026190-8 с предложением перевернуть норму: для налогов днем окончания срока стал бы предшествующий выходным рабочий день, а правило «после выходного» сохранилось бы только для взносов и отчетности. 

Поправку до второго чтения не дотянули: в итоговом тексте Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ порядок определения сроков уплаты налогов не изменился — при совпадении с выходным по-прежнему переносим на следующий рабочий день. При этом из того же закона с 2027 года перенесли на месяц имущественные налоги организаций: годовой платеж — с 28 февраля на 28 марта, авансы — на 28-е число второго месяца после квартала. 

Что теперь предлагает законопроект № 617-9

Правительство вернуло идею в новом пакете поправок к Налоговому кодексу. Законопроект № 617-9 внесен 30 сентября 2026 года вместе с проектом бюджета на 2027–2029 годы. По срокам уплаты он делает две вещи. 

Во-первых, налоги предлагается исключить из общего правила переноса на следующий рабочий день. Если срок уплаты налога пришелся на выходной, день окончания срока — предшествующий рабочий день. Специально это правило прописано для декабря: декабрьские налоги не должны «переезжать» на январь, поэтому их надо внести строго в рабочий день накануне установленной даты. Для остальных месяцев формулировка, судя по всему, тоже исключает сдвиг вперед — но точную редакцию окончательно прояснит второе чтение. 

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Во-вторых, пока законопроект не трогает страховые взносы и отчетность: они по-прежнему переносятся на рабочий день после выходных. Впрочем, профильный комитет Госдумы уже предложил обосновать, почему это не касается взносов, — поправку могут распространить и на них. 

Пример даты уплаты

Сейчас

По законопроекту

28 февраля 2027 (воскресенье)

до 1 марта

край — 26 февраля (пятница) 

5 декабря 2026 (суббота), НДФЛ

до 7 декабря 

до 4 декабря, если поправки успеют вступить 

5 декабря 2027 (воскресенье)

до 6 декабря

до 3 декабря (пятница) 

Статус. 29 октября 2026 года законопроект принят в первом чтении; поправки собирают до 12 ноября, второе чтение запланировано на 19 ноября. Правило по замыслу вступает в силу через месяц после опубликования закона — если все пройдет быстро, платить по-новому придется уже в декабре 2026 года. Обсуждается и исключение для «личных» налогов по уведомлениям (срок у которых — 1 декабря): его могут оставить неизменным, чтобы физлица не путались. 

Зачем это нужно

Главная причина — декабрь. Из-за переноса на январь часть налоговых поступлений уезжает в следующий бюджетный год: информация о налогах за минувший год доходит до регионов только к 3 января, и они не успевают вовремя оценить состояние своих бюджетов. Регионы и неоднократно просили перенести декабрьские платежи раньше — законопроект закрывает именно эту дыру.

Интересно, что год назад ФНС выступала против: главе ведомства Даниилу Егорову такая схема показалась неудобной — если срок платежа сдвигается, начисления к моменту уплаты могут еще не отразиться в системе. Теперь позиция ведомства, судя по составу пакета, смягчилась. 

К этому же кругу идей относится и предложение перенести единый срок уплаты большинства налогов с 28-го на 25-е число — его весной 2026 года озвучили региональные финансисты. Пока это только обсуждение, не закон. 

Что это значит для бизнеса

  • Платежный календарь придется ужать. Все даты, которые падают на выходные, смещаются на день-два назад. Убедитесь, что на эти даты на ЕНС есть средства — иначе формальная просрочка и пени.

  • Выходной платеж — риск. Если срок — воскресенье, а банк в этот день не работает, уплатить «день в день» не получится: фактически крайняя дата сдвинется на пятницу.

  • Осторожнее с декабрем. Если поправки вступят до конца 2026 года, НДФЛ со сроком 5 декабря надо будет перечислить не позднее 4 декабря. 

  • Взносы и отчетность — отдельная линия. Они пока живут по старому правилу переноса, и в календаре их стоит держать отдельно от налогов. 

Даже если закон не примут в этой редакции, тренд очевиден: государство хочет, чтобы деньги приходили в бюджет до праздников, а не после них. Безопасная стратегия на любой случай одна — платить заранее и не строить бюджетные планы на «переносные» выходные.

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