Платить раньше, а не позже: как в России переписывают правила переноса налоговых сроков

Как работает правило сегодня

Базовую норму задает пункт 7 статьи 6.1 Налогового кодекса: если последний день срока — выходной, нерабочий праздничный или нерабочий день, то срок считается истекшим в ближайший следующий рабочий день. Правило единое для всех налогов, страховых взносов и сдачи отчетности.

В 2026 году из-за него сдвигались, например, сроки уплаты НДФЛ и взносов: 28 февраля (суббота) сдвинулся на понедельник 2 марта, 28 июня (воскресенье) — на 29 июня, 5 декабря (суббота, срок агентского НДФЛ за 23–30 ноября) — на понедельник 7 декабря.

Перенос работает только «в плюс»: позже платить можно, раньше — всегда разрешено. Если день уплаты — рабочий, сдвинуть срок нельзя, а заплатить заранее — можно хоть сегодня.