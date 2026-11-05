Платить раньше, а не позже: как в России переписывают правила переноса налоговых сроков

Как работает правило сегодня
Базовую норму задает пункт 7 статьи 6.1 Налогового кодекса: если последний день срока — выходной, нерабочий праздничный или нерабочий день, то срок считается истекшим в ближайший следующий рабочий день. Правило единое для всех налогов, страховых взносов и сдачи отчетности.
В 2026 году из-за него сдвигались, например, сроки уплаты НДФЛ и взносов: 28 февраля (суббота) сдвинулся на понедельник 2 марта, 28 июня (воскресенье) — на 29 июня, 5 декабря (суббота, срок агентского НДФЛ за 23–30 ноября) — на понедельник 7 декабря.
Перенос работает только «в плюс»: позже платить можно, раньше — всегда разрешено. Если день уплаты — рабочий, сдвинуть срок нельзя, а заплатить заранее — можно хоть сегодня.
Поправку «платить до выходных» уже отклоняли
Осенью 2025 года в Госдуму внес законопроект № 1026190-8 с предложением перевернуть норму: для налогов днем окончания срока стал бы предшествующий выходным рабочий день, а правило «после выходного» сохранилось бы только для взносов и отчетности.
Поправку до второго чтения не дотянули: в итоговом тексте Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ порядок определения сроков уплаты налогов не изменился — при совпадении с выходным по-прежнему переносим на следующий рабочий день. При этом из того же закона с 2027 года перенесли на месяц имущественные налоги организаций: годовой платеж — с 28 февраля на 28 марта, авансы — на 28-е число второго месяца после квартала.
Что теперь предлагает законопроект № 617-9
Правительство вернуло идею в новом пакете поправок к Налоговому кодексу. Законопроект № 617-9 внесен 30 сентября 2026 года вместе с проектом бюджета на 2027–2029 годы. По срокам уплаты он делает две вещи.
Во-первых, налоги предлагается исключить из общего правила переноса на следующий рабочий день. Если срок уплаты налога пришелся на выходной, день окончания срока — предшествующий рабочий день. Специально это правило прописано для декабря: декабрьские налоги не должны «переезжать» на январь, поэтому их надо внести строго в рабочий день накануне установленной даты. Для остальных месяцев формулировка, судя по всему, тоже исключает сдвиг вперед — но точную редакцию окончательно прояснит второе чтение.
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Во-вторых, пока законопроект не трогает страховые взносы и отчетность: они по-прежнему переносятся на рабочий день после выходных. Впрочем, профильный комитет Госдумы уже предложил обосновать, почему это не касается взносов, — поправку могут распространить и на них.
Пример даты уплаты
Сейчас
По законопроекту
28 февраля 2027 (воскресенье)
до 1 марта
край — 26 февраля (пятница)
5 декабря 2026 (суббота), НДФЛ
до 7 декабря
до 4 декабря, если поправки успеют вступить
5 декабря 2027 (воскресенье)
до 6 декабря
до 3 декабря (пятница)
Статус. 29 октября 2026 года законопроект принят в первом чтении; поправки собирают до 12 ноября, второе чтение запланировано на 19 ноября. Правило по замыслу вступает в силу через месяц после опубликования закона — если все пройдет быстро, платить по-новому придется уже в декабре 2026 года. Обсуждается и исключение для «личных» налогов по уведомлениям (срок у которых — 1 декабря): его могут оставить неизменным, чтобы физлица не путались.
Зачем это нужно
Главная причина — декабрь. Из-за переноса на январь часть налоговых поступлений уезжает в следующий бюджетный год: информация о налогах за минувший год доходит до регионов только к 3 января, и они не успевают вовремя оценить состояние своих бюджетов. Регионы и неоднократно просили перенести декабрьские платежи раньше — законопроект закрывает именно эту дыру.
Интересно, что год назад ФНС выступала против: главе ведомства Даниилу Егорову такая схема показалась неудобной — если срок платежа сдвигается, начисления к моменту уплаты могут еще не отразиться в системе. Теперь позиция ведомства, судя по составу пакета, смягчилась.
К этому же кругу идей относится и предложение перенести единый срок уплаты большинства налогов с 28-го на 25-е число — его весной 2026 года озвучили региональные финансисты. Пока это только обсуждение, не закон.
Что это значит для бизнеса
Платежный календарь придется ужать. Все даты, которые падают на выходные, смещаются на день-два назад. Убедитесь, что на эти даты на ЕНС есть средства — иначе формальная просрочка и пени.
Выходной платеж — риск. Если срок — воскресенье, а банк в этот день не работает, уплатить «день в день» не получится: фактически крайняя дата сдвинется на пятницу.
Осторожнее с декабрем. Если поправки вступят до конца 2026 года, НДФЛ со сроком 5 декабря надо будет перечислить не позднее 4 декабря.
Взносы и отчетность — отдельная линия. Они пока живут по старому правилу переноса, и в календаре их стоит держать отдельно от налогов.
Даже если закон не примут в этой редакции, тренд очевиден: государство хочет, чтобы деньги приходили в бюджет до праздников, а не после них. Безопасная стратегия на любой случай одна — платить заранее и не строить бюджетные планы на «переносные» выходные.
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