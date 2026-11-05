НДС на УСН в 2026 году: как упрощенцу на 5% и 7% сдать декларацию и не подарить налоговой штраф

С чего начнем: а вам вообще нужна эта декларация?

Прежде чем открывать форму отчета, ответьте на один вопрос: не вышли ли вы за порог освобождения.

В 2026 году от НДС на УСН автоматически освобожден бизнес с доходом до 20 млн рублей за 2025 год. Работает это так: пока выручка с начала года не дотянула до лимита — налога нет и отчета нет. Но в месяц, когда порог пробит, с первого числа следующего месяца вы уже плательщик НДС. Никаких заявлений в налоговую писать не нужно — момент перехода фиксируется автоматически, по данным вашей отчетности.