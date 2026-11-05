НДС на УСН в 2026 году: как упрощенцу на 5% и 7% сдать декларацию и не подарить налоговой штраф

С чего начнем: а вам вообще нужна эта декларация?
Прежде чем открывать форму отчета, ответьте на один вопрос: не вышли ли вы за порог освобождения.
В 2026 году от НДС на УСН автоматически освобожден бизнес с доходом до 20 млн рублей за 2025 год. Работает это так: пока выручка с начала года не дотянула до лимита — налога нет и отчета нет. Но в месяц, когда порог пробит, с первого числа следующего месяца вы уже плательщик НДС. Никаких заявлений в налоговую писать не нужно — момент перехода фиксируется автоматически, по данным вашей отчетности.
Декларацию не сдают:
упрощенцы с доходом за прошлый год до 20 млн рублей;
компании и ИП, зарегистрированные в 2026 году и применяющие УСН с первого дня работы.
Всем остальным отчитываться придется — даже если весь квартал не было ни одной облагаемой операции. Приятная деталь для тех, кто перешел на НДС с начала 2026 года: за IV квартал 2025-го декларация не нужна, если вы не выставляли счета-фактуры с выделенным налогом.
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Что нового в самой форме
Бланк отчета живет по приказу ФНС № ЕД-7-3/989@, а с отчетности за I квартал 2026 года применяется его свежая редакция — по приказу от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1227@. Форму из старого шаблона налоговая просто не примет.
Что именно поменяли:
в разделе 3 появились строки под базовую ставку 22% и расчетные 22/122 и 18,03% — спецставки 5%, 7%, 5/105 и 7/107 остались на своих местах;
в разделе 1 добавили строку про отсроченный налог для участников строительства высокоскоростных магистралей — большинству упрощенцев она не пригодится, но игнорировать ее существование стоит;
в разделах 8 и 9 с приложениями появились поля для номеров и дат авансовых и отгрузочных счетов-фактур;
в разделе 7 для тех, кто на ставках 5% и 7%, графы 3 и 4 о стоимости покупок не заполняются — на спецставках вычетов нет, и форма это учитывает.
Дополнительную подсказку дал сам регулятор: ФНС выпустила методические рекомендации по отражению операций на пониженных ставках.
Ставка 5% или 7%: минимальный отчет из четырех разделов
Тем, кто выбрал спецставку, повезло больше остальных: декларация получается компактной. Базовый набор — титульный лист, разделы 1 и 3, плюс раздел 9 (данные книги продаж). Раздел 8 подключается, если в квартале были авансы от покупателей, раздел 7 — при необлагаемых операциях, раздел 2 — если вы налоговый агент.
Три правила, которые держат в голове перед заполнением:
Вычеты — не про вас. На 5% и 7% входной налог не возмещается вовсе. Ни в разделе 3, ни в приложении к разделу 8 эти суммы не показываются. Заявить вычет можно только в узких случаях: при отгрузке в счет ранее полученного аванса, при уменьшении цены, возврате предоплаты или возврате товара покупателем.
Одна ставка — один отчет. Смешивать ставки в декларации нельзя. Единственное исключение — квартал, когда доход перевалил за 272,5 млн рублей и вы перешли с 5% на 7%: тогда обе спецставки соседствуют в одном бланке.
Авансы считаем через дробь. Налог «вшит» в полученную сумму, поэтому с предоплаты его выделяют расчетной ставкой. Аванс 105 000 рублей при ставке 5% — это 5 000 рублей НДС (5/105 от суммы). При ставке 7% расчет идет через 7/107.
Лимиты выросли: сколько теперь платим и с какой суммы
Коэффициент-дефлятор на 2026 год — 1,090, и пороги для спецставок подтянулись за ним:
Выручка с начала года
Какая ставка работает
до 272,5 млн руб. (в 2025-м было 250 млн)
5%
от 272,5 до 490,5 млн руб.
7%
свыше 490,5 млн руб.
22% (или 10%) — и это уже потеря права на УСН
Механика переходов простая: в месяц, когда превышен порог 272,5 млн, с 1-го числа следующего месяца работает ставка 7%. А если в каком-то месяце выручка шагнула за 490,5 млн — с 1-го числа этого же месяца применяется общая ставка, и весь ранее начисленный по ставке 7% налог пересчитывается по 22% или 10%.
Отдельная поблажка для тех, кто выбрал спецставку впервые в 2026 году: обязательные «12 кварталов без права выхода» их пока не касаются. В течение первых четырех кварталов — с квартала первой декларации на спецставке — можно передумать и вернуться к обычным правилам. Отсчет идет не с момента перехода на НДС, а именно с квартала первой отчетности с пониженной ставкой.
Календарь на 2026 год: когда сдать и когда заплатить
Отчитываться нужно ежеквартально и строго в электронном виде через оператора ЭДО — бумажной декларации для плательщиков НДС больше не существует. Крайний срок — 25-е число месяца, следующего за кварталом (а если день выпадает на выходной, он сдвигается на ближайший рабочий):
Период
Декларация — до
Оплата тремя долями — до 28-го числа
I квартал 2026
27 апреля
28 апреля, 28 мая, 29 июня
II квартал 2026
27 июля
28 июля, 28 августа, 28 сентября
III квартал 2026
26 октября
28 октября, 28 ноября, 28 декабря
IV квартал 2026
25 января 2027
28 января, 26 февраля, 29 марта
Налог разбивается на три равных платежа — по 28-му числу каждого месяца после квартала. Уведомление об исчисленных суммах при этом не нужно: декларация сдается раньше первого платежа, и налоговая берет данные из нее.
Кстати, тем, кто только осваивает НДС-отчетность, налоговая дала бонус: за первое опоздание с декларацией штраф не начисляется. Но рассчитывать на это каждый раз не стоит — повторные задержки уже грозят санкциями.
Топ ошибок, за которые налоговая «любит» упрощенцев
Заполнили и строку 030, и строку 040 в разделе 1. Первая — для тех, кто освобожден от НДС, но выставил счет-фактуру с выделенным налогом (вместе с разделом 12). Вторая — для всех остальных плательщиков: налог к уплате за вычетом вычетов. Выбрать нужно что-то одно.
Показали в одном отчете несколько ставок. Легально — только 5% и 7% в квартале перехода между ними.
Заявили вычет входного НДС на спецставке. Это прямое занижение базы: ждите уточненку и пени.
Отчитались по старому бланку. Начиная с декларации за I квартал 2026 года принимается только редакция № ЕД-7-3/1227@.
Что ждать дальше
Уже с 2027 года порог освобождения от НДС снижается с 20 до 15 млн рублей — закладывайте эту цифру в финансовую модель уже сейчас. А если заранее видно, что лимиты будут пробиты, ФНС советует прописывать в договорах налоговую оговорку: право увеличить цену на сумму НДС, чтобы налог не съедал маржу.
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