Как оформить заграничную командировку и какие документы нужны для учета расходов

Как оформить командировку
Командировку оформляют приказом руководителя. В нем указывают:
ФИО и должность сотрудника;
место и сроки поездки;
цель служебного задания.
Размер суточных устанавливает работодатель и закрепляет его в локальном акте. Закон не устанавливает жестких лимитов для коммерческих организаций — можно утвердить любую сумму.
Существуют необлагаемые лимиты: для загранкомандировок — 2 500 рублей в день. Если в компании утверждены суточные выше этого порога, с суммы превышения нужно удержать НДФЛ и начислить страховые взносы.
Суточные выплачивают за каждый день пребывания в командировке (в том числе выходные и дни пути). День выезда из РФ оплачивается по норме для загранкомандировки, день возвращения в Россию — по норме для поездок по РФ.
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Какие документы нужны для учета расходов на гостиницу
Для учета расходов на гостиницу необходимо сохранить подтверждающие документы. Подойдут:
кассовый чек или бланк строгой отчетности (квитанция) от гостиницы;
выписка из банка, если оплата прошла через терминал или онлайн-сервис.
После того как сотрудник предоставит подтверждающие документы, бухгалтер включит их в авансовый отчет. В документе указывают:
сумму расходов в иностранной валюте (согласно счету гостиницы);
курс и дату пересчета в рубли;
реквизиты документов.
Пересчет в рубли производится по официальному курсу ЦБ на дату утверждения авансового отчета.
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