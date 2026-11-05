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Подотчет, командировки
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Как оформить заграничную командировку и какие документы нужны для учета расходов

Как оформить заграничную командировку и какие документы нужны для учета расходов

Организация собирается направить сотрудника в командировку. Рассказываем, какие особенности учесть.

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Как оформить командировку

Командировку оформляют приказом руководителя. В нем указывают:

  • ФИО и должность сотрудника;

  • место и сроки поездки;

  • цель служебного задания.

Размер суточных устанавливает работодатель и закрепляет его в локальном акте. Закон не устанавливает жестких лимитов для коммерческих организаций — можно утвердить любую сумму. 

Существуют необлагаемые лимиты: для загранкомандировок — 2 500 рублей в день. Если в компании утверждены суточные выше этого порога, с суммы превышения нужно удержать НДФЛ и начислить страховые взносы.

Суточные выплачивают за каждый день пребывания в командировке (в том числе выходные и дни пути). День выезда из РФ оплачивается по норме для загранкомандировки, день возвращения в Россию — по норме для поездок по РФ.

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Какие документы нужны для учета расходов на гостиницу

Для учета расходов на гостиницу необходимо сохранить подтверждающие документы. Подойдут:

  • кассовый чек или бланк строгой отчетности (квитанция) от гостиницы;

  • выписка из банка, если оплата прошла через терминал или онлайн-сервис.

После того как сотрудник предоставит подтверждающие документы, бухгалтер включит их в авансовый отчет. В документе указывают:

  • сумму расходов в иностранной валюте (согласно счету гостиницы);

  • курс и дату пересчета в рубли;

  • реквизиты документов.

Пересчет в рубли производится по официальному курсу ЦБ на дату утверждения авансового отчета.

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