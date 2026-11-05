Как оформить заграничную командировку и какие документы нужны для учета расходов

Как оформить командировку

Командировку оформляют приказом руководителя. В нем указывают:

ФИО и должность сотрудника;

место и сроки поездки;

цель служебного задания.

Размер суточных устанавливает работодатель и закрепляет его в локальном акте. Закон не устанавливает жестких лимитов для коммерческих организаций — можно утвердить любую сумму.

Существуют необлагаемые лимиты: для загранкомандировок — 2 500 рублей в день. Если в компании утверждены суточные выше этого порога, с суммы превышения нужно удержать НДФЛ и начислить страховые взносы.

Суточные выплачивают за каждый день пребывания в командировке (в том числе выходные и дни пути). День выезда из РФ оплачивается по норме для загранкомандировки, день возвращения в Россию — по норме для поездок по РФ.