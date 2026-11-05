Налоговые споры без суда: что изменит квазисудебная реформа ФНС

Три стадии вместо одной

Жалобу будут рассматривать в три этапа: подготовка, разбирательство по существу и решение. На подготовке налоговый орган определит предмет и границы спора, отделит спорные обстоятельства от бесспорных, рассмотрит ходатайства и зафиксирует итоги в протоколе.

Для сложных дел можно будет собрать коллегию не менее чем из трех должностных лиц. Заявитель сможет участвовать лично или по видео-конференц-связи. Появится допрос свидетелей, экспертиза и привлечение специалиста — но если об этом просит налогоплательщик, расходы он несет сам.