Налоговые споры без суда: что изменит квазисудебная реформа ФНС

Что предлагают и на каком это этапе
Проект опубликован для общественных обсуждений. Документ меняет порядок досудебного обжалования: вместо закрытой письменной проверки жалоб — процедура, которую авторы называют «максимально приближенной к квазисудебной модели».
Цель — повысить качество разбора споров внутри налоговой системы, защитить права налогоплательщиков на ранней стадии и снизить нагрузку на суды. Новых подразделений и роста штата не предполагается: работать будут существующими силами. Поправки должны вступить в силу с 1 января 2029 года.
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Три стадии вместо одной
Жалобу будут рассматривать в три этапа: подготовка, разбирательство по существу и решение. На подготовке налоговый орган определит предмет и границы спора, отделит спорные обстоятельства от бесспорных, рассмотрит ходатайства и зафиксирует итоги в протоколе.
Для сложных дел можно будет собрать коллегию не менее чем из трех должностных лиц. Заявитель сможет участвовать лично или по видео-конференц-связи. Появится допрос свидетелей, экспертиза и привлечение специалиста — но если об этом просит налогоплательщик, расходы он несет сам.
Что меняется для бизнеса: сроки
Главное практическое изменение — сроки. Подать жалобу на вступившие в силу решения и иные обжалуемые акты, действия или бездействие ФНС, можно будет в течение трех месяцев вместо года, такой же срок предлагают для обжалования вступившего в силу решения по проверке.
Налоговикам, наоборот, времени добавят: основной срок рассмотрения жалобы на решение по проверке вырастет с одного месяца до двух, с продлением еще на месяц при особой сложности. Пауза для сбора документов по просьбе заявителя сократится с шести месяцев до трех.
Новые документы: учтут не всегда
Если налогоплательщик предоставит документы, которых не было ни при проверке, ни при рассмотрении ее материалов, налоговики оценят причины задержки. При уважительной причине бумаги направят в инспекцию для мероприятий налогового контроля — на это отводят до двух месяцев, потом инспекция подготовит мотивированное заключение.
При неуважительной причине документы при рассмотрении жалобы не учтут. Одновременно проект расширяет основания для истребования документов, экспертизы и осмотра на стадии обжалования.
Решения станут публичными
Решения по жалобам предлагают публиковать на сайте ФНС в полном объеме — через 15 календарных дней, но не позднее месяца после принятия.
Заявитель сможет возразить против полной публикации: тогда разместят только правовую позицию без данных, по которым можно определить компанию.
Почему это нужно ФНС
В пояснительной записке сказано: урегулировать конкретный спор — не самоцель. Нужно, чтобы похожие конфликты не возникали вовсе или решались одинаково. Отсюда и ожидание единообразной практики внутри службы.
Второй уровень обжалования в центральном аппарате ФНС сделали необязательным намеренно: именно это, по логике авторов, позволяет дать ему повышенные процедурные возможности. Выбор между ФНС и судом после первого административного обжалования сохраняется.
Что показывает практика
Досудебный порядок уже работает: с 1 января 2025 года действует упрощенный порядок подачи жалоб по ст. 140.1 НК. По данным управления ФНС по Тюменской области, за первое полугодие 2026 года суды рассмотрели 39 дел по спорам, прошедшим досудебное урегулирование, — на 38,1% меньше, чем годом ранее; удовлетворено 34% жалоб.
Это региональная статистика, а не федеральная, но тренд она показывает: часть споров разрешается до суда. Реформа переносит акцент еще сильнее — на качество разбора жалобы внутри службы.
Что меняется: было и предлагается
Сравнение действующего порядка и проекта поправок.
Что
Как сейчас
По проекту
Срок подачи жалобы
1 год
3 месяца
Рассмотрение жалобы на решение по проверке
1 месяц
2 месяца, продление на 1 месяц
Остальные жалобы
15 дней
1 месяц, продление на 15 дней
Пауза для сбора документов
До 6 месяцев
До 3 месяцев
Стадии рассмотрения
Одна
Подготовка, разбирательство, решение
Коллегия по сложным спорам
Нет
Минимум три должностных лица
Публикация решений
Нет
На сайте ФНС
Вопросы и ответы
Когда заработают новые правила?
Проект предполагает вступление в силу с 1 января 2029 года. Сейчас документ на общественном обсуждении, поэтому сроки и формулировки еще могут измениться.
Можно ли сразу пойти в суд?
Досудебный порядок сохраняется: сначала жалоба в вышестоящее управление ФНС, затем — суд или жалоба в центральный аппарат службы. Новый порядок не отменяет выбор между ФНС и судом после первого административного обжалования.
Кто платит за экспертизу и свидетелей?
Если допрос свидетеля, экспертизу или специалиста просит налогоплательщик, расходы несет он сам. Это прямо следует из проекта.
Будут ли публиковать решения с названием компании?
По умолчанию — да, в полном объеме. Заявитель может возразить, и тогда опубликуют только правовую позицию без идентифицирующих данных, но просьбу нужно мотивировать.
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