С 2027 года филиалы перестают сдавать декларации по налогу на прибыль

Календарь перехода: три даты, которые нельзя перепутать

Реформа растянута во времени, и именно здесь кроется главная ловушка. Порядок подачи и форма бланка меняются не одновременно.

Весь 2026 год — работаем по-старому. Декларации за I квартал, полугодие и девять месяцев (а также ежемесячные отчеты тех, кто считает авансы из фактической прибыли) сдаются и в головную инспекцию, и по месту каждого подразделения.

25 марта 2027 года — дедлайн годовой декларации за 2026 год, и это первый отчет нового порядка. Налоговый период 2026-го закрывается уже после вступления закона в силу, поэтому отдельных деклараций по филиалам за год не будет: головной офис сдает единую декларацию с показателями всех подразделений. Бланк при этом еще прежний — утвержденный приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@ в актуальной редакции.

25 апреля 2027 года — срок декларации за I квартал 2027 года, и вот тут впервые понадобится новый бланк. Его утвердил приказ ФНС от 27.08.2026 № ЕД-1-3/628@, вступающий в силу с 1 января 2027 года.

Итого: первый новый порядок — на годовом отчете за 2026-й, первая новая форма — на квартальном отчете 2027-го. Перепутать эти вехи проще всего, а цена ошибки — штраф.

Та же логика работает и на «выходе»: если подразделение закрылось в течение года, отдельная декларация по нему с 2027 года не подается — его цифры встраивают в приложение № 5 к листу 02 за период ликвидации ОП, за последующие отчетные даты и за год целиком.