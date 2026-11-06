С 2027 года филиалы перестают сдавать декларации по налогу на прибыль

Первым под новый порядок попадет годовой отчет за 2026 год, а вот сама форма декларации обновится лишь к весне 2027-го.
Зачем вообще были декларации по филиалам
Правило «одна декларация на каждое подразделение» существовало не ради бюрократии. Оно тянулось от устройства самого налога: 17 п. п. из ставки 25% — региональная часть, и каждый субъект хотел видеть, сколько налога «производит» на его территории конкретный плательщик. Поэтому отчетность дублировалась: экземпляр — в инспекцию по месту нахождения компании, по одному — в каждую инспекцию «своих» филиалов. Если несколько ОП находились в одном регионе, отчитывалось за них одно ответственное подразделение.
Цена такой системы — нагрузка. Каждый лишний отчет — это лишний срок, лишний риск штрафа и лишние часы рутинной сверки. У крупной федеральной сети на «прибыльную» отчетность уходили ресурсы небольшого отдела.
Что именно меняет закон
Суть поправки умещается в одну строку: из п. 1 ст. 289 НК исчезает обязанность направлять декларацию по месту нахождения каждого обособленного подразделения. С 2027 года отчет подает исключительно головная организация — в инспекцию по своему месту учета. Крупнейшие налогоплательщики сохраняют особый порядок и сдают отчетность по месту спецучета, как и раньше.
Но не спешите искать в декларации «пропавшие» филиалы — их там не будет только формально. Данные по каждому ОП или группе ОП одного субъекта по-прежнему показываются отдельно: с расчетом налоговой базы и начисленного налога в разрезе регионов. Фактически приложение № 5 к листу 02 переживает не отмену, а переезд — из отдельного файла в состав единой декларации. Норма п. 5 ст. 289 НК о представлении отчета в целом по организации с распределением по подразделениям тоже осталась в законе.
ФНС обещает от этого решения ощутимый эффект: минус более миллиона деклараций ежегодно и прощание с типовыми штрафами за опоздание с отчетами по филиалам.
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Календарь перехода: три даты, которые нельзя перепутать
Реформа растянута во времени, и именно здесь кроется главная ловушка. Порядок подачи и форма бланка меняются не одновременно.
Весь 2026 год — работаем по-старому. Декларации за I квартал, полугодие и девять месяцев (а также ежемесячные отчеты тех, кто считает авансы из фактической прибыли) сдаются и в головную инспекцию, и по месту каждого подразделения.
25 марта 2027 года — дедлайн годовой декларации за 2026 год, и это первый отчет нового порядка. Налоговый период 2026-го закрывается уже после вступления закона в силу, поэтому отдельных деклараций по филиалам за год не будет: головной офис сдает единую декларацию с показателями всех подразделений. Бланк при этом еще прежний — утвержденный приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@ в актуальной редакции.
25 апреля 2027 года — срок декларации за I квартал 2027 года, и вот тут впервые понадобится новый бланк. Его утвердил приказ ФНС от 27.08.2026 № ЕД-1-3/628@, вступающий в силу с 1 января 2027 года.
Итого: первый новый порядок — на годовом отчете за 2026-й, первая новая форма — на квартальном отчете 2027-го. Перепутать эти вехи проще всего, а цена ошибки — штраф.
Та же логика работает и на «выходе»: если подразделение закрылось в течение года, отдельная декларация по нему с 2027 года не подается — его цифры встраивают в приложение № 5 к листу 02 за период ликвидации ОП, за последующие отчетные даты и за год целиком.
Как меняется сам бланк
Подготовка к единой декларации велась в два захода.
Сначала — технический задел. В действующей форме в подразделах 1.1 и 1.2 раздела 1 предусмотрели поле для КПП по месту учета организации или подразделения: именно эта ячейка позволяет показать, какая сумма налога уходит в конкретный регион, не дробя сам отчет.
Затем — содержательные правки приказом ФНС от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@, которые действуют уже с отчетности за налоговый период 2025 года и, соответственно, будут применяться при сдаче декларации за 2026 год:
появился лист 05.1 — под операции с цифровой валютой, включая майнинг;
лист 08 сменил название на «Корректировки, связанные с ценообразованием» и обзавелся строками 060–095 — под доход, приравненный к дивидендам, и удержанный с него налог;
из листа 02 исчезли строки 130, 170 и 171, отражавшие региональную часть налога по пониженной ставке;
обновились штрих-коды.
Новая форма по приказу № ЕД-1-3/628@ дорабатывает бланк уже под единую модель: правки затрагивают титульный лист, раздел 1 и приложение № 5 к листу 02, из формы вычищают реквизиты старой схемы подачи, а раздельное отражение данных по организации и ее ОП внутри одной декларации закрепляют официально.
Экономия — только на отчетах
Здесь нужна трезвая голова: реформа разгружает бухгалтерию, но не кошелек компании. Налоговая механика осталась прежней.
Региональную часть налога, как и раньше, перечисляют в бюджеты субъектов по месту нахождения головного офиса и каждого подразделения — пропорционально доле прибыли (п. 2 ст. 288 НК). Формула этой доли тоже не тронута: среднее арифметическое двух показателей — доли численности работников (либо расходов на оплату труда) и доли остаточной стоимости основных средств подразделения в общих данных по компании. Несколько ОП одного региона может обслуживать ответственное подразделение — как и раньше.
Не отменены и «невидимые» обязанности: сообщение о создании обособленного подразделения по форме С-09-3-1 в течение месяца, сроки отчетности (25 число месяца после отчетного периода, 25 марта за год), а также уплата НДФЛ и страховых взносов по месту работы сотрудников филиалов. Сами подразделения никуда не делись — изменилось только то, кто и куда сдает декларацию.
Пять шагов до первой единой декларации
Доработать отчетность 2026 года по действующим правилам. До конца года филиалы еще отчитываются сами — за этим нужно следить, а не «забывать» старую схему.
Провести ревизию распределения. Проверить, как доля прибыли каждого ОП рассчитана по численности, ФОТ и остаточной стоимости основных средств: именно эти данные лягут в основу годовой декларации.
Обновить учетную программу дважды. Сначала — для годового отчета за 2026 год по актуальной редакции текущей формы. Затем, в начале 2027-го, — под новый бланк для квартальной отчетности.
Отключить «мышцу памяти». Главный риск весны 2027 года — по инерции отправить декларацию по филиалу, которой больше не существует. Стоит заранее перестроить регламенты и графики сдачи.
Назначить ответственного за консолидацию. Теперь весь региональный учет собирается в одном месте — головном офисе. Ошибка в одной строке приложения № 5 приведет к расхождению с бюджетами сразу нескольких субъектов.
Итог
С 2027 года сети обособленных подразделений перестанут плодить «прибыльные» декларации: один отчет, одна инспекция, один дедлайн. Филиалы при этом остаются на месте — вместе со своими налогами, взносами и уведомлениями. Проверка перед переходом одна, но решающая: матрица распределения прибыли по регионам. Теперь она — единственный носитель территориальной аналитики, и сверять ее будет не с чем, кроме собственной внимательности.
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