Коды 340, 9 и 0 в 6-НДФЛ: как закон об иноагентах и работниках из ЕАЭС меняет отчетность

Зачем вообще нужны новые коды

Корни изменений — в законе от 28.11.2025 № 425-ФЗ, который с 1 января 2026 года перекроил правила НДФЛ сразу для двух групп физлиц:

граждане стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), работающие в России и остающиеся нерезидентами РФ, — теперь платят по прогрессивной шкале, как резиденты;

иностранные агенты — по единой ставке 30% со всех видов доходов, причем независимо от резидентства.

Чтобы инспектор сразу видел, к какой категории относится человек и правильно ли применена ставка, ФНС и завела отдельные коды. Формально письмо от 30.12.2025 — рекомендательный документ, но на практике расчет без нужного кода при наличии таких работников почти гарантированно выльется в требование пояснений или уточненку.