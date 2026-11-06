Коды 340, 9 и 0 в 6-НДФЛ: как закон об иноагентах и работниках из ЕАЭС меняет отчетность

Пока это скорее рекомендация, чем обязанность: ФНС в письме от 30.12.2025 № БС-4-11/11826@ разослала новые коды налоговым агентам. Но уже осенью 2026 года они стали официальными — приказ ФНС от 25.09.2026 № СД-1-11/746@ закрепил их в порядке заполнения 6-НДФЛ, применяя их с отчетности за I квартал 2027 года. Сама форма при этом не меняется — обновились только справочники и электронный формат.
Зачем вообще нужны новые коды
Корни изменений — в законе от 28.11.2025 № 425-ФЗ, который с 1 января 2026 года перекроил правила НДФЛ сразу для двух групп физлиц:
граждане стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), работающие в России и остающиеся нерезидентами РФ, — теперь платят по прогрессивной шкале, как резиденты;
иностранные агенты — по единой ставке 30% со всех видов доходов, причем независимо от резидентства.
Чтобы инспектор сразу видел, к какой категории относится человек и правильно ли применена ставка, ФНС и завела отдельные коды. Формально письмо от 30.12.2025 — рекомендательный документ, но на практике расчет без нужного кода при наличии таких работников почти гарантированно выльется в требование пояснений или уточненку.
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Код 9: работник из ЕАЭС, который не резидент РФ
Код «9» ставят, если физлицо одновременно: гражданин страны ЕАЭС, налоговый резидент своего государства, но не налоговый резидент России.
До 2026 года за такими работниками закреплялась фиксированная ставка 13%. С 2026 года их трудовые доходы облагаются по пятиступенчатой шкале, как у резидентов:
Годовой доход
Ставка
до 2,4 млн ₽
13%
от 2,4 до 5 млн ₽
15%
от 5 до 20 млн ₽
18%
от 20 до 50 млн ₽
20%
свыше 50 млн ₽
22%
Шкала действует и по трудовым договорам, и по договорам ГПХ.
Пример.
Гражданин Беларуси работает в московской компании по трудовому договору. За год он находится в России 140 дней, то есть резидентом РФ не становится. Зарплата — 180 000 ₽ в месяц, итого 2 160 000 ₽ за год. Доход не дотянул до 2,4 млн, поэтому налог считается по ставке 13%: 2 160 000 × 13% = 280 800 ₽. В справке о доходах (приложение 1 к годовому 6-НДФЛ) у него статус «9». Если бы зарплата была, скажем, 250 000 ₽ в месяц, доход превысил бы 2,4 млн, и с превышения налог рассчитали бы по ставке 15% с нарастающей градацией дальше.
Ключевой нюанс: раньше если к концу года иностранец не набирал 183 дня, НДФЛ пересчитывали по ставке 30%. Теперь этого не происходит — трудовой доход остается на прогрессивной шкале.
Код 0: иноагент
Код «0» присваивают любому физлицу, официально включенному в реестр иностранных агентов. Для них с 2026 года правила жесткие:
единая ставка 30% по всем видам доходов — зарплата, дивиденды, авторские вознаграждения, продажа имущества, наследство и дарение. Статус резидента не спасает;
достаточно, чтобы человек был иноагентом хотя бы один день в году;
отменены льготы: не работают минимальные сроки владения при продаже недвижимости и имущества, налогом облагается наследство и дарение даже от близких родственников, недоступны инвестиционные вычеты и вычеты по долгосрочным сбережениям.
Пример.
Организация платит физлицу вознаграждение по договору авторского заказа — 500 000 ₽. Человек значится в реестре иноагентов Минюста. НДФЛ: 500 000 × 30% = 150 000 ₽. Статус в справке — «0». Для бухгалтера важно проверять реестр на дату каждой выплаты: человек мог попасть в него или выйти из него в течение года.
Код 340: место представления для иностранных организаций
Третий код касается не людей, а компаний. Код «340» в поле «Место представления расчета» появляется для иностранных организаций, которые признаются налоговыми агентами по пункту 1.1 статьи 226 НК, — они сдают 6-НДФЛ по месту своего учета как агента.
Приказ от 25.09.2026 № СД-1-11/746@ заодно расширил описание кодов отчетных периодов 51, 52, 53 и 90: теперь они применимы и при снятии иностранной организации с учета в качестве налогового агента.
Что еще изменилось в кодах с 2026 года
Параллельно, с 1 января 2026 года, приказ ФНС от 01.09.2025 № ЕД-7-11/757@ обновил справочник кодов доходов и вычетов для справки о доходах:
новые коды доходов — для выплат участникам СВО и доходов от договоров долгосрочных сбережений;
новые коды вычетов — 334 (расходы на обучение детей и подопечных в зарубежных учебных заведениях) и 518 (вычет по договорам долгосрочных сбережений с НПО в пределах 30 млн ₽).
Сроки и порядок применения: две волны
Здесь важно не перепутать, что когда действует:
Коды «9» и «0» — уже применяйте при заполнении справок о доходах за 2026 год. Справки включаются в состав только годового расчета 6-НДФЛ, то есть первые официальные справки с этими кодами бухгалтеры сдадут до 25 февраля 2027 года вместе с отчетом за 2026 год. Квартальная отчетность 2026 года справок не содержит.
Код «340» и полностью обновленный порядок заполнения — с отчетности за I квартал 2027 года. На отчеты за 2026 год новые правила заполнения не распространяются.
Чек-лист для бухгалтера на 2026–2027 годы
Настройте сбор сведений о статусах. При приеме на работу и заключении договоров ГПХ уточняйте гражданство, резидентство и наличие статуса иноагента.
Проверяйте реестр иноагентов перед каждой выплатой. Статус действует с того дня, когда лицо попало в реестр или исключено из него.
Считайте дни пребывания работников из ЕАЭС. От этого зависит выбор между кодом «9» с прогрессивной шкалой и обычным статусом резидента.
Обновите учетную программу. Актуальные версии 1С, Контур.Экстерн и других систем уже поддерживают новые коды — устаревшая версия выльется в ошибки формата при сдаче.
Не путайте периоды действия кодов. Статусы «9» и «0» — в справках за 2026 год; код места представления «340» — только с 6-НДФЛ за I квартал 2027 года.
Цена ошибки
Неверный статус тянет за собой неверную ставку. Налоговая сверит код с суммой исчисленного НДФЛ, и расхождение закончится доначислением, пенями и штрафом до 20% от неудержанного налога по статье 123 НК. Для работника-нерезидента из ЕАЭС, по которому ошибочно применили 30% вместо прогрессивной шкалы, это еще и переплата, которую придется возвращать через уточненку.
Своевременное обновление программ и внутреннего регламента — та редкая ситуация, когда пятнадцать минут настройки экономят месяцы переписки с инспекцией.
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