Новые сроки уплаты имущественных налогов: авансы — 28-е число, год — 28 марта

Кто теперь считает налог

С 2026 года организации больше не исчисляют сами транспортный, земельный налог и налог на имущество по кадастровой стоимости — расчет полностью переходит к ФНС. Налоговая направит компании сообщение об исчисленных суммах: в нем будут указаны объект налогообложения, база, ставка, сумма и срок уплаты. Форма сообщения утверждена приказом ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-21/1278@ и впервые применяется к суммам за 2027 год.

Вместе с этим отпала надобность в уведомлениях об исчисленных суммах по имущественным налогам: подавать их больше не нужно. Оплата по-прежнему идет через единый налоговый платеж на ЕНС.

Практический вывод для бухгалтера: с 2027 года ключевой задачей становится контроль за сообщениями от инспекции. Если нашли ошибку в расчете — оспаривайте ее до срока уплаты, а не платите «как прислали».