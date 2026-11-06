Новые сроки уплаты имущественных налогов: авансы — 28-е число, год — 28 марта

Поправки внесены законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, но в силу вступят не сразу: весь 2026 год платежи проходят по прежним правилам, а новые сроки применяются начиная с налогового периода 2027 года.
Что именно меняется
Изменение коснулось трех имущественных налогов организаций: транспортного, земельного и налога на имущество, исчисляемого от кадастровой стоимости. Сроки сдвинули на месяц дальше по календарю:
Годовой налог — не позднее 28 марта года, следующего за истекшим (раньше было 28 февраля);
Авансовые платежи — не позднее 28-го числа второго месяца после отчетного квартала (раньше — первого). То есть за I квартал платим не в апреле, а 28 мая, за II — 28 августа, за III — 28 ноября.
Нормы закреплены в пунктах 1 статей 363, 383 и 397 НК и применяются, начиная с уплаты налога за 2027 год и первого отчетного периода 2027 года.
Платеж
Было
Станет (с 2027 года)
Аванс за I квартал
28 апреля
28 мая
Аванс за II квартал
28 июля
28 августа
Аванс за III квартал
28 октября
28 ноября
Налог за год
28 февраля
28 марта
Переходный период: как платим в 2026 году
В 2026 году действуют прежние сроки — перенос не распространяется на налоговый период 2026 года:
аванс за I квартал 2026 года — не позднее 28.04.2026;
аванс за II квартал — не позднее 28.07.2026;
аванс за III квартал — не позднее 28.10.2026;
налог за 2026 год — не позднее 01.03.2027 (28 февраля 2027 года выпадает на воскресенье, поэтому срок переносится на следующий рабочий день).
Первый платеж по новым правилам — аванс за I квартал 2027 года, срок — 28 мая 2027 года.
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Важный нюанс: касается не всего налога на имущество
Для налога на имущество организаций новшество затрагивает только «кадастровую» часть — налог с объектов, по которым база определяется как кадастровая стоимость. Если организация считает налог самостоятельно по среднегодовой стоимости и сдает декларацию, для нее ничего не меняется: годовой налог по-прежнему — не позднее 28 февраля, авансы — 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Отчетные периоды по-прежнему устанавливают регионы: если в субъекте авансы отменены, компания платит только годовой налог.
Кто теперь считает налог
С 2026 года организации больше не исчисляют сами транспортный, земельный налог и налог на имущество по кадастровой стоимости — расчет полностью переходит к ФНС. Налоговая направит компании сообщение об исчисленных суммах: в нем будут указаны объект налогообложения, база, ставка, сумма и срок уплаты. Форма сообщения утверждена приказом ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-21/1278@ и впервые применяется к суммам за 2027 год.
Вместе с этим отпала надобность в уведомлениях об исчисленных суммах по имущественным налогам: подавать их больше не нужно. Оплата по-прежнему идет через единый налоговый платеж на ЕНС.
Практический вывод для бухгалтера: с 2027 года ключевой задачей становится контроль за сообщениями от инспекции. Если нашли ошибку в расчете — оспаривайте ее до срока уплаты, а не платите «как прислали».
Правило переноса на выходные не поменяли
Минфин изначально предлагал «перевернуть» норму пункта 7 статьи 6.1 НК: если срок уплаты выпадает на выходной или праздник, платить нужно было бы заранее — в предшествующий рабочий день. Эту поправку из итоговой редакции 425-ФЗ исключили: правило осталось прежним, срок переносится на ближайший следующий рабочий день.
А это значит, что первые «подвижки» по новым срокам маловероятны: 28 марта, 28 мая, 28 августа и 28 ноября 2027 года — рабочие дни.
Чего это меняет для бизнеса
Смещение сроков дает компаниям реальную отсрочку: с квартальных авансов — примерно месяц свободных оборотных средств, с годового платежа — месяц. Но есть и обратная сторона — надо перестроить внутренние календари платежей и графики резервирования: привычная логика «квартал — платим на следующий месяц» больше не работает для имущественных налогов.
Физлицам это не касается
Для граждан порядок не изменился: транспортный, земельный налог и налог на имущество физлиц уплачиваются на основании налоговых уведомлений не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим.
Коротко для планирования. Весь 2026 год — старые сроки, налог за 2026 год — до 1 марта 2027 года, а с 28 мая 2027 года начинается новая система: авансы через два месяца после квартала, год — 28 марта. Если хотите, могу собрать полный календарь имущественных платежей на 2027 год с датами и проверкой на выходные.
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