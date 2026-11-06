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НДФЛ
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Нужно ли исчислять и удерживать НДФЛ с процентов по займу, который взяли у ИП

Нужно ли исчислять и удерживать НДФЛ с процентов по займу, который взяли у ИП

Организация взяла займ у ИП. Нужно ли ей удерживать НДФЛ с процентов?

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Должна ли организация исчислять НДФЛ

Согласно п. 2 ст. 226 НК организация не исчисляет и не удерживает НДФЛ по доходам, которые выплачивают индивидуальным предпринимателям в рамках их предпринимательской деятельности.

Проценты по займу как раз считаются предпринимательским доходом, поэтому и налог ИП платит сам:

  1. У ИП на УСН проценты включаются в доходы по упрощенному налогу (на дату получения).

  2. ИП на ОСНО самостоятельно исчисляет НДФЛ и платит по декларации. 

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Когда организация будет налоговым агентом

Если проценты по займу не связаны с деятельностью ИП, то организация обязана исчислить, удержать и перечислить НДФЛ как источник выплаты. Признаками «личного» займа считаются: займы выдаются не от имени ИП, разово, одному лицу, за счет личных сбережений, а деятельность по предоставлению займов не указана в ЕГРИП. 

Чтобы убедиться в том, что ИП самостоятельно исчислит НДФЛ, необходимо:

  1. Зафиксировать в договоре, что займ предоставлен ИП в рамках предпринимательской деятельности.

  2. Запросить у ИП подтверждение: режим налогообложения, заявление видов деятельности (лист ЕГРИП), что деньги из бизнеса.

Риски здесь в основном у ИП (доначисление налога при переквалификации дохода), но при явных признаках личного займа претензии по неудержанному НДФЛ может получить и организация.

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