Нужно ли исчислять и удерживать НДФЛ с процентов по займу, который взяли у ИП

Когда организация будет налоговым агентом

Если проценты по займу не связаны с деятельностью ИП, то организация обязана исчислить, удержать и перечислить НДФЛ как источник выплаты. Признаками «личного» займа считаются: займы выдаются не от имени ИП, разово, одному лицу, за счет личных сбережений, а деятельность по предоставлению займов не указана в ЕГРИП.

Чтобы убедиться в том, что ИП самостоятельно исчислит НДФЛ, необходимо:

Зафиксировать в договоре, что займ предоставлен ИП в рамках предпринимательской деятельности. Запросить у ИП подтверждение: режим налогообложения, заявление видов деятельности (лист ЕГРИП), что деньги из бизнеса.

Риски здесь в основном у ИП (доначисление налога при переквалификации дохода), но при явных признаках личного займа претензии по неудержанному НДФЛ может получить и организация.

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