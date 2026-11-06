Нужно ли исчислять и удерживать НДФЛ с процентов по займу, который взяли у ИП

Должна ли организация исчислять НДФЛ
Согласно п. 2 ст. 226 НК организация не исчисляет и не удерживает НДФЛ по доходам, которые выплачивают индивидуальным предпринимателям в рамках их предпринимательской деятельности.
Проценты по займу как раз считаются предпринимательским доходом, поэтому и налог ИП платит сам:
У ИП на УСН проценты включаются в доходы по упрощенному налогу (на дату получения).
ИП на ОСНО самостоятельно исчисляет НДФЛ и платит по декларации.
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Когда организация будет налоговым агентом
Если проценты по займу не связаны с деятельностью ИП, то организация обязана исчислить, удержать и перечислить НДФЛ как источник выплаты. Признаками «личного» займа считаются: займы выдаются не от имени ИП, разово, одному лицу, за счет личных сбережений, а деятельность по предоставлению займов не указана в ЕГРИП.
Чтобы убедиться в том, что ИП самостоятельно исчислит НДФЛ, необходимо:
Зафиксировать в договоре, что займ предоставлен ИП в рамках предпринимательской деятельности.
Запросить у ИП подтверждение: режим налогообложения, заявление видов деятельности (лист ЕГРИП), что деньги из бизнеса.
Риски здесь в основном у ИП (доначисление налога при переквалификации дохода), но при явных признаках личного займа претензии по неудержанному НДФЛ может получить и организация.
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