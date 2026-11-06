НДС первый год: в счете-фактуре ошиблись в дате договора. Дайджест КУБа за 6 ноября 2026

🔹 НДС первый год: в счете-фактуре ошиблись в дате договора. Компания работает с НДС первый год. Бухгалтер контрагента попросила перевыставить счет-фактуру: в описании товара стоит ссылка на договор, но дата в ней перепутана — и в основании передачи тот же договор. Вопрос: можно просто переделать документ и прислать как первый или нужен именно исправленный счет-фактура.

🔹 Как вести учет ИП на ОСНО: с чего начать. Предприниматель на общей системе просит объяснить, как вести учет с нуля: какие книги и регистры нужны, как учитывать доходы и расходы, что делать с НДС и НДФЛ и какие отчеты сдавать. В ветке отвечают те, кто переходил на ОСНО впервые: делятся порядком действий и тем, без чего не обойтись с самого начала.

🔹 Зачет НДФЛ за иностранных работников: инспекция просит документы еще и в миграционную службу. Бухгалтер подала в ФНС заявление о подтверждении права зачесть авансовые платежи по НДФЛ за иностранных работников, его приняли. Потом позвонили из инспекции и сказали, что пакет документов нужно было отправить еще и в миграционную службу — иначе сведений о работниках не находят. Вопрос: что делать и что подавать.

🔹 Превысили выручку: какие строки про авансы заполнять в декларации по прибыли. В прошлом году компания превысила выручку, и теперь в декларации по налогу на прибыль нужно указывать ежемесячные авансовые платежи. Бухгалтер не понимает, какие именно строки заполнять — в частности строки 210 и 290 листа 2 — и ищет разбор.