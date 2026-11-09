Код ОКЗ — цифровой идентификатор, который присваивают конкретной трудовой функции сотрудника. Он нужен, чтобы единообразно отражать работу человека в отчетности — например, в форме ЕФС-1, подраздел 1.1. Разбираем, из чего состоит код, как найти его по должности и какие коды соответствуют популярным профессиям.

Код ОКЗ: расшифровка и структура

ОКЗ — Общероссийский классификатор занятий. Действует версия ОК 010-2014 (МСКЗ-08), принятая приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст; последняя редакция — от 18 февраля 2021 года. Классификатор описывает не должности, а занятия: чем человек фактически занят на рабочем месте.

Код ОКЗ состоит из четырех цифр. Первая обозначает основную группу занятий, вторая — подгруппу, третья — малую группу, четвертая — начальную группу. Чем больше цифр совпадает, тем конкретнее описание работы.

Зачем нужен код ОКЗ и где он применяется

Главная задача кода — единообразие. Одна и та же работа в разных компаниях может называться по-разному: «специалист по продажам», «менеджер по работе с клиентами», «торговый представитель». Код ОКЗ приводит все эти названия к одной группе, и статистика по стране складывается корректно.

В отчетности код указывают в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 — в графе «Код выполняемой функции». Без него отчетность считается заполненной не полностью. Подробнее о заполнении — в разборе «Как заполнять ЕФС-1».

Код функции по ОКЗ и код выполняемой функции: одно и то же

В обиходе говорят по-разному: «код функции по ОКЗ», «код выполняемой функции по ОКЗ», «код трудовой функции по ОКЗ». Речь об одном и том же — четырехзначном коде занятия, который описывает, что человек делает.

Ключевое правило: код подбирают по фактической работе, а не по названию должности в штатном расписании. Если сотрудник называется «ведущий специалист», а работает как бухгалтер расчетной группы, код берут из группы бухгалтеров.

Коды ОКЗ 2026: что изменилось

Отдельных «кодов ОКЗ 2026» не существует: действует тот же классификатор ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Запрос «коды ОКЗ 2026» чаще всего означает «актуальные коды, которые нужны в отчетности в этом году» — и это правильная постановка вопроса.

Что действительно меняется, так это практика применения. Минтруд в письме от 12.12.2025 № 14-3/В-1582 разъяснил: если точного совпадения с должностью в ОКЗ нет, нужно смотреть на содержание работы и использовать ссылки на ОКЗ в ОКПДТР, а при отсутствии совпадения и там — ближайшую по содержанию группу занятий.

Как определить код ОКЗ по должности: пять шагов

Опишите трудовую функцию по факту: что сотрудник делает ежедневно, а не как называется должность.

Откройте ОКЗ и найдите раздел, соответствующий характеру работы: руководители, специалисты, служащие, рабочие.

Спуститесь по уровням от основной группы к начальной — до четырехзначного кода.

Сверьте формулировку группы занятий с должностной инструкцией.

Если совпадения нет — проверьте ОКПДТР и профстандарты, затем возьмите ближайшую группу.

Коды ОКЗ по должностям:

Ниже — коды для самых частых запросов. Названия групп занятий приведены по тексту классификатора и не переформулированы, чтобы код можно было проверить.

Код ОКЗ директор и руководитель: в чем разница

Для директора, генерального директора, директора ООО и его заместителя обычно используют код 1120 — «Руководители учреждений, организаций и предприятий». Это верхний уровень: человек отвечает за организацию целиком.

Если руководитель возглавляет направление или отвечает за политику и планирование, подойдет 1213. Для руководителя отдела продаж и маркетинга — 1221, для финансовой службы и страхования — 1346, для транспортного подразделения — 1325, для снабжения — 1324.

Отсюда практический вывод: «код ОКЗ руководитель» без уточнения — это 1120, а «код ОКЗ начальник отдела» зависит от того, какого отдела.

Код ОКЗ специалист и менеджер

«Специалист» — самое неопределенное название. Код зависит от содержания: специалист по сбыту — 2433, по рекламе и маркетингу — 2431, в области права — 2619, по подбору персонала — 2423.

«Менеджер» делится на две ситуации. Если человек руководит службой продаж, это 1221. Если он сам продает и работает с клиентами — 2433. Для менеджера по продажам в рознице часто подходит 5223 — «Продавцы и помощники продавцов магазинов».

Код ОКЗ рабочий: водитель, слесарь, уборщик, дворник

У рабочих профессий код зависит от вида техники и характера труда. Водитель легкового автомобиля или такси — 8322, грузового — 8332, мототранспорта — 8321, автобуса — 8331. Машинист локомотива — 8311, оператор крана — 8343.

Слесарь-сантехник — 7126, слесарь-сборщик — 8211. Уборщик помещений и служебных помещений — 9112, домашняя прислуга и уборщики — 9111, другие уборщики — 9129. Дворник — 9613, разнорабочий — 9622, подсобный рабочий на стройке — 9313.

Код ОКЗ учитель, воспитатель, врач, медсестра

Педагогические работники средней школы — 2330, начального образования — 2341, дошкольного — 2342. Поэтому «код ОКЗ учитель» и «код ОКЗ педагог» чаще всего означают 2330, а воспитатель детского сада — 2342.

В медицине: врачи общей практики — 2211, врачи-специалисты — 2212, средний медицинский персонал по уходу (медсестры) — 3221, специалисты по акушерству — 2222.

Код ОКПДТР по коду ОКЗ: как они связаны

ОКПДТР — классификатор профессий рабочих и должностей служащих. У него другая задача: он описывает конкретные наименования профессий и должностей, тогда как ОКЗ — группы занятий.

Для формы ЕФС-1 нужен именно код ОКЗ. ОКПДТР используют как подсказку: в нем есть ссылки на ОКЗ, поэтому если должность не находится в классификаторе занятий напрямую, ее ищут в ОКПДТР и смотрят, какой код ОКЗ указан рядом.

Должности без однозначного кода: как поступать

Часть популярных запросов не имеет единственного ответа: «код ОКЗ кладовщик», «код ОКЗ сторож», «код ОКЗ вахтер», «код ОКЗ монтажник», «код ОКЗ лаборант», «код ОКЗ делопроизводитель», «код ОКЗ психолог», «код ОКЗ оператор», «код ОКЗ управляющий». Причина в том, что в классификаторе описаны группы занятий, а не конкретные названия должностей из штатного расписания.

Порядок действий одинаков: сначала определить, что человек делает фактически, затем найти ближайшую группу в ОКЗ, а если название должности есть в ОКПДТР — посмотреть, какой код ОКЗ указан рядом с ним. Для рабочих профессий и обслуживающего персонала этот путь почти всегда дает результат: например, работы по содержанию зданий и территорий попадают в группы уборщиков и неквалифицированных рабочих.

Так же поступают с «рабочий по комплексному обслуживанию зданий»: код зависит от того, что именно входит в обязанности — уборка помещений, уборка территории или мелкий ремонт. Один сотрудник может совмещать несколько функций, и тогда работодатель выбирает ту, которая занимает большую часть времени.

Отдельно про охрану труда: код зависит от функции, а не от названия должности. Если сотрудник занимается условиями труда и гигиеной, его работа ближе к группе «Специалисты в области медицинских аспектов охраны труда и окружающей среды» (2263), а если это инженерная функция — к группе инженеров.

Как проверить код ОКЗ: три способа

Первый — по тексту классификатора: открыть ОКЗ, найти группу и прочитать описание, а затем спуститься до четырехзначного кода. Способ самый надежный, но требует времени.

Второй — через ОКПДТР: найти должность в классификаторе профессий и посмотреть ссылку на ОКЗ. Подходит, когда должность в штатном расписании типовая.

Третий — через сервисы подбора кодов: они удобны для массовой проверки, но результат все равно сверяют с текстом классификатора. Ошибка в одну цифру меняет группу занятий, а в отчетности это заметно.

Код ОКЗ в кадровых документах и отчетности

Код выполняет служебную роль: он связывает должность в штатном расписании с группой занятий, по которой государство видит структуру занятости. Поэтому при изменении содержания работы код стоит пересматривать — обновление отчетности при смене кода разобрано в ответе эксперта Клерка.

На практике код удобно хранить в кадровом справочнике рядом с должностью: тогда при подготовке ЕФС-1 не приходится каждый раз искать его заново, а при переводе сотрудника видно, изменилась функция или нет.

Частые ошибки

Ставят код по названию должности, а не по функции: «менеджер» получает 1221, хотя продает сам.

Берут код из чужой отчетности или из интернета без сверки с классификатором.

Указывают двухзначный или трехзначный код вместо четырехзначного.

Меняют код при переводе сотрудника, хотя функция осталась прежней.

Не проверяют код после изменения штатного расписания — а он может устареть.

Коды ОКЗ по должностям

Названия групп занятий — по тексту ОКЗ ОК 010-2014 (МСКЗ-08).

Должность или работа Код ОКЗ Группа занятий Когда подходит Директор, генеральный директор, директор ООО 1120 Руководители учреждений, организаций и предприятий руководство организацией целиком Заместитель директора 1120 Руководители учреждений, организаций и предприятий если отвечает за организацию в целом Главный бухгалтер 1346 Руководители служб в сфере финансовой деятельности и страхования если возглавляет финансовую службу Бухгалтер 2411 Бухгалтеры ведение учета без руководства подразделением Помощник бухгалтера 3313 Помощники бухгалтеров первичка, расчеты Руководитель отдела продаж 1221 Руководители служб по сбыту и маркетингу руководство службой Менеджер по продажам 2433 Специалисты по сбыту продукции сам продает, без руководства Специалист по маркетингу 2431 Специалисты по рекламе и маркетингу реклама и маркетинг Инженер на производстве 2141 Инженеры в промышленности и на производстве производство Инженер-механик 2144 Инженеры-механики механика, оборудование Инженер-электрик 2151 Инженеры-электрики электрика Главный инженер 2141 Инженеры в промышленности и на производстве если не руководит подразделением Техник-механик 3115 Техники-механики среднее звено Мастер (бригадир) 3122 Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности производственный участок Водитель автомобиля, такси 8322 Водители легковых автомобилей, такси и фургонов легковой транспорт Водитель грузового автомобиля 8332 Водители грузового транспорта грузоперевозки Водитель-экспедитор 8332 Водители грузового транспорта если перевозит грузы Машинист локомотива 8311 Машинисты локомотивов железная дорога Слесарь-сантехник 7126 Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики сантехника Слесарь-сборщик 8211 Слесари-сборщики механических машин сборка Уборщик помещений 9112 Уборщики и прислуга в учреждениях, отелях и других местах офисы, учреждения Дворник 9613 Уборщики территорий (дворники) и подобные работники территория Разнорабочий 9622 Разнорабочие подсобные работы Учитель 2330 Педагогические работники в средней школе школа Воспитатель 2342 Педагогические работники в дошкольном образовании детский сад Врач 2212 Врачи-специалисты узкая специальность Медицинская сестра 3221 Средний медицинский персонал по уходу уход за пациентами Продавец 5223 Продавцы и помощники продавцов магазинов розница Кассир 5230 Кассиры, включая кассиров билетных касс касса в магазине Повар 5120 Повара кухня Охранник 5414 Охранники охрана объектов Офис-менеджер, администратор 3341 Офис-менеджеры офис, приемная Руководитель транспортного подразделения 1325 Руководители подразделений (управляющие) на транспорте руководство автопарком Специалист по сбыту 2433 Специалисты по сбыту продукции продажи без руководства Специалист в области права 2619 Специалисты в области права, не входящие в другие группы юрист

Вопросы и ответы

Код ОКЗ и код выполняемой функции — это разные вещи?

Нет, это одно и то же. В форме ЕФС-1 графа называется «Код выполняемой функции», а сам код берут из Общероссийского классификатора занятий — отсюда четыре цифры.

Где взять код ОКЗ, если должности нет в классификаторе?

Смотреть на фактическую работу: Минтруд в письме от 12.12.2025 № 14-3/В-1582 советует использовать ссылки на ОКЗ в ОКПДТР, а если и там нет совпадения — ближайшую по содержанию группу занятий.

Меняется ли код ОКЗ, если сотрудника перевели на другую должность?

Зависит от функции: если работа осталась прежней, код не меняется. Если изменилось содержание работы — код нужно пересмотреть и при необходимости указать новый в отчетности.

Какой код ОКЗ у директора и у начальника отдела?

У директора и его заместителей обычно 1120. У начальника отдела код зависит от направления: продажи — 1221, финансы — 1346, транспорт — 1325, снабжение — 1324.

Коды ОКЗ 2026 отличаются от прошлогодних?

Сам классификатор не менялся: действует ОК 010-2014 (МСКЗ-08) в редакции 2021 года. Уточнения касаются практики применения, а не новых кодов.