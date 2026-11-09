Код ОКЗ: что это, как определить по должности и указать в ЕФС-1
Код ОКЗ — цифровой идентификатор, который присваивают конкретной трудовой функции сотрудника. Он нужен, чтобы единообразно отражать работу человека в отчетности — например, в форме ЕФС-1, подраздел 1.1. Разбираем, из чего состоит код, как найти его по должности и какие коды соответствуют популярным профессиям.
Код ОКЗ: расшифровка и структура
ОКЗ — Общероссийский классификатор занятий. Действует версия ОК 010-2014 (МСКЗ-08), принятая приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст; последняя редакция — от 18 февраля 2021 года. Классификатор описывает не должности, а занятия: чем человек фактически занят на рабочем месте.
Код ОКЗ состоит из четырех цифр. Первая обозначает основную группу занятий, вторая — подгруппу, третья — малую группу, четвертая — начальную группу. Чем больше цифр совпадает, тем конкретнее описание работы.
Зачем нужен код ОКЗ и где он применяется
Главная задача кода — единообразие. Одна и та же работа в разных компаниях может называться по-разному: «специалист по продажам», «менеджер по работе с клиентами», «торговый представитель». Код ОКЗ приводит все эти названия к одной группе, и статистика по стране складывается корректно.
В отчетности код указывают в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 — в графе «Код выполняемой функции». Без него отчетность считается заполненной не полностью. Подробнее о заполнении — в разборе «Как заполнять ЕФС-1».
Код функции по ОКЗ и код выполняемой функции: одно и то же
В обиходе говорят по-разному: «код функции по ОКЗ», «код выполняемой функции по ОКЗ», «код трудовой функции по ОКЗ». Речь об одном и том же — четырехзначном коде занятия, который описывает, что человек делает.
Ключевое правило: код подбирают по фактической работе, а не по названию должности в штатном расписании. Если сотрудник называется «ведущий специалист», а работает как бухгалтер расчетной группы, код берут из группы бухгалтеров.
Коды ОКЗ 2026: что изменилось
Отдельных «кодов ОКЗ 2026» не существует: действует тот же классификатор ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Запрос «коды ОКЗ 2026» чаще всего означает «актуальные коды, которые нужны в отчетности в этом году» — и это правильная постановка вопроса.
Что действительно меняется, так это практика применения. Минтруд в письме от 12.12.2025 № 14-3/В-1582 разъяснил: если точного совпадения с должностью в ОКЗ нет, нужно смотреть на содержание работы и использовать ссылки на ОКЗ в ОКПДТР, а при отсутствии совпадения и там — ближайшую по содержанию группу занятий.
Как определить код ОКЗ по должности: пять шагов
Опишите трудовую функцию по факту: что сотрудник делает ежедневно, а не как называется должность.
Откройте ОКЗ и найдите раздел, соответствующий характеру работы: руководители, специалисты, служащие, рабочие.
Спуститесь по уровням от основной группы к начальной — до четырехзначного кода.
Сверьте формулировку группы занятий с должностной инструкцией.
Если совпадения нет — проверьте ОКПДТР и профстандарты, затем возьмите ближайшую группу.
Коды ОКЗ по должностям:
Ниже — коды для самых частых запросов. Названия групп занятий приведены по тексту классификатора и не переформулированы, чтобы код можно было проверить.
Код ОКЗ директор и руководитель: в чем разница
Для директора, генерального директора, директора ООО и его заместителя обычно используют код 1120 — «Руководители учреждений, организаций и предприятий». Это верхний уровень: человек отвечает за организацию целиком.
Если руководитель возглавляет направление или отвечает за политику и планирование, подойдет 1213. Для руководителя отдела продаж и маркетинга — 1221, для финансовой службы и страхования — 1346, для транспортного подразделения — 1325, для снабжения — 1324.
Отсюда практический вывод: «код ОКЗ руководитель» без уточнения — это 1120, а «код ОКЗ начальник отдела» зависит от того, какого отдела.
Код ОКЗ специалист и менеджер
«Специалист» — самое неопределенное название. Код зависит от содержания: специалист по сбыту — 2433, по рекламе и маркетингу — 2431, в области права — 2619, по подбору персонала — 2423.
«Менеджер» делится на две ситуации. Если человек руководит службой продаж, это 1221. Если он сам продает и работает с клиентами — 2433. Для менеджера по продажам в рознице часто подходит 5223 — «Продавцы и помощники продавцов магазинов».
Код ОКЗ рабочий: водитель, слесарь, уборщик, дворник
У рабочих профессий код зависит от вида техники и характера труда. Водитель легкового автомобиля или такси — 8322, грузового — 8332, мототранспорта — 8321, автобуса — 8331. Машинист локомотива — 8311, оператор крана — 8343.
Слесарь-сантехник — 7126, слесарь-сборщик — 8211. Уборщик помещений и служебных помещений — 9112, домашняя прислуга и уборщики — 9111, другие уборщики — 9129. Дворник — 9613, разнорабочий — 9622, подсобный рабочий на стройке — 9313.
Код ОКЗ учитель, воспитатель, врач, медсестра
Педагогические работники средней школы — 2330, начального образования — 2341, дошкольного — 2342. Поэтому «код ОКЗ учитель» и «код ОКЗ педагог» чаще всего означают 2330, а воспитатель детского сада — 2342.
В медицине: врачи общей практики — 2211, врачи-специалисты — 2212, средний медицинский персонал по уходу (медсестры) — 3221, специалисты по акушерству — 2222.
Код ОКПДТР по коду ОКЗ: как они связаны
ОКПДТР — классификатор профессий рабочих и должностей служащих. У него другая задача: он описывает конкретные наименования профессий и должностей, тогда как ОКЗ — группы занятий.
Для формы ЕФС-1 нужен именно код ОКЗ. ОКПДТР используют как подсказку: в нем есть ссылки на ОКЗ, поэтому если должность не находится в классификаторе занятий напрямую, ее ищут в ОКПДТР и смотрят, какой код ОКЗ указан рядом.
Должности без однозначного кода: как поступать
Часть популярных запросов не имеет единственного ответа: «код ОКЗ кладовщик», «код ОКЗ сторож», «код ОКЗ вахтер», «код ОКЗ монтажник», «код ОКЗ лаборант», «код ОКЗ делопроизводитель», «код ОКЗ психолог», «код ОКЗ оператор», «код ОКЗ управляющий». Причина в том, что в классификаторе описаны группы занятий, а не конкретные названия должностей из штатного расписания.
Порядок действий одинаков: сначала определить, что человек делает фактически, затем найти ближайшую группу в ОКЗ, а если название должности есть в ОКПДТР — посмотреть, какой код ОКЗ указан рядом с ним. Для рабочих профессий и обслуживающего персонала этот путь почти всегда дает результат: например, работы по содержанию зданий и территорий попадают в группы уборщиков и неквалифицированных рабочих.
Так же поступают с «рабочий по комплексному обслуживанию зданий»: код зависит от того, что именно входит в обязанности — уборка помещений, уборка территории или мелкий ремонт. Один сотрудник может совмещать несколько функций, и тогда работодатель выбирает ту, которая занимает большую часть времени.
Отдельно про охрану труда: код зависит от функции, а не от названия должности. Если сотрудник занимается условиями труда и гигиеной, его работа ближе к группе «Специалисты в области медицинских аспектов охраны труда и окружающей среды» (2263), а если это инженерная функция — к группе инженеров.
Как проверить код ОКЗ: три способа
Первый — по тексту классификатора: открыть ОКЗ, найти группу и прочитать описание, а затем спуститься до четырехзначного кода. Способ самый надежный, но требует времени.
Второй — через ОКПДТР: найти должность в классификаторе профессий и посмотреть ссылку на ОКЗ. Подходит, когда должность в штатном расписании типовая.
Третий — через сервисы подбора кодов: они удобны для массовой проверки, но результат все равно сверяют с текстом классификатора. Ошибка в одну цифру меняет группу занятий, а в отчетности это заметно.
Код ОКЗ в кадровых документах и отчетности
Код выполняет служебную роль: он связывает должность в штатном расписании с группой занятий, по которой государство видит структуру занятости. Поэтому при изменении содержания работы код стоит пересматривать — обновление отчетности при смене кода разобрано в ответе эксперта Клерка.
На практике код удобно хранить в кадровом справочнике рядом с должностью: тогда при подготовке ЕФС-1 не приходится каждый раз искать его заново, а при переводе сотрудника видно, изменилась функция или нет.
Частые ошибки
Ставят код по названию должности, а не по функции: «менеджер» получает 1221, хотя продает сам.
Берут код из чужой отчетности или из интернета без сверки с классификатором.
Указывают двухзначный или трехзначный код вместо четырехзначного.
Меняют код при переводе сотрудника, хотя функция осталась прежней.
Не проверяют код после изменения штатного расписания — а он может устареть.
Коды ОКЗ по должностям
Названия групп занятий — по тексту ОКЗ ОК 010-2014 (МСКЗ-08).
Должность или работа
Код ОКЗ
Группа занятий
Когда подходит
Директор, генеральный директор, директор ООО
1120
Руководители учреждений, организаций и предприятий
руководство организацией целиком
Заместитель директора
1120
Руководители учреждений, организаций и предприятий
если отвечает за организацию в целом
Главный бухгалтер
1346
Руководители служб в сфере финансовой деятельности и страхования
если возглавляет финансовую службу
Бухгалтер
2411
Бухгалтеры
ведение учета без руководства подразделением
Помощник бухгалтера
3313
Помощники бухгалтеров
первичка, расчеты
Руководитель отдела продаж
1221
Руководители служб по сбыту и маркетингу
руководство службой
Менеджер по продажам
2433
Специалисты по сбыту продукции
сам продает, без руководства
Специалист по маркетингу
2431
Специалисты по рекламе и маркетингу
реклама и маркетинг
Инженер на производстве
2141
Инженеры в промышленности и на производстве
производство
Инженер-механик
2144
Инженеры-механики
механика, оборудование
Инженер-электрик
2151
Инженеры-электрики
электрика
Главный инженер
2141
Инженеры в промышленности и на производстве
если не руководит подразделением
Техник-механик
3115
Техники-механики
среднее звено
Мастер (бригадир)
3122
Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности
производственный участок
Водитель автомобиля, такси
8322
Водители легковых автомобилей, такси и фургонов
легковой транспорт
Водитель грузового автомобиля
8332
Водители грузового транспорта
грузоперевозки
Водитель-экспедитор
8332
Водители грузового транспорта
если перевозит грузы
Машинист локомотива
8311
Машинисты локомотивов
железная дорога
Слесарь-сантехник
7126
Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики
сантехника
Слесарь-сборщик
8211
Слесари-сборщики механических машин
сборка
Уборщик помещений
9112
Уборщики и прислуга в учреждениях, отелях и других местах
офисы, учреждения
Дворник
9613
Уборщики территорий (дворники) и подобные работники
территория
Разнорабочий
9622
Разнорабочие
подсобные работы
Учитель
2330
Педагогические работники в средней школе
школа
Воспитатель
2342
Педагогические работники в дошкольном образовании
детский сад
Врач
2212
Врачи-специалисты
узкая специальность
Медицинская сестра
3221
Средний медицинский персонал по уходу
уход за пациентами
Продавец
5223
Продавцы и помощники продавцов магазинов
розница
Кассир
5230
Кассиры, включая кассиров билетных касс
касса в магазине
Повар
5120
Повара
кухня
Охранник
5414
Охранники
охрана объектов
Офис-менеджер, администратор
3341
Офис-менеджеры
офис, приемная
Руководитель транспортного подразделения
1325
Руководители подразделений (управляющие) на транспорте
руководство автопарком
Специалист по сбыту
2433
Специалисты по сбыту продукции
продажи без руководства
Специалист в области права
2619
Специалисты в области права, не входящие в другие группы
юрист
Вопросы и ответы
Код ОКЗ и код выполняемой функции — это разные вещи?
Нет, это одно и то же. В форме ЕФС-1 графа называется «Код выполняемой функции», а сам код берут из Общероссийского классификатора занятий — отсюда четыре цифры.
Где взять код ОКЗ, если должности нет в классификаторе?
Смотреть на фактическую работу: Минтруд в письме от 12.12.2025 № 14-3/В-1582 советует использовать ссылки на ОКЗ в ОКПДТР, а если и там нет совпадения — ближайшую по содержанию группу занятий.
Меняется ли код ОКЗ, если сотрудника перевели на другую должность?
Зависит от функции: если работа осталась прежней, код не меняется. Если изменилось содержание работы — код нужно пересмотреть и при необходимости указать новый в отчетности.
Какой код ОКЗ у директора и у начальника отдела?
У директора и его заместителей обычно 1120. У начальника отдела код зависит от направления: продажи — 1221, финансы — 1346, транспорт — 1325, снабжение — 1324.
Коды ОКЗ 2026 отличаются от прошлогодних?
Сам классификатор не менялся: действует ОК 010-2014 (МСКЗ-08) в редакции 2021 года. Уточнения касаются практики применения, а не новых кодов.