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ЕФС-1 и другая отчетность в СФР
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Код ОКЗ: что это, как определить по должности и указать в ЕФС-1

Код ОКЗ — цифровой идентификатор, который присваивают конкретной трудовой функции сотрудника. Он нужен, чтобы единообразно отражать работу человека в отчетности — например, в форме ЕФС-1, подраздел 1.1. Разбираем, из чего состоит код, как найти его по должности и какие коды соответствуют популярным профессиям.

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Код ОКЗ: что это, как определить по должности и указать в ЕФС-1
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Код ОКЗ: расшифровка и структура

ОКЗ — Общероссийский классификатор занятий. Действует версия ОК 010-2014 (МСКЗ-08), принятая приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст; последняя редакция — от 18 февраля 2021 года. Классификатор описывает не должности, а занятия: чем человек фактически занят на рабочем месте.

Код ОКЗ состоит из четырех цифр. Первая обозначает основную группу занятий, вторая — подгруппу, третья — малую группу, четвертая — начальную группу. Чем больше цифр совпадает, тем конкретнее описание работы.

Зачем нужен код ОКЗ и где он применяется

Главная задача кода — единообразие. Одна и та же работа в разных компаниях может называться по-разному: «специалист по продажам», «менеджер по работе с клиентами», «торговый представитель». Код ОКЗ приводит все эти названия к одной группе, и статистика по стране складывается корректно.

В отчетности код указывают в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 — в графе «Код выполняемой функции». Без него отчетность считается заполненной не полностью. Подробнее о заполнении — в разборе «Как заполнять ЕФС-1».

Код функции по ОКЗ и код выполняемой функции: одно и то же

В обиходе говорят по-разному: «код функции по ОКЗ», «код выполняемой функции по ОКЗ», «код трудовой функции по ОКЗ». Речь об одном и том же — четырехзначном коде занятия, который описывает, что человек делает.

Ключевое правило: код подбирают по фактической работе, а не по названию должности в штатном расписании. Если сотрудник называется «ведущий специалист», а работает как бухгалтер расчетной группы, код берут из группы бухгалтеров.

Коды ОКЗ 2026: что изменилось

Отдельных «кодов ОКЗ 2026» не существует: действует тот же классификатор ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Запрос «коды ОКЗ 2026» чаще всего означает «актуальные коды, которые нужны в отчетности в этом году» — и это правильная постановка вопроса.

Что действительно меняется, так это практика применения. Минтруд в письме от 12.12.2025 № 14-3/В-1582 разъяснил: если точного совпадения с должностью в ОКЗ нет, нужно смотреть на содержание работы и использовать ссылки на ОКЗ в ОКПДТР, а при отсутствии совпадения и там — ближайшую по содержанию группу занятий.

Как определить код ОКЗ по должности: пять шагов

  • Опишите трудовую функцию по факту: что сотрудник делает ежедневно, а не как называется должность.

  • Откройте ОКЗ и найдите раздел, соответствующий характеру работы: руководители, специалисты, служащие, рабочие.

  • Спуститесь по уровням от основной группы к начальной — до четырехзначного кода.

  • Сверьте формулировку группы занятий с должностной инструкцией.

Если совпадения нет — проверьте ОКПДТР и профстандарты, затем возьмите ближайшую группу.

Коды ОКЗ по должностям:

Ниже — коды для самых частых запросов. Названия групп занятий приведены по тексту классификатора и не переформулированы, чтобы код можно было проверить.

Код ОКЗ директор и руководитель: в чем разница

Для директора, генерального директора, директора ООО и его заместителя обычно используют код 1120 — «Руководители учреждений, организаций и предприятий». Это верхний уровень: человек отвечает за организацию целиком.

Если руководитель возглавляет направление или отвечает за политику и планирование, подойдет 1213. Для руководителя отдела продаж и маркетинга — 1221, для финансовой службы и страхования — 1346, для транспортного подразделения — 1325, для снабжения — 1324.

Отсюда практический вывод: «код ОКЗ руководитель» без уточнения — это 1120, а «код ОКЗ начальник отдела» зависит от того, какого отдела.

Код ОКЗ специалист и менеджер

«Специалист» — самое неопределенное название. Код зависит от содержания: специалист по сбыту — 2433, по рекламе и маркетингу — 2431, в области права — 2619, по подбору персонала — 2423.

«Менеджер» делится на две ситуации. Если человек руководит службой продаж, это 1221. Если он сам продает и работает с клиентами — 2433. Для менеджера по продажам в рознице часто подходит 5223 — «Продавцы и помощники продавцов магазинов».

Код ОКЗ рабочий: водитель, слесарь, уборщик, дворник

У рабочих профессий код зависит от вида техники и характера труда. Водитель легкового автомобиля или такси — 8322, грузового — 8332, мототранспорта — 8321, автобуса — 8331. Машинист локомотива — 8311, оператор крана — 8343.

Слесарь-сантехник — 7126, слесарь-сборщик — 8211. Уборщик помещений и служебных помещений — 9112, домашняя прислуга и уборщики — 9111, другие уборщики — 9129. Дворник — 9613, разнорабочий — 9622, подсобный рабочий на стройке — 9313.

Код ОКЗ учитель, воспитатель, врач, медсестра

Педагогические работники средней школы — 2330, начального образования — 2341, дошкольного — 2342. Поэтому «код ОКЗ учитель» и «код ОКЗ педагог» чаще всего означают 2330, а воспитатель детского сада — 2342.

В медицине: врачи общей практики — 2211, врачи-специалисты — 2212, средний медицинский персонал по уходу (медсестры) — 3221, специалисты по акушерству — 2222.

Код ОКПДТР по коду ОКЗ: как они связаны

ОКПДТР — классификатор профессий рабочих и должностей служащих. У него другая задача: он описывает конкретные наименования профессий и должностей, тогда как ОКЗ — группы занятий.

Для формы ЕФС-1 нужен именно код ОКЗ. ОКПДТР используют как подсказку: в нем есть ссылки на ОКЗ, поэтому если должность не находится в классификаторе занятий напрямую, ее ищут в ОКПДТР и смотрят, какой код ОКЗ указан рядом.

Должности без однозначного кода: как поступать

Часть популярных запросов не имеет единственного ответа: «код ОКЗ кладовщик», «код ОКЗ сторож», «код ОКЗ вахтер», «код ОКЗ монтажник», «код ОКЗ лаборант», «код ОКЗ делопроизводитель», «код ОКЗ психолог», «код ОКЗ оператор», «код ОКЗ управляющий». Причина в том, что в классификаторе описаны группы занятий, а не конкретные названия должностей из штатного расписания.

Порядок действий одинаков: сначала определить, что человек делает фактически, затем найти ближайшую группу в ОКЗ, а если название должности есть в ОКПДТР — посмотреть, какой код ОКЗ указан рядом с ним. Для рабочих профессий и обслуживающего персонала этот путь почти всегда дает результат: например, работы по содержанию зданий и территорий попадают в группы уборщиков и неквалифицированных рабочих.

Так же поступают с «рабочий по комплексному обслуживанию зданий»: код зависит от того, что именно входит в обязанности — уборка помещений, уборка территории или мелкий ремонт. Один сотрудник может совмещать несколько функций, и тогда работодатель выбирает ту, которая занимает большую часть времени.

Отдельно про охрану труда: код зависит от функции, а не от названия должности. Если сотрудник занимается условиями труда и гигиеной, его работа ближе к группе «Специалисты в области медицинских аспектов охраны труда и окружающей среды» (2263), а если это инженерная функция — к группе инженеров.

Как проверить код ОКЗ: три способа

Первый — по тексту классификатора: открыть ОКЗ, найти группу и прочитать описание, а затем спуститься до четырехзначного кода. Способ самый надежный, но требует времени.

Второй — через ОКПДТР: найти должность в классификаторе профессий и посмотреть ссылку на ОКЗ. Подходит, когда должность в штатном расписании типовая.

Третий — через сервисы подбора кодов: они удобны для массовой проверки, но результат все равно сверяют с текстом классификатора. Ошибка в одну цифру меняет группу занятий, а в отчетности это заметно.

Код ОКЗ в кадровых документах и отчетности

Код выполняет служебную роль: он связывает должность в штатном расписании с группой занятий, по которой государство видит структуру занятости. Поэтому при изменении содержания работы код стоит пересматривать — обновление отчетности при смене кода разобрано в ответе эксперта Клерка.

На практике код удобно хранить в кадровом справочнике рядом с должностью: тогда при подготовке ЕФС-1 не приходится каждый раз искать его заново, а при переводе сотрудника видно, изменилась функция или нет.

Частые ошибки

  • Ставят код по названию должности, а не по функции: «менеджер» получает 1221, хотя продает сам.

  • Берут код из чужой отчетности или из интернета без сверки с классификатором.

  • Указывают двухзначный или трехзначный код вместо четырехзначного.

  • Меняют код при переводе сотрудника, хотя функция осталась прежней.

  • Не проверяют код после изменения штатного расписания — а он может устареть.

Коды ОКЗ по должностям

Названия групп занятий — по тексту ОКЗ ОК 010-2014 (МСКЗ-08).

Должность или работа

Код ОКЗ

Группа занятий

Когда подходит

Директор, генеральный директор, директор ООО

1120

Руководители учреждений, организаций и предприятий

руководство организацией целиком

Заместитель директора

1120

Руководители учреждений, организаций и предприятий

если отвечает за организацию в целом

Главный бухгалтер

1346

Руководители служб в сфере финансовой деятельности и страхования

если возглавляет финансовую службу

Бухгалтер

2411

Бухгалтеры

ведение учета без руководства подразделением

Помощник бухгалтера

3313

Помощники бухгалтеров

первичка, расчеты

Руководитель отдела продаж

1221

Руководители служб по сбыту и маркетингу

руководство службой

Менеджер по продажам

2433

Специалисты по сбыту продукции

сам продает, без руководства

Специалист по маркетингу

2431

Специалисты по рекламе и маркетингу

реклама и маркетинг

Инженер на производстве

2141

Инженеры в промышленности и на производстве

производство

Инженер-механик

2144

Инженеры-механики

механика, оборудование

Инженер-электрик

2151

Инженеры-электрики

электрика

Главный инженер

2141

Инженеры в промышленности и на производстве

если не руководит подразделением

Техник-механик

3115

Техники-механики

среднее звено

Мастер (бригадир)

3122

Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности

производственный участок

Водитель автомобиля, такси

8322

Водители легковых автомобилей, такси и фургонов

легковой транспорт

Водитель грузового автомобиля

8332

Водители грузового транспорта

грузоперевозки

Водитель-экспедитор

8332

Водители грузового транспорта

если перевозит грузы

Машинист локомотива

8311

Машинисты локомотивов

железная дорога

Слесарь-сантехник

7126

Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики

сантехника

Слесарь-сборщик

8211

Слесари-сборщики механических машин

сборка

Уборщик помещений

9112

Уборщики и прислуга в учреждениях, отелях и других местах

офисы, учреждения

Дворник

9613

Уборщики территорий (дворники) и подобные работники

территория

Разнорабочий

9622

Разнорабочие

подсобные работы

Учитель

2330

Педагогические работники в средней школе

школа

Воспитатель

2342

Педагогические работники в дошкольном образовании

детский сад

Врач

2212

Врачи-специалисты

узкая специальность

Медицинская сестра

3221

Средний медицинский персонал по уходу

уход за пациентами

Продавец

5223

Продавцы и помощники продавцов магазинов

розница

Кассир

5230

Кассиры, включая кассиров билетных касс

касса в магазине

Повар

5120

Повара

кухня

Охранник

5414

Охранники

охрана объектов

Офис-менеджер, администратор

3341

Офис-менеджеры

офис, приемная

Руководитель транспортного подразделения

1325

Руководители подразделений (управляющие) на транспорте

руководство автопарком

Специалист по сбыту

2433

Специалисты по сбыту продукции

продажи без руководства

Специалист в области права

2619

Специалисты в области права, не входящие в другие группы

юрист

Вопросы и ответы

Код ОКЗ и код выполняемой функции — это разные вещи?

Нет, это одно и то же. В форме ЕФС-1 графа называется «Код выполняемой функции», а сам код берут из Общероссийского классификатора занятий — отсюда четыре цифры.

Где взять код ОКЗ, если должности нет в классификаторе?

Смотреть на фактическую работу: Минтруд в письме от 12.12.2025 № 14-3/В-1582 советует использовать ссылки на ОКЗ в ОКПДТР, а если и там нет совпадения — ближайшую по содержанию группу занятий.

Меняется ли код ОКЗ, если сотрудника перевели на другую должность?

Зависит от функции: если работа осталась прежней, код не меняется. Если изменилось содержание работы — код нужно пересмотреть и при необходимости указать новый в отчетности.

Какой код ОКЗ у директора и у начальника отдела?

У директора и его заместителей обычно 1120. У начальника отдела код зависит от направления: продажи — 1221, финансы — 1346, транспорт — 1325, снабжение — 1324.

Коды ОКЗ 2026 отличаются от прошлогодних?

Сам классификатор не менялся: действует ОК 010-2014 (МСКЗ-08) в редакции 2021 года. Уточнения касаются практики применения, а не новых кодов.

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