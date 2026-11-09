Три факта о новом законе
Порог заморожен на три года. Освобождение от НДС на УСН работает при доходе до 20 млн рублей. По старой редакции НК РФ порог должен был упасть до 15 млн с 2027 года и до 10 млн с 2028-го. Теперь 20 млн действуют в 2027, 2028 и 2029 годах. Снижение до 15 млн сдвинулось на 2030-й, до 10 млн — на 2031-й.
Порог не привязан к инфляции. 20 млн рублей — фиксированная сумма в законе. Дефлятор ее не увеличивает, то есть реальная планка будет каждый год чуть ниже.
Масштаб решения. Сохранение порога затрагивает более 360 тысяч предпринимателей. Бюджет недополучит 51,1 млрд рублей в 2027 году и около 100 млрд в год в 2028–2029-м — это цена, которую государство заплатило за спокойствие малого бизнеса.
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Как лимит будет меняться дальше
Год
Порог освобождения от НДС
2026
20 млн ₽
2027
20 млн ₽
2028
20 млн ₽
2029
20 млн ₽
2030
15 млн ₽
2031
10 млн ₽
Правило прошлогодней выручки
НДС-статус на каждый год определяется доходом за предыдущий. Хотите не платить НДС с 1 января 2027 года — убедитесь, что весь 2026 год выручка не превысила 20 млн рублей. Считать нужно с первого дня года, нарастающим итогом.
Три нюанса, на которых ошибаются чаще всего:
Считайте по кассе. Деньги на счете, в кассе или погашенный иным способом долг — это доход. Дата договора не важна.
Расходы не вычитайте. Даже на объекте «доходы минус расходы» в лимит идет вся выручка.
Агенты учитывают только свое вознаграждение. Деньги, которые проходят через вас транзитом, в лимит не попадают.
Если порог не превышен — ничего делать не нужно, освобождение действует автоматически. Уведомления никуда подавать не требуется.
Превысили 20 млн в 2026 году — что будет
Право на УСН вы не теряете, но становитесь плательщиком НДС с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения. Дальше — выбор из двух моделей.
Спецставки 5% и 7%. Без вычетов входного НДС, зато с минимумом отчетности. В 2027 году ставка 5% работает, пока доход не превысит 288,25 млн рублей, ставка 7% — 518,85 млн. Выбранную спецставку нельзя менять минимум 12 кварталов подряд.
Ставка 22% с вычетами. Подходит тем, кто закупает много у поставщиков-плательщиков НДС: производству, оптовикам. Спецставки обычно выгоднее услугам и рознице.
После превышения добавятся три обязанности: платить НДС в три платежа (первый — до 28-го числа месяца за кварталом), сдавать декларацию до 25-го числа и выставлять счета-фактуры в течение пяти дней после отгрузки или предоплаты.
Остальные лимиты УСН в 2027 году
Дефлятор на 2027 год — 1,153 (приказ Минэкономразвития № 732 от 21.10.2026). Он меняет не все показатели:
Показатель
2026
2027
Порог НДС
20 млн ₽
20 млн ₽ — без изменений
Предельный доход УСН
490,5 млн ₽
518,85 млн ₽
Остаточная стоимость ОС
218 млн ₽
230,6 млн ₽
Ставка 5% действует до дохода
272,5 млн ₽
288,25 млн ₽
Если превысите предельный доход, лимит по ОС или численность — более 130 человек, право на УСН теряется с 1-го числа месяца нарушения.
Отдельный вопрос для тех, кто только хочет перейти на упрощенку с 2027 года: доход за девять месяцев 2026-го не должен превышать 367,875 млн рублей, а уведомление по форме № 26.2-1 нужно подать до 31 декабря 2026-го.
Что сделать до конца года
Посчитайте выручку нарастающим итогом с января 2026-го. Сравните с 20 млн. Если разница невелика — отслеживайте помесячно: декабрьский платеж клиента меняет ваши обязательства с января 2027-го.
Выберите НДС-модель заранее. Спецставка 5% или ставка 22% с вычетами — решение фиксируется на 12 кварталов, принимать его лучше до начала года, а не после первой декларации.
Скорректируйте прайс. Контрагенты, с которыми вы работаете, сами закладывают НДС в свои расчеты — лучше озвучить условия до конца 2026-го, чем объяснять рост цен в феврале.
Малому бизнесу с выручкой до 20 млн — выдохнуть и просто продолжать работать без НДС как минимум до 2030 года.
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