Три факта о новом законе

Порог заморожен на три года. Освобождение от НДС на УСН работает при доходе до 20 млн рублей. По старой редакции НК РФ порог должен был упасть до 15 млн с 2027 года и до 10 млн с 2028-го. Теперь 20 млн действуют в 2027, 2028 и 2029 годах. Снижение до 15 млн сдвинулось на 2030-й, до 10 млн — на 2031-й.

Порог не привязан к инфляции. 20 млн рублей — фиксированная сумма в законе. Дефлятор ее не увеличивает, то есть реальная планка будет каждый год чуть ниже.

Масштаб решения. Сохранение порога затрагивает более 360 тысяч предпринимателей. Бюджет недополучит 51,1 млрд рублей в 2027 году и около 100 млрд в год в 2028–2029-м — это цена, которую государство заплатило за спокойствие малого бизнеса.