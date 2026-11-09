Что такое фиксированный авансовый платеж

Это авансовый НДФЛ, который иностранный гражданин платит сам — до того, как заработал. Он покупает патент «вперед», а потом работодатель удерживает с его зарплаты 13% НДФЛ и зачитывает уже уплаченные авансы в счет налога. Базовая сумма на месяц — 1 200 рублей, но платят ее с двумя надбавками: федеральным коэффициентом-дефлятором и региональным коэффициентом, который каждый субъект РФ устанавливает своим законом. Если регион коэффициент не установил, он считается равным 1.

Платеж уплачивается отдельно от единого налогового платежа, по специальному КБК, поэтому «оплаченые налоги» через личный кабинет ФНС автоматически патент не продлевают.