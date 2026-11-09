Там, где регионы подняли и свои коэффициенты, рост заметно сильнее: например, в Москве — с 8 900 до 10 000 ₽ (+12,4%), в Санкт-Петербурге — с 6 000 до 8 000 ₽ (+33%).Отдельный момент: Краснодарский край уже заложил в закон на 2027 год коэффициент 8,7 — рост цен продолжится и в следующем году.
Что такое фиксированный авансовый платеж
Это авансовый НДФЛ, который иностранный гражданин платит сам — до того, как заработал. Он покупает патент «вперед», а потом работодатель удерживает с его зарплаты 13% НДФЛ и зачитывает уже уплаченные авансы в счет налога. Базовая сумма на месяц — 1 200 рублей, но платят ее с двумя надбавками: федеральным коэффициентом-дефлятором и региональным коэффициентом, который каждый субъект РФ устанавливает своим законом. Если регион коэффициент не установил, он считается равным 1.
Платеж уплачивается отдельно от единого налогового платежа, по специальному КБК, поэтому «оплаченые налоги» через личный кабинет ФНС автоматически патент не продлевают.
Как считают в 2026 году
Формула осталась прежней, изменились только цифры внутри нее:
1 200 ₽ × 2,842 × региональный коэффициент
1 200 — базовая сумма платежа по статье 227.1 НК;
2,842 — коэффициент-дефлятор на 2026 год, его установило Минэкономразвития (в 2025-м был 2,793, рост — около 9,6%);
региональный коэффициент — «местный» множитель, который отражает особенности рынка труда конкретного региона. Устанавливается законом субъекта на календарный год.
Сумма округляется по правилам пункта 6 статьи 52 НК: меньше 50 копеек — отбрасывается, 50 копеек и больше — до полного рубля.
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Размер платежа по регионам в 2026 году
Платеж сильно зависит от региона — разница между субъектами достигает восьми раз. Вот выборка из полной таблицы:
Субъект РФ
Коэффициент
Платеж в месяц, ₽
Москва
2,9323
10 000
Московская область
2,9323
10 000
Санкт-Петербург
2,3458
8 000
Воронежская область
3,35
11 425
Краснодарский край
8,0
27 283
Татарстан
2,55
8 697
Тюменская область
3,425
11 681
Приморский край
4,06
13 846
Самый дорогой патент в 2026 году — в Краснодарском крае (27 283 ₽ в месяц, коэффициент вырос до 8,0), самый «мягкий» — в Чечне, где коэффициент принимается равным 1: 3 410 ₽.
Как платеж уменьшает НДФЛ у работодателя
Механика зачета в 2026 году не изменилась:
Иностранец платит аванс за патент.
Работодатель удерживает НДФЛ с его зарплаты по ставке 13% (15% — с дохода свыше 2,4 млн ₽ в год).
Удержанный налог уменьшается на суммы уплаченных авансов — но только при наличии уведомления из ИФНС о подтверждении права на зачет.
Уведомление работодатель получает в налоговой, после чего налоговые органы обмениваются данными с МВД. Ключевой момент: аванс платит сам иностранец, а зачитывает его работодатель — зачистка не происходит автоматически, без уведомления инспекции налог удерживается полностью.
Что изменилось в 2026 году: патент аннулируют автоматически
С 10 августа 2026 года МВД запустило сервис автономного принятия решений: если авансовый платеж по НДФЛ не уплачен вовремя, патент признается недействительным автоматически, без участия инспектора. Раньше на проверку и решение по каждому случаю уходило время — теперь система сама видит просрочку и отключает патент.
Это главный практический риск 2026 года: платеж нужно вносить до начала месяца, на который продлевается патент, а не «в течение месяца». Для работодателя это значит, что просрочка сотрудника мгновенно делает его нелегальным — контролировать сроки уплаты теперь выгодно обеим сторонам.
Что ждет мигрантов с 1 января 2027 года
26 июля 2026 года подписан закон (закон от 26.07.2026 № 242-ФЗ), который меняет порядок с 2027 года:
Круг плательщиков расширят. Платить фиксированный аванс обязаны не только работающие по патенту, но и иностранцы, трудящиеся у физических лиц без патента — няни, сиделки, помощники по хозяйству, а также временно и постоянно проживающие в РФ, работающие у физлиц.
Базовая ставка для «домашних» работников — 1 700 ₽ в месяц за каждый полный или неполный месяц проживания (пребывания) в РФ. Для тех, кто работает по патенту в организациях, у ИП, нотариусов и адвокатов, база остается 1 200 ₽.
Дети и иждивенцы подорожают. Если в России есть несовершеннолетние дети или другие иждивенцы иностранца, к платежу добавляется +50% за каждого.
Регионы получат право повышать коэффициент для занятых у физлиц — своя надбавка именно к «домашнему» сегменту.
Работодателям придется тщательнее отслеживать, сколько иждивенцев у работника находится в России: занижение платежа грозит проблемами и с налоговой, и с патентом.
Параллельно законом № 241-ФЗ с 2027 года установлен минимальный трудовой доход, который иностранец должен подтверждать для работы и проживания. Порядок зачета авансов в счет НДФЛ при этом сохраняется — работодатели, как и раньше, будут запрашивать уведомление ИФНС.
Примеры расчета
Пример 1.Патент в организации. Воронежская область
1 200 × 2,842 × 3,35 = 11 424,84 → 11 425 ₽ в месяц, за три месяца патента — 34 275 ₽.
Пример 2. Москва, тот же патент.
1 200 × 2,842 × 2,9323 = 9 999,98 → 10 000 ₽ в месяц. Обратите внимание: несмотря на то, что воронежский коэффициент (3,35) выше московского (2,9323), столичные власти «подогнали» итоговую сумму к круглому числу — региональный коэффициент в законе Москвы на 2026 год не менялся.
Пример 3. Санкт-Петербург. 1 200 × 2,842 × 2,3458 ≈ 8 000 ₽ в месяц.
Пример 4. Няня с видом на жительство, работает у частного лица (с 2027 года).
База — 1 700 ₽, далее она индексируется дефлятором и умножается на региональный коэффициент. Если у нее на иждивении в России двое детей, к базе добавляется 2 × 50%: расчетная база станет 1 700 × 2 = 3 400 ₽ в месяц до индексации. Точный итоговый размер станет известен после публикации дефлятора на 2027 год.
Чек-лист на конец 2026 года
Проверьте дефлятор и региональный коэффициент именно на свой период работы: платежи считаются по коэффициентам года, в котором уплачиваются.
Заплатите за следующий месяц до того, как истечет срок действия патента — с августа 2026-го автоматическое аннулирование работает без напоминаний.
Храните чеки об оплате: они понадобятся для зачета через работодателя.
Если планируете работать у физлиц (няня, сиделка, домработница) — с 2027 года вам понадобится платить фиксированный аванс даже без патента, по базе 1 700 ₽.
Размеры платежей на 2026 год окончательно установлены законами субъектов, принятыми в конце 2025 года, поэтому пересчитываться в течение года не будут. Если хотите, могу посчитать точную стоимость патента для вашего региона на нужный срок или сравнить два региона.
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