НКО: 2026-й — последний год по «старой» ставке 7,6%

НКО на УСН в сфере социального обслуживания, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (театры, библиотеки, музеи, архивы), массового спорта (кроме профессионального), а также благотворительные организации на упрощенке платили 7,6% в пределах базы и 0% сверх. В прежней редакции НК продление на 2027 год не было заложено — казалось, 2026-й станет последним льготным годом. Закон № 425-ФЗ льготу продлил до 2036 года, но дороже:

Тариф 2026 2027–2036 Льготный, в пределах базы 7,6% 15% Льготный, сверх базы 0% 7,6% Общий, в пределах базы 30% 30% Общий, сверх базы 15,1% 15,1%

Для НКО чувствительнее всего рост сверх базы: раньше все, что выше лимита, взносами не облагалось вовсе, теперь облагается по 7,6%.

Прикинем на зарплате 60 000 ₽ в месяц: в 2026 году взносы по льготному тарифу — 4 560 ₽, с 2027-го — 9 000 ₽. Разница — 4 440 ₽ в месяц, или 53 280 ₽ в год на каждого сотрудника (без учета взносов «на травматизм», у большинства НКО это еще +0,2%). Утешение: даже «подорожавшая» льгота вдвое ниже общего тарифа, отказываться от нее нет смысла — но право придется подтверждать ежегодно.

Условия остались прежними: упрощенка, вид деятельности из перечня или статус благотворительной организации, доля целевых поступлений, грантов и профильных доходов — не менее 70%. Нюанс, который часто упускают: для новой НКО доля 70% считается по итогам предшествующего года. Организация, созданная в 2026-м, начнет применять пониженный тариф не сразу, а с 2027 года — и только если наберет долю за 2026-й.