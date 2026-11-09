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Страховые взносы
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Льготы по взносам для ИТ и НКО продлили — но сделали их «двухступенчатыми»

Льготы по взносам для ИТ и НКО продлили — но сделали их «двухступенчатыми»

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ снял главный вопрос, которым тревожились ИТ-компании и некоммерческие организации: пониженные тарифы страховых взносов не отменяются. Но сделка вышла неоднородной. ИТ-сектор с 2026 года переходит на ставку 15% в пределах базы и 7,6% сверх нее — причем у этой льготы закон вообще не устанавливает конечного срока.

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 НКО на упрощенке с 2027 года тоже платят 15% и 7,6%, но их тариф зафиксирован ровно до 2036 года. 

Что произошло

Закон № 425-ФЗ — часть масштабной налоговой реформы 2026 года — пересматривает круг плательщиков с пониженными тарифами. Ключевое: если раньше льготы для ИТ и НКО продлевались короткими сериями по три-четыре года, создавая постоянную неопределенность, теперь горизонт зафиксирован на десятилетие вперед. Для ИТ-компаний — вовсе без даты окончания, для НКО — до 31 декабря 2036 года. 

Для сравнения — общий тариф: 30% в пределах предельной базы и 15,1% сверх. Предельная база в 2026 году — 2 979 000 ₽ (постановление Правительства от 31.10.2025 № 1705), в 2027-м — 3 311 000 ₽, пока в статусе проекта постановления Минфина. 

ИТ-компании: единая ставка 7,6% осталась в прошлом

До конца 2025 года аккредитованные ИТ-организации платили 7,6% со всех выплат. С 1 января 2026 года схема иная: 

Период

В пределах предельной базы

Свыше предельной базы

2025

7,6%

7,6%

с 2026 года и далее — без срока окончания

15%

7,6%

Льгота сохранилась, но в пределах базы тариф вырос вдвое — правда, остается вдвое ниже общего. Схема напоминает ту, что давно действует для малого бизнеса, только с другими ставками. 

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Условия применения не изменились:

  • российская ИТ-организация с госаккредитацией Минцифры либо резидент технико-внедренческой или промышленно-производственной ОЭЗ;

  • доля доходов от профильной ИТ-деятельности — не менее 70% по итогам каждого отчетного периода;

  • право на тариф возникает с 1-го числа месяца, в котором получена аккредитация, если доля 70% уже соблюдена. 

Новое ограничение: с 2026 года ИТ-тариф не могут применять участники проекта «Сколково» и резиденты инновационных научно-технологических центров — им оставили отдельные ставки: 30% с выплат в пределах 1,5 МРОТ и 15% с остальной части. 

Важная деталь: сверх предельной базы тариф для ИТ не меняется уже никогда — 7,6% с любой суммы выплат. Это принципиальное отличие от общего тарифа, где сверх базы платят 15,1%. 

Помимо взносов, ИТ-сектору в пакете реформы сохранили и другие преференции: налог на прибыль не более 5%, освобождение от НДС при продаже отечественного ПО и удвоенный коэффициент при учете покупателями расходов на российские программные продукты. 

НКО: 2026-й — последний год по «старой» ставке 7,6%

НКО на УСН в сфере социального обслуживания, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (театры, библиотеки, музеи, архивы), массового спорта (кроме профессионального), а также благотворительные организации на упрощенке платили 7,6% в пределах базы и 0% сверх. В прежней редакции НК продление на 2027 год не было заложено — казалось, 2026-й станет последним льготным годом. Закон № 425-ФЗ льготу продлил до 2036 года, но дороже: 

Тариф

2026

2027–2036

Льготный, в пределах базы

7,6%

15%

Льготный, сверх базы

0%

7,6%

Общий, в пределах базы

30%

30%

Общий, сверх базы

15,1%

15,1%

Для НКО чувствительнее всего рост сверх базы: раньше все, что выше лимита, взносами не облагалось вовсе, теперь облагается по 7,6%. 

Прикинем на зарплате 60 000 ₽ в месяц: в 2026 году взносы по льготному тарифу — 4 560 ₽, с 2027-го — 9 000 ₽. Разница — 4 440 ₽ в месяц, или 53 280 ₽ в год на каждого сотрудника (без учета взносов «на травматизм», у большинства НКО это еще +0,2%). Утешение: даже «подорожавшая» льгота вдвое ниже общего тарифа, отказываться от нее нет смысла — но право придется подтверждать ежегодно. 

Условия остались прежними: упрощенка, вид деятельности из перечня или статус благотворительной организации, доля целевых поступлений, грантов и профильных доходов — не менее 70%. Нюанс, который часто упускают: для новой НКО доля 70% считается по итогам предшествующего года. Организация, созданная в 2026-м, начнет применять пониженный тариф не сразу, а с 2027 года — и только если наберет долю за 2026-й. 

Исключение — религиозные организации. Им сохранили прежние ставки 7,6% в пределах базы и 0% сверх, на период 2025–2036 годов. 

Кому льготы, наоборот, сузили

С 2026 года тариф 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ сохранили не для всех субъектов МСП, а только для тех, чей основной вид деятельности входит в перечень приоритетных отраслей (распоряжение Правительства от 27.12.2025 № 4125-р), с долей профильных доходов не менее 70%. Отдельные условия остались у обрабатывающих производств (7,6% свыше 1,5 МРОТ), общепита со среднесписочной численностью свыше 250 человек (15% свыше 1,5 МРОТ) и радиоэлектронной промышленности, вернувшейся к схеме «7,6% в пределах базы / 0% сверх». 

Что сделать до конца года

  • ИТ-компаниям — проверить действующую аккредитацию Минцифры и порог 70% профильных доходов по каждому отчетному периоду; перенастроить учетные системы на двухступенчатую схему расчета. 

  • НКО на упрощенке — заложить в бюджет 2027 года рост взносов примерно вдвое в пределах базы и следить, чтобы доля целевых и профильных доходов стабильно держалась на уровне не ниже 70%: льгота сгорит именно в тот год, когда станет дороже. 

  • Всем льготникам — сверить основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП: право на льготу с 2026 года привязано к основному виду деятельности, расхождение — прямой риск доначислений. 

  • Новый ИТ или новая НКО — учесть, что льготу дадут не «с первого дня работы», а по итогам отчетного или предшествующего года: планировать кассовые разрывы первого года с запасом. 

Итог: продление — это предсказуемость, которой у ИТ и НКО давно не было. Но предсказуемость платная: в пределах базы ставки выросли вдвое, и закладывать это в финансовые планы нужно уже в бюджетной кампании на 2027 год. Для ИТ-сектора утешительный бонус — у его тарифа нет даты окончания: 15% и 7,6% действуют бессрочно, пока соблюдаются условия.

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