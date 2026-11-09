Осенью 2026 года Правительство внесло законопроект № 617-9, который расширяет льготу на все имущество и частично распространяет ее задним числом — с 1 января 2026 года.
Как устроена льгота сегодня
По общему правилу безвозмездная передача — это реализация: раз право собственности уходит бесплатно, налоговая база считается по рыночной стоимости, и с нее начисляется НДС по обычной ставке (с 1 января 2026 года — 22%). Исключений в статье 146 НК немного, и «казенная» льгота в них выглядит скромно:
Подпункт 19 пункта 2 статьи 146 НК — не признается объектом налогообложения безвозмездная передача объектов недвижимого имущества в государственную казну Российской Федерации. Норма введена законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Подпункт 2 пункта 2 статьи 146 НК — льгота для объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения (дома, детсады, клубы, санатории, дороги, электросети и т. п.), которые передают органам власти и в муниципальную казну.
Ключевой нюанс: подпункт 19 говорит только о казне Российской Федерации. Передача в казну субъекта или муниципального образования под льготу не подпадает — за редким исключением «социальных» объектов.
Минфин это подтвердил и в свежем письме от 10.08.2026 № 03-07-11/68954: компания безвозмездно передала городу федерального значения единый недвижимый комплекс и земельный участок — а Департамент налоговой политики ответил, что оснований для применения подпункта 19 нет, обязанность по НДС у дарителя возникает.
На курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» научитесь вести учет компании целиком: проводить операции в 1С, закрывать периоды, готовить отчетность, находить и исправлять ошибки, отвечать на требования ФНС.
Практические задачи можно отрабатывать в симуляторе 1С, а отдельный модуль посвящен применению искусственного интеллекта в работе бухгалтера. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Цена со скидкой 13%: 65 000 ₽ вместо 75 000 ₽.
Что происходит с «входным» НДС
Здесь вторая боль бизнеса. Даже если передача не облагается, ранее принятый к вычету налог по общему правилу восстанавливается. Но для федеральной «казенной» льготы сделано исключение:
По недвижимости передача в федеральную казну — не объект НДС, и восстанавливать вычет не нужно: пункт 10 статьи 171.1 НК прямо выводит такие операции из-под восстановления. Минфин подтвердил это в письме от 30.03.2021 № 03-07-10/22960 и повторил в письме от 15.01.2024 № 03-07-07/2265.
По движимому имуществу все грустнее: ни подпункт 19 статьи 146, ни специальные нормы статьи 170 на него не распространяются. Передача движимого имущества — облагаемая реализация, а значит, «входной» НДС по нему восстанавливается в общем порядке.
Итого на конец 2026 года: подарить государству здание — без НДС; подарить государство оборудование к этому зданию — с НДС по ставке 22% и с восстановлением вычета. Асимметрия, которую и предложили убрать.
Что предлагает законопроект № 617-9
Правительственный законопроект внесен в Госдуму в 2026 году и 29 октября 2026 года принят в первом чтении. Ключевые поправки — в пункт 2 статьи 146 НК:
Расширение формулировки подпункта 19: вместо «объектов недвижимого имущества» — «имущества» без ограничений. Льгота охватит и движимые вещи, передаваемые в федеральную казну.
Обратная сила с 1 января 2026 года — но не на все, а на специальный случай: если движимое имущество передано в федеральную казну одновременно с недвижимостью и необходимо для ее функционирования, новая норма распространяется на операции, совершенные с 01.01.2026. То есть ретроспективное освобождение задумано именно под связку «здание плюс его оснащение».
Для прочих видов безвозмездной передачи (товары, работы, услуги, безвозмездное пользование, имущественные права) законопроект вводит новые подпункты 31 и 32 пункта 2 статьи 146 — но они касаются помощи для защиты от беспилотников: передач техники Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС и бесплатного питания граждан в укрытиях. Эти нормы предлагается распространить на правоотношения с 1 октября 2026 года.
Важная оговорка: на ноябрь 2026 года закон еще не принят — он прошел только первое чтение. Даты «с 1 января 2026 года» и «с 1 октября 2026 года» станут юридически значимыми лишь после принятия закона в итоговой редакции; формулировки и сроки могут измениться.
Вычеты: что планируется для «казенной» передачи
Специальные правила о вычете (новый пункт 2.5 статьи 171 НК и уточнение пункта 3 статьи 170 НК) законопроект предусматривает только для операций по защите от БПЛА: входной налог по товарам и услугам, приобретенным для таких целей, можно будет принять к вычету и не восстанавливать. На все прочие случаи передачи имущества в казну это правило автоматически не переносится — по недвижимости льгота от восстановления и так действует через пункт 10 статьи 171.1, а по движимому имуществу в связке с недвижимостью вопрос, как будет решен в итоговой редакции, пока открыт.
Кому льгота не светит даже после поправок
Казна субъектов и муниципалитетов. Расширение затрагивает только государственную казну Российской Федерации. Передача в казну Москвы, Санкт-Петербурга или региона остается облагаемой операцией — это подтверждено письмом Минфина от 10.08.2026 № 03-07-11/68954.
Социальные объекты — исключение. Объекты социально-культурного назначения, передаваемые в любые казны (и субъектов, и муниципальные), по-прежнему не облагаются по подпункту 2 пункта 2 статьи 146 НК.
Возмещение при изъятии. С 1 января 2026 года действует отдельная льгота по подпункту 30 пункта 2 статьи 146 НК: передача недвижимости, изымаемой для государственных и муниципальных нужд, с выплатой компенсации — не объект НДС, а компенсация не учитывается в доходах для налога на прибыль (закон № 425-ФЗ от 28.11.2025). Это самостоятельная норма, не связанная с «казенной» льготой по подпункту 19.
Считаем на цифрах
Компания передает федеральному ведомству построенный корпус с оборудованием. Стоимость оборудования — 12 млн рублей (с НДС 2 млн, принят к вычету).
По правилам, действующим на конец 2026 года: передача недвижимости — не объект НДС. Оборудование — облагаемая реализация: НДС начисляется с рыночной стоимости по ставке 22% (≈ 1,97 млн с базы 8,93 млн без НДС), плюс весь ранее принятый к вычету налог по оборудованию (2 млн) восстанавливается. Итоговая нагрузка — под 4 млн рублей за «дар» государству.
Если поправки примут в заявленной редакции: оборудование, переданное одновременно с корпусом и необходимое для его функционирования, с 1 января 2026 года освобождается — налога нет, вопрос о восстановлении вычета будет решаться по итоговой редакции закона.
Что делать бизнесу прямо сейчас
Не начисляйте НДС по движимому имуществу «на optimism»: пока закон не подписан, ретроспективное освобождение не действует, и налоговая скорее всего доначислит налог.
Документируйте связку: если передаете движимое имущество вместе с недвижимостью, зафиксируйте актами и договором, что оно необходимо для ее функционирования, — именно на этот случай претендует обратная сила с 2026 года.
Проверяйте, в чью казну идет передача: федеральная — одна история, региональная или городская — другая (льготы нет, кроме «социальных» объектов).
Не восстанавливайте вычет по недвижимости, передаваемой в федеральную казну, — это действующая норма, а не проект.
Держите руку на пульсе по второму чтению: следите за итоговой редакцией — сроки и условия обратной силы могут скорректироваться.
Дискуссию о том, считать ли безвозмездный «дар» государству реализацией вообще, рынок ведет давно — и законопроект № 617-9 выглядит как признание того, что доначислять НДС за подаренный государству его же оснащение было перебором. Если второе и третье чтения пройдут без сюрпризов, с 2026 года связка «объект плюс его оборудование» наконец станет одинаково безналоговой в обеих частях.
В нашей базе консультаций уже более 3400 ответов экспертов по вопросам НДС