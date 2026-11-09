Как устроена льгота сегодня

По общему правилу безвозмездная передача — это реализация: раз право собственности уходит бесплатно, налоговая база считается по рыночной стоимости, и с нее начисляется НДС по обычной ставке (с 1 января 2026 года — 22%). Исключений в статье 146 НК немного, и «казенная» льгота в них выглядит скромно:

Ключевой нюанс: подпункт 19 говорит только о казне Российской Федерации. Передача в казну субъекта или муниципального образования под льготу не подпадает — за редким исключением «социальных» объектов.

Минфин это подтвердил и в свежем письме от 10.08.2026 № 03-07-11/68954: компания безвозмездно передала городу федерального значения единый недвижимый комплекс и земельный участок — а Департамент налоговой политики ответил, что оснований для применения подпункта 19 нет, обязанность по НДС у дарителя возникает.