Что изменилось в работе с имущественными налогами в 2026 году: разбор норм и практик

1. Данные из реестров — основа для расчета
ФНС стала активнее использовать межведомственный обмен. Теперь инспекторы сами собирают картину по вашим объектам: информацию подтягивают из Росреестра (по недвижимости и земле), ГИБДД (по транспорту). Это снижает зависимость от деклараций.
Практический совет: регулярно сверяйте данные в личном кабинете налогоплательщика или на «Госуслугах». Проверьте, все ли объекты учтены, верна ли кадастровая стоимость (ее можно сверить с выпиской из ЕГРН), правильно ли посчитана доля собственности и период владения. Если найдете расхождение, сразу подавайте пояснения с подтверждающими документами — после проверки ФНС пришлет уточненное сообщение.
2. Расширен перечень льгот
Закон № 425-ФЗ дополнил список льготных категорий.
По транспортному налогу от уплаты в отношении одного транспортного средства с максимальной исчисленной суммой освобождены Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и лица, награжденные орденом Славы трех степеней. Важное исключение: льгота не действует на легковые автомобили с повышающим коэффициентом (п. 2 ст. 362 НК), а также на водный (кроме моторных лодок) и воздушный транспорт.
По налогу на имущество физлиц расширен вычет для семей с тремя и более детьми. Теперь он распространяется на семьи, где старший ребенок учится очно и не достиг 23 лет. Вычет уменьшает кадастровую стоимость объекта: на 5 м² общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и на 7 м² общей площади жилого дома в расчете на каждого ребенка.
По земельному налогу вычет (уменьшение налоговой базы на 600 м² площади одного участка) с 2026 года также распространяется на лиц с тремя и более детьми (до 23 лет при очном обучении). Кроме того, сохраняется освобождение от земельного налога для участков, расположенных на территориях с режимами ЧП, ЧС или КТО с временным отселением жителей.
Для получения льгот нужно подать заявление в налоговый орган с подтверждающими документами. Сделать это можно через «Личный кабинет налогоплательщика», МФЦ, «Госуслуги» или почтой. При этом часть льгот ФНС может назначать проактивно (беззаявительно), сверяя данные с соцзащитой, СФР и другими ведомствами.
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3. Изменения в работе с ЕНС
Здесь есть два важных момента.
Уведомления показывают полную сумму. С 1 января 2026 года сумму к уплате в налоговом уведомлении больше не уменьшают на положительное сальдо ЕНС. Теперь в уведомлении отражается полная начисленная сумма. При этом положительное сальдо не «теряется»: вы можете самостоятельно зачесть его в счет будущих платежей или вернуть.
Резервирование средств. Когда формируется сводное налоговое уведомление, система может «заморозить» (резервировать) часть положительного сальдо ЕНС под будущие имущественные платежи. Важное уточнение: с 2026 года зарезервированные под имущественные налоги суммы остаются закрепленными и не подлежат перенаправлению на другие, более ранние по сроку налоговые обязательства.
4. Новые обязанности и нюансы
Сельхозтехника. С 2026 года сельскохозяйственная техника стала объектом налогообложения по транспортному налогу, но при этом для нее предусмотрена льгота.
Сообщение в ФНС. Организации, которые передают легковые автомобили, специально оборудованные для людей с инвалидностью, самим людям с инвалидностью, теперь обязаны сообщать об этом в ФНС. Делать это нужно один раз в год — до 1 марта за предыдущий год.
Итог
Проведите аудит данных. Сверьте информацию по объектам в личном кабинете с вашими документами.
Проверьте право на льготы. Если вы относитесь к новой или расширенной категории, подайте заявление.
Контролируйте ЕНС. Следите за резервированием и возможностями зачета переплаты.
Реагируйте на сообщения ФНС. Если налоговая прислала расчет, в котором, как вам кажется, есть ошибка (не учтена льгота), сразу направляйте пояснения и документы.
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