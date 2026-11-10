Что изменилось в работе с имущественными налогами в 2026 году: разбор норм и практик

1. Данные из реестров — основа для расчета

ФНС стала активнее использовать межведомственный обмен. Теперь инспекторы сами собирают картину по вашим объектам: информацию подтягивают из Росреестра (по недвижимости и земле), ГИБДД (по транспорту). Это снижает зависимость от деклараций.

Практический совет: регулярно сверяйте данные в личном кабинете налогоплательщика или на «Госуслугах». Проверьте, все ли объекты учтены, верна ли кадастровая стоимость (ее можно сверить с выпиской из ЕГРН), правильно ли посчитана доля собственности и период владения. Если найдете расхождение, сразу подавайте пояснения с подтверждающими документами — после проверки ФНС пришлет уточненное сообщение.