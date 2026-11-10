Тест из восьми вопросов
Отвечайте «да» или «нет» — каждый «да» добавляет один балл к готовности.
Вы знаете, превысил ли ваш доход за 2026 год 20 млн рублей? От этого зависит, платить ли НДС с 1 января 2027-го. Освобождение действует автоматически, заявлять его не нужно, но проверить выручку придется самому.
Вы в курсе, что порог 20 млн не будут снижать еще три года? По закону № 228-ФЗ лимит 20 млн закреплен на 2027–2029 годы, снижение до 15 млн отложено на 2030-й. Если вы готовились к «ужасному» 15 млн в 2027-м — выдохните, но не расслабляйтесь: лимит патента действительно срезают.
Если вы на патенте, вы посчитали выручку по обоим режимам? С 2027 года лимит ПСН — 15 млн рублей, и при совмещении с УСН учитывают доходы по обоим спецрежимам сразу.
Вы выбрали ставку НДС осознанно? Упрощенцы с доходом 20–272,5 млн могут платить 5% без вычетов, 272,5–490,5 млн — 7%, либо перейти на общую ставку 22% с правом на вычет. Впервые ставшим плательщиками НДС разрешают один раз в первый год поменять льготную ставку на общую.
Вы заложили в бюджет рост взносов? Фиксированный взнос ИП «за себя» в 2027-м — 61 154 рубля плюс 1% с дохода свыше 300 тыс. (максимум 342 923 руб.). Предельная база по взносам за сотрудников вырастет до 3 311 000 рублей — цифру Минфин заложил в проект постановления от 7 октября 2026 года (регистрационный номер 01/01/10-26/00171700 на Едином портале проектов нормативных актов). Финальных реквизитов — номера и даты подписи — пока нет: по осенней практике это случится в ноябре–декабре 2026-го, как в прошлом году, когда постановление № 1705 от 31.10.2025 закрепило лимит 2 979 000 рублей. Что это значит в деньгах: с выплат до 3,3 млн действует тариф 30%, свыше — 15,1%. Порог «наедает» 3,3 млн при зарплате примерно 276 тыс. в месяц — все, что сверху, облагается по пониженному тарифу. Так что удар по высоким зарплатам не ослабнет, а сдвинется чуть выше.
Вы проверили, не попал ли ваш основной ОКВЭД в перечень приоритетных отраслей? Пониженный тариф 15% по выплатам свыше 1,5 МРОТ с 2026 года остался только у МСП из правительственного перечня, и нужно подтверждать 70% выручки по профильному виду деятельности.
Вы готовы к тому, что ФНС сама посчитает имущественные налоги? С 2027 года налоговая сама исчисляет транспортный, земельный и «кадастровый» налоги организаций и присылает расчет за 10 дней до срока; подавать уведомления об исчисленных суммах больше не нужно. Зато сроки платежей сдвинулись на месяц вперед: годовой платеж — до 28 марта, авансы — до 28 мая, августа и ноября.
Вы следите за судьбой законопроекта № 617-9? Он прошел первое чтение 29 октября 2026 года и предлагает обложить дивиденды, проценты по вкладам и доходы от продажи имущества прогрессивной шкалой 13–22%, ужесточить штрафы и ввести НДС на трансграничные покупки с маркетплейсов. Пока это законопроект — но готовиться к нему уже разумно.
Результаты:
7–8 «да» — вы готовы лучше, чем большинство. Осталось только следить за законопроектами.
4–6 — базовая подготовка есть, но дыры в планах по взносам и НДС могут дорого обойтись.
0–3 — до конца года стоит сесть с бухгалтером за расчеты, иначе 2027-й встретит вас штрафами и пенями (кстати, для организаций пени с 31-го дня просрочки с 2027 года считают уже по 1/150 ключевой ставки, без возврата к мягкому режиму).
Что уже изменилось в 2026-м — и продолжает действовать
Сфера
Правило 2026 года
НДС
Основная ставка 22% (была 20%), льготная 10% сохранена для продуктов, детских товаров, лекарств
УСН, лимит дохода
Проиндексирован до 490,5 млн ₽, остаточная стоимость ОС — до 218 млн ₽
НДС на УСН
Освобождение — при доходе до 20 млн ₽ (было 60 млн); спецставки 5% и 7% без права на вычет
ПСН
Лимит снижен с 60 до 20 млн ₽
НДФЛ
Пятиступенчатая шкала 13–22%: от 13% до 2,4 млн ₽ до 22% свыше 50 млн ₽ в год
Страховые взносы
Общий тариф 30% для большинства МСП; льгота 15% — только приоритетным отраслям business.ru +1
Перечень расходов УСН
С 2026 года открытый — можно учитывать затраты, не названные в НК прямо
Банковские услуги
Снята лавина 2006 года: НДС 22% на эквайринг, процессинг и переводы через СБП
Отдельная деталь, о которой забывают: если аванс получен в 2025-м, а отгрузка прошла в 2026-м, НДС начисляют дважды — по 20% с аванса (с последующим вычетом) и по 22% при реализации. Классическая ошибка — выставить чек со старой ставкой после 1 января.
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Что наступит в 2027-м: два потока — закон и законопроекты
Уже закреплено законами:
ПСН: лимит доходов 15 млн ₽. Проверять нужно выручку и за 2026-й, и внутри самого 2027-го — превышение в течение года лишает патента с 1-го числа следующего месяца.
УСН: лимит доходов проиндексируют до 518,85 млн ₽ (коэффициент-дефлятор 1,153).
Взносы на травматизм: суммы старые, кассир новый. Тарифы 0,2–8,5% по классам профриска закреплены законом № 434-ФЗ — класс риска вашего бизнеса и ставка с 2027 года не изменятся. Но сборщик сменится: по законопроекту № 617-9, уже прошедшему первое чтение 29 октября 2026 года, взносы уйдут от СФР к ФНС — в состав единого налогового платежа. Дедлайн сдвинется с 15-го на 28-е число, а отчет по травматизму переедет из раздела 2 формы ЕФС-1 в РСВ. Комитет Госдумы уже предложил доработать ряд норм ко второму чтению — следим. До конца 2026-го ничего не трогаем: и платежки, и отчетность по-прежнему живут в СФР.
Пени для организаций: после 30 дней просрочки — 1/150 ключевой ставки без возврата к 1/300.
Налог на прибыль: единая декларация вместо отчетности по каждому обособленному подразделению.
Пока только законопроекты (№ 617-9 и смежные):
прогрессивная шкала 13–22% для дивидендов, процентов по вкладам и доходов от продажи имущества; банки станут налоговыми агентами и будут удерживать НДФЛ с процентов сразу при выплате;
имущественный вычет при покупке жилья — рост лимита с 2 до 8 млн ₽ (максимальный возврат — до 1,04 млн), социальные вычеты — до 360 тыс. ₽;
НДС 7% → 14% → 22% на трансграничные интернет-покупки и новый сбор с зарубежных посылок;
налог на сверхдоходы добывающих компаний и многократная индексация штрафов.
Отклонена идея семиступенчатой шкалы НДФЛ с нулевой ставкой для доходов до 12 прожиточных минимумов — Госдума ее не поддержала.
Чек-лист до 31 декабря 2026 года
Посчитайте выручку за год по УСН и ПСН. Если подходите к 20 млн (УСН) или 15 млн (патент) — просчитайте налоговую нагрузку с НДС заранее, есть время выбрать ставку 5/7% или 22% с вычетами.
Сверьте основной ОКВЭД с перечнем льготных отраслей и подготовьте подтверждение 70% выручки — иначе льготный тариф взносов слетит с начала года.
Перенастройте учет под травматизм-2027: подготовьте тариф по классу профриска и календарь платежей к 28-му числу, но не меняйте реквизиты до принятия закона — платежки за 2026 год остаются в СФР.
На патенте? Проверьте выручку за весь 2026 год против порога 15 млн — прямо сейчас. В чем ловушка: лимит 2026 года — 20 млн, лимит 2027-го — уже 15. ИП с выручкой 18 млн спокойно доработает этот год на патенте, а на следующий получит отказ: право на патент смотрят по доходу за предыдущий год, не по текущему. Декабрь — последний шанс увидеть это заранее и перестроиться на УСН без налогового сюрприза в январе.
Проверьте налоговые долги. С 2027 года затянувшаяся просрочка для организаций станет заметно дороже из-за удвоенной пени.
Если вы — впервые зарегистрированный ИП с нулевой ставкой: учтите, что с 2027 года налоговые каникулы не продлеваются автоматически по факту регистрации в 2026-м.
Физлицам с крупными дивидендами и вкладами — пока не спешить с радикальными выводами: ключевые изменения НДФЛ еще только в законопроекте. Но если у вас есть и зарплата, и пассивный доход свыше 2,4 млн — посчитайте сценарий «как если бы». Только без ловушки: по редакции первого чтения дивиденды получают шкалу 13–22%, но живут в отдельной совокупности налоговых баз. Прибавить их к зарплате и применить одну ставку к общей сумме — так правила работать не будут: зарплата 10 млн и дивиденды 10 млн — это не база 20 млн, а две независимые, и налог с них считают раздельно. Зато ставка по дивидендам будет зависеть от совокупного годового дохода: чем больше зарабатываете в целом, тем выше процент. Разница реально бьет по карману там, где совокупный доход превышает 5 млн в год. Поправки ко второму чтению принимаются до 12 ноября — финальную механику досчитают именно там, следим.
Итог. 2027-й не обрушит малый бизнес новым обвалом порогов — самое жесткое снижение лимитов уже позади, а НДС-порог 20 млн правительство заморозило до 2029-го. Но точечные сюрпризы есть: патентные 15 млн, взносы за себя под 61 тыс., травматизм в руках налоговой и возможная ревизия «пассивных» доходов. Кто в декабре потратит вечер на расчеты — в январе просто продолжит работать.
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