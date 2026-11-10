Отвечайте «да» или «нет» — каждый «да» добавляет один балл к готовности.

Вы знаете, превысил ли ваш доход за 2026 год 20 млн рублей? От этого зависит, платить ли НДС с 1 января 2027-го. Освобождение действует автоматически, заявлять его не нужно, но проверить выручку придется самому.

Вы в курсе, что порог 20 млн не будут снижать еще три года? По закону № 228-ФЗ лимит 20 млн закреплен на 2027–2029 годы, снижение до 15 млн отложено на 2030-й. Если вы готовились к «ужасному» 15 млн в 2027-м — выдохните, но не расслабляйтесь: лимит патента действительно срезают.

Если вы на патенте, вы посчитали выручку по обоим режимам? С 2027 года лимит ПСН — 15 млн рублей, и при совмещении с УСН учитывают доходы по обоим спецрежимам сразу.

Вы выбрали ставку НДС осознанно? Упрощенцы с доходом 20–272,5 млн могут платить 5% без вычетов, 272,5–490,5 млн — 7%, либо перейти на общую ставку 22% с правом на вычет. Впервые ставшим плательщиками НДС разрешают один раз в первый год поменять льготную ставку на общую.

Вы заложили в бюджет рост взносов? Фиксированный взнос ИП «за себя» в 2027-м — 61 154 рубля плюс 1% с дохода свыше 300 тыс. (максимум 342 923 руб.). Предельная база по взносам за сотрудников вырастет до 3 311 000 рублей — цифру Минфин заложил в проект постановления от 7 октября 2026 года (регистрационный номер 01/01/10-26/00171700 на Едином портале проектов нормативных актов). Финальных реквизитов — номера и даты подписи — пока нет: по осенней практике это случится в ноябре–декабре 2026-го, как в прошлом году, когда постановление № 1705 от 31.10.2025 закрепило лимит 2 979 000 рублей. Что это значит в деньгах: с выплат до 3,3 млн действует тариф 30%, свыше — 15,1%. Порог «наедает» 3,3 млн при зарплате примерно 276 тыс. в месяц — все, что сверху, облагается по пониженному тарифу. Так что удар по высоким зарплатам не ослабнет, а сдвинется чуть выше.

Вы проверили, не попал ли ваш основной ОКВЭД в перечень приоритетных отраслей? Пониженный тариф 15% по выплатам свыше 1,5 МРОТ с 2026 года остался только у МСП из правительственного перечня, и нужно подтверждать 70% выручки по профильному виду деятельности.

Вы готовы к тому, что ФНС сама посчитает имущественные налоги? С 2027 года налоговая сама исчисляет транспортный, земельный и «кадастровый» налоги организаций и присылает расчет за 10 дней до срока; подавать уведомления об исчисленных суммах больше не нужно. Зато сроки платежей сдвинулись на месяц вперед: годовой платеж — до 28 марта, авансы — до 28 мая, августа и ноября.