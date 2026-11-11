Деловой партнер вывел деньги из компании: как доказать корпоративное мошенничество

Что нужно доказать, чтобы привлечь партнера к ответственности

Привлечение к уголовной ответственности делового партнёра за совершение хищения путём мошенничества станет возможным, если следственным органом будет установлено следующее:

1. Факт хищения (противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества, причинившее ущерб собственнику), который доказывается установлением фактов:

а) сговора между заинтересованными лицами о завышении стоимости товара/работ/услуг. В отдельных случаях можно говорить о неосведомлённости одного из соучастников о преступных замыслах другого (подчинялся в силу должностных обязанностей).

б) создания условий для заключения договора по завышенной цене с конкретным исполнителем и оформления договорной и бухгалтерской документации;

в) перечисления денежных средств подрядчику;

г) причинения ущерба (проведение экспертиз, в ходе которых устанавливается реальная стоимость товаров/работ/услуг, а также размер произведённого завышения этой стоимости).

2. Факт обмана — намеренное необоснованное завышение стоимости контракта, при наличии осведомлённости участников сделки о реальной стоимости работ.

Осведомлённость выявляется свидетельскими показаниями, установлением объективных данных, в соответствии с которыми лица не могли не знать о реальной стоимости работ.

По смыслу закона, а также в силу п. 5 постановления Пленума Верховного Суда от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путём обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.