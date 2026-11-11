Деловой партнер вывел деньги из компании: как доказать корпоративное мошенничество

Чем опасно корпоративное мошенничество
Мошенничество в профессиональной сфере является значимой проблемой для бизнес-сообщества, государственного управления и инвесторов. Все виды корпоративного мошенничества приносят ощутимые финансовые и нефинансовые потери компании в виде ущерба репутации; снижения качества продукции; утраты деловых связей с партнёрами; снижения эффективности деятельности; замедления темпов роста бизнеса; ухудшения климата в коллективе; снижения конкурентоспособности, кредитоспособности и инвестиционной привлекательности; потери активов и прибыли, увеличения обязательств и расходов.
Под корпоративным мошенничеством понимаются любые действия сотрудников, менеджмента или собственников компании, связанные со злоупотреблением оказанным им доверием в личных целях, но в ущерб интересам компании, как-то любые формы хищения её активов, а также коррупционные проявления.
При совершении таких преступлений применяются знания о бизнес-процессах компании, которые злонамеренно используются для личного обогащения через преднамеренное неправильное употребление или неправильное использование ресурсов организации или её активов.
Основные виды корпоративного мошенничества
Корпоративное мошенничество можно разделить на три категории: хищение активов, фальсификация отчётности и коррупция.
Основными способами хищения активов являются многочисленные схемы по приобретению товарно-материальных ценностей по необоснованно завышенным ценам в подконтрольных компаниях-посредниках. Целью использования данных схем является перемещение прибыли материнской компании в подконтрольные менеджменту специально созданные или приобретённые для этого организации с последующим использованием этих средств в своих корыстных целях, а также приобретение товаров и услуг по умышленно завышенным ценам, которое приводит к противоправному и безвозмездному изъятию денежных средств у материнской компании в пределах произведённого завышения.
При фальсификации финансовой отчётности обычно искажают три показателя: совокупные активы, размер выручки и чистая прибыль компании. Целью искажения отчётности является привлечение дополнительного финансирования за счёт получения кредитных средств от финансовых организаций, влияние на стоимость акций и выплаты дивидендов.
Коррупция представляет собой действия сотрудников или представителей руководства компании, связанные с использованием служебного положения и оказывающие влияние на финансово-хозяйственные операции организации вопреки ее интересам с целью получения противозаконного вознаграждения, включая «откаты», «оплату» входа на рынок и т. д.
Какие статьи УК применяются
В Уголовном кодексе напрямую не упоминается термин «корпоративное мошенничество». Существуют отдельные нормы закона, которые квалифицируют деяния, связанные с корпоративным мошенничеством:
Кража (ст. 158 УК) — тайное присвоение чужого имущества.
Мошенничество (ст. 159 УК) — присвоение чужого имущества или получение прав на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Присвоение или растрата (ст. 160 УК) — то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.
Ограничение конкуренции (ст. 178 УК) — заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию (например, картелей).
Принуждение (ст. 179 УК) — давление на лицо с целью заставить его заключить сделку или отказаться от нее под угрозой насилия или уничтожения имущества.
Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК) — использование служебных полномочий в ущерб интересам организации с целью личной выгоды.
Коммерческий подкуп (ст. 204 УК) — незаконная передача денег, имущества или услуг работнику организации в обмен на выполнение или бездействие в интересах другого лица.
Получение взятки (ст. 290 УК) — получение должностным лицом материальных ценностей или услуг за совершение действий в интересах взяткодателя.
Дача взятки (ст. 291 УК) — передача должностному лицу материальных ценностей или услуг для совершения действий в интересах взяткодателя.
Если ваш деловой партнёр вывел деньги или другие активы компании без вашего ведома и в своих корыстных интересах, а возможно, и в интересах третьих лиц, его деяние будет квалифицировано по ст. 159 УК , как хищение путём обмана или злоупотребления доверием или по ст. 160 УК за растрату имущества или его присвоение.
Что нужно доказать, чтобы привлечь партнера к ответственности
Привлечение к уголовной ответственности делового партнёра за совершение хищения путём мошенничества станет возможным, если следственным органом будет установлено следующее:
1. Факт хищения (противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества, причинившее ущерб собственнику), который доказывается установлением фактов:
а) сговора между заинтересованными лицами о завышении стоимости товара/работ/услуг. В отдельных случаях можно говорить о неосведомлённости одного из соучастников о преступных замыслах другого (подчинялся в силу должностных обязанностей).
б) создания условий для заключения договора по завышенной цене с конкретным исполнителем и оформления договорной и бухгалтерской документации;
в) перечисления денежных средств подрядчику;
г) причинения ущерба (проведение экспертиз, в ходе которых устанавливается реальная стоимость товаров/работ/услуг, а также размер произведённого завышения этой стоимости).
2. Факт обмана — намеренное необоснованное завышение стоимости контракта, при наличии осведомлённости участников сделки о реальной стоимости работ.
Осведомлённость выявляется свидетельскими показаниями, установлением объективных данных, в соответствии с которыми лица не могли не знать о реальной стоимости работ.
По смыслу закона, а также в силу п. 5 постановления Пленума Верховного Суда от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путём обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
Как выявить корпоративное мошенничество
В качестве процедур выявления корпоративного мошенничества предлагается использовать следующие алгоритмы.
1. Анализ качества элементов отчётности.
Необходимо проанализировать качество элементов отчётности; алгоритмы оценки качества элементов отчётности, а именно выручки, прибыли, активов. Ухудшение качества элементов отчётности является индикатором корпоративного мошенничества в части присвоения активов и манипулирования отчётностью.
2. Анализ крупных сделок по приобретению и отчуждению активов.
а) анализ всех крупных сделок с активами, в том числе связанных с получением и выдачей займов, выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга;
б) анализ обременений материальных и финансовых активов. Их передача в аренду или залог может быть следствием недобросовестных действий;
в) анализ проведённой реорганизации и реструктуризации компании.
3. Анализ возможных искажений стоимости активов.
а) выявление фиктивных активов; анализ обоснованности капитализации затрат, связанных с активами; анализ срока их полезного использования и ликвидационной стоимости;
б) оценка степени участия активов в производственной деятельности компании, приносимых ими доходов в целях анализа их эффективности; оценка возможности реализации активов на рыночных условиях; оценка целесообразности создания и приобретения объектов активов;
в) анализ активности рынков, на которых обращаются активы для оценки обоснованности стоимости активов; анализ денежных потоков, генерируемых активами; оценка обоснованности применения ставки дисконта при расчёте стоимости; анализ обоснованности трактовки снижения справедливой стоимости как временного обесценивания.
4. Маркетинговый анализ.
а) анализ стратегии ценообразования; анализ уровня цен на реализуемую продукцию и приобретаемые материальные ресурсы, услуги сторонних организаций, а также уровня оплаты труда, уровня процентных ставок по заёмному капиталу;
б) анализ учётной и рыночной стоимости основных средств, в том числе при приобретении за плату, внесении в уставный капитал, выкупе арендованных средств, а также при реализации основных средств. Может происходить как занижение цен при отчуждении активов аффилированным с менеджментом лицам, так и завышение стоимости активов;
в) анализ системы распределения, который позволяет выявить возможные мошеннические действия вследствие использования посредников или многоуровневых каналов в системе распределения и закупке;
г) исследование движения материальных и финансовых потоков организации, изучение заключённых организацией договоров, оценка их экономической целесообразности, сравнительный анализ фактических цен сделок и рыночных цен.
5. Анализ соответствия производительности ресурсов отраслевому (рыночному) уровню.
а) отклонение производительности может расцениваться как признак недобросовестных действий в виде присвоения активов и мошеннического искажения показателей отчётности.
6. Анализ рентабельности.
а) сравнительный анализ рентабельности собственного капитала и активов компании с аналогичными показателями её конкурентов. Существенно отличающаяся рентабельность капитала и активов компании относительно рентабельности контрагентов и среднеотраслевой рентабельности – признак недобросовестных действий, а именно перемещения прибыли/убытков компании к её контрагентам посредством трансфертного ценообразования.
Наличие корпоративного мошенничества даже в одном направлении деятельности компании может существенно исказить результаты отчётности и показатели деятельности и приведёт к неэффективным управленческим решениям в целом.
О чем помнить перед обращением в правоохранительные органы
При принятии решения об инициировании возбуждения уголовного дела по факту корпоративного мошенничества необходимо учитывать следующее: возбуждение уголовного дела неизбежно влечёт за собой проведение обысков с изъятием документации и электронных носителей информации, допросов, выемок и иных следственных действий, что «крайне болезненно» сказывается на работе компании, поскольку приводит к вмешательству в её финансово-хозяйственную деятельность и непредвиденным временным, финансовым и моральным потерям.
С учётом того, что расследование уголовного дела на практике может длиться неопределённый период времени, масштаб указанных последствий для компании может быть велик.