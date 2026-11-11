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УСН
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Переход с ОСНО на УСН в 2027 году

Переход с ОСНО на УСН в 2027 году

После налоговой реформы 2025–2026 годов упрощенка перестала быть безоблачным режимом: упрощенцы стали плательщиками НДС, а порог освобождения снизили до 20 млн рублей. Тем не менее для многих бизнесов УСН по-прежнему выгоднее общей системы, и с 2027 года на нее можно перейти. 

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Отличие УСН от ОСНО

Общая система — базовый режим: на него автоматически попадает любая организация или ИП, если не был заявлен спецрежим. На ОСНО нет лимитов и ограничений, но нужно платить налог на прибыль (НДФЛ — у ИП), НДС по общей ставке 22% (10%, 0%) и налог на имущество. УСН — режим добровольный: чтобы его применять, нужно подать уведомление в ФНС и соответствовать лимитам.

Показатель

ОСНО

УСН в 2027 году

Налог на прибыль / единый налог

25% (НДФЛ у ИП)

6% («доходы») или до 15% («доходы минус расходы»)

НДС

22% (10%, 0%) с вычетами

Освобождение при доходе до 20 млн руб.; ставки 5% и 7% без вычетов; либо общая ставка 22% (10%, 0%) с вычетами

Налог на имущество

2,2% по среднегодовой стоимости, 2% по кадастровой и выше

Только с кадастровой недвижимости — не более 2%

Лимит доходов

нет

518,85 млн руб.

Численность

нет

130 человек

Остаточная стоимость ОС

нет

230,6 млн руб.

Филиалы, доли других юрлиц

нет ограничений

Филиалы не допускаются, доля в УК не более 25%

Кому и когда можно перейти

Сменить ОСНО на УСН можно только с 1 января следующего года — в середине года по собственной инициативе перейти нельзя. Для перехода с 1 января 2027 года уведомление нужно подать не позднее 31 декабря 2026 года.

Поскольку 31 декабря 2026-го — выходной, срок переносится на первый рабочий день — 11 января 2027 года. 

Важный нюанс: если компания слетела с УСН на ОСНО в 2026 году, вернуться на упрощенку можно не раньше 1 января 2028 года. А вот бизнес, который непрерывно работает на общей системе, может планировать переход на 2027 год. 

Условия перехода с 2027 года

Перед подачей уведомления нужно проверить соответствие лимитам: 

  • Доход за 9 месяцев 2026 года — не более 367,875 млн руб. (базовый лимит 337,5 млн руб. с дефлятором 2026 года 1,090). Это условие действует только для организаций — ИП девятимесячный лимит не проверяют; 

  • Остаточная стоимость основных средств — не более 230,6 млн руб. (200 млн × дефлятор 1,153). Высокотехнологичное оборудование из перечня Правительства в расчет не берется;

  • Средняя численность — не более 130 человек (с учетом совместителей и исполнителей по ГПД);

  • Организации дополнительно: доля участия других юрлиц в уставном капитале — не более 25%, отсутствие филиалов;

  • Вид деятельности не входит в закрытый перечень — на УСН не могут работать банки, страховщики, НПФ, ломбарды, производители подакцизных товаров и др. 

Если ИП совмещал ОСНО с патентом, при расчете лимитов и дальнейшем применении УСН нужно учитывать и доходы по ПСН. С 2027 года лимит доходов на патенте снижается до 15 млн руб., поэтому ИП, у которых выручка за 2026 год выше, теряют право на патент и должны определиться с режимом заранее. 

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Выбор объекта налогообложения

Объект указывается в уведомлении, поменять его можно только со следующего года:

  • «Доходы» (обычно 6%) — подходит, если подтвержденные расходы составляют менее 60% выручки или их сложно документально подтвердить: услуги, консалтинг, IT;

  • «Доходы минус расходы» (обычно 15%) — вариант для торговли, производства и строительства с высокой долей подтвержденных затрат. Участники договоров простого товарищества и доверительного управления обязаны выбирать только этот объект. 

Как подать уведомление

С 31 июля 2026 года действует единая форма КНД 1154004, утвержденная приказом ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@. В уведомлении указывают: 

  • ИНН, КПП (для ИП — ИНН), наименование;

  • выбранный объект налогообложения;

  • для организаций — доходы за 9 месяцев 2026 года и остаточную стоимость ОС на 1 октября.

Подать можно лично, по почте, через оператора ЭДО или личный кабинет налогоплательщика. Налоговая не подтверждает переход и не выдает разрешений: если уведомление подано вовремя и лимиты соблюдены, с 1 января 2027 года вы на УСН. Сохраните квитанцию или второй экземпляр с отметкой инспекции. 

Образец уведомления КНД 1154004 и как его заполнять

Уведомление умещается на двух страницах: заполняют титульный лист и только раздел 1 — остальные пять разделов формы нужны для других ситуаций (смена объекта, отказ от УСН, утрата права и т. д.), и заполнять их не нужно. В файле указывают количество листов — «002».

рис. 1
рис. 1

НДС при переходе на УСН

Самый тонкий блок. После перехода судьба НДС зависит от дохода за 2026 год:

  • Доход за 2026 год не превысил 20 млн руб. — с 1 января 2027 года действует автоматическое освобождение от НДС по ст. 145 НК. Уведомлять инспекцию не нужно, счета-фактуры с выделенным налогом выставлять нельзя, декларации не сдаются. Освобождение не распространяется на импорт и обязанности налогового агента;

  • Доход за 2026 год выше 20 млн руб. — НДС на УСН начисляется с 1 января 2027 года. Выбор между ставкой 5% (без вычетов) при доходе до 288,25 млн руб., ставкой 7% (тоже без вычетов) при доходе до 518,85 млн руб. и общей ставкой 22% (10%, 0%) с правом на вычеты;

  • Превышение 20 млн в течение 2027 года — платить НДС нужно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

«Входной» НДС, ранее принятый к вычету, восстанавливают, если выбрано освобождение или ставка 5%/7%: по товарам и материалам — в полной сумме, по основным средствам и НМА — пропорционально остаточной стоимости.

Срок зависит от варианта:

  • освобождение от НДС — восстановление в IV квартале 2026 года, в последней декларации на ОСНО;

  • ставки 5% или 7% — восстановление в I квартале 2027 года, в квартале первого применения пониженной ставки (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК);

  • общая ставка 22% с вычетами — восстанавливать ничего не нужно, вычеты сохраняются.

Восстановленный налог включается в расходы (при объекте «доходы минус расходы») или просто уплачивается в бюджет.

Переходный период: доходы, расходы, основные средства

Правила ст. 346.25 НК прописаны для перехода с УСН на ОСНО, а обратный переход регулируется разъяснениями Минфина и ФНС. 

Главное:

  • Дебиторская задолженность. Выручка, которая на ОСНО уже учтена по методу начисления, но оплачена покупателем в 2027 году, в доходы УСН повторно не включается. При кассовом методе дебиторка признается доходом в момент оплаты;

  • Авансы. Предоплату, полученную на ОСНО до перехода за еще не отгруженные товары, учитывают в доходах УСН. При этом НДС с аванса, предъявленный покупателю в 2026 году, нужно вернуть или скорректировать цену договора — иначе покупатель получит товар с «двойным» налогом; 

  • Расходы. Составьте перечень оплаченных поставщикам товаров, материалов и услуг, которые не уменьшили базу по налогу на прибыль. Условия признания на УСН зависят от вида расхода и момента реализации: часть можно списать с 1 января, часть — по мере выполнения условий; 

  • Основные средства. ОС, приобретенные и оплаченные на ОСНО, на УСН списываются равными долями в течение календарного года покупки (при объекте «доходы минус расходы»). 

ИП здесь проще: специальные правила учета переходных расходов для них не установлены, а девятимесячный лимит по доходам не применяется. 

Отчетность и налоги за 2026 год

Последний год на ОСНО закрывают в обычном порядке:

  • декларации по налогу на прибыль (НДФЛ) и НДС за 2026 год — в стандартные сроки;

  • если переходите на освобождение — восстановление НДС в IV квартале 2026 года по остаткам (в последней декларации на ОСНО); если на ставки 5% или 7% — восстановление перенесется на I квартал 2027 года;

  • инвентаризация товаров, материалов и ОС, чтобы зафиксировать переходные остатки;

  • с 1 января 2027 года — новый учет: книга учета доходов и расходов, авансовые платежи по УСН (первый — до 28 апреля 2027 года).

Пошаговый план перехода

  • В ноябре–декабре 2026 года проверьте доход за 9 месяцев, численность, остаточную стоимость ОС и отсутствие запретов по деятельности.

  • Выберите объект налогообложения и стратегию по НДС (освобождение, 5%, 7% или общая ставка с вычетами).

  • До 31 декабря 2026 года подайте уведомление по форме КНД 1154004 (с учетом переноса — не позднее 11 января 2027 года).

  • Восстановите входной НДС по остаткам: при освобождении — в IV квартале 2026 года, при переходе на ставки 5% или 7% — в I квартале 2027 года. При общей ставке с вычетами восстановление не требуется. 

  • Сдайте последнюю «общережимную» отчетность за 2026 год и уплатите налоги в обычные сроки.

  • С 1 января 2027 года ведите учет по правилам УСН и контролируйте лимиты — при превышении 518,85 млн руб. право на упрощенку теряется с 1-го числа месяца нарушения.

Частые ошибки

  • Пропустили срок уведомления. Если подать документ в январе 2027 года с опозданием, инспекция откажет в переводе, и весь год придется работать на ОСНО. 

  • Не восстановили НДС по остаткам — или восстановили не в том периоде. Срок зависит от варианта: при освобождении это IV квартал 2026 года, при ставках 5%/7% — I квартал 2027 года. Расхождение в декларациях инспекция видит при сверке — это частая причина доначислений после перехода. 

  • Не пересмотрели договоры с покупателями. Формулировка «цена включает НДС» на УСН с освобождением превращается в проблему: покупатель может потребовать снизить цену. 

  • Не учли доходы по совмещаемым режимам. При проверке лимита освобождения от НДС учитываются доходы и по УСН, и по патенту, если они совмещались.

В нашей базе консультаций уже более 1594 ответов экспертов по вопросам УСН

Комментарии
1
  • M
    Marina2022

    Спасибо за подробную статью! Скажите, а восстановление НДС в первом квартале 27 года - это какие остатки по складу учитывать? На какую дату? Ведь в первом квартале будет списание каких-либо материалов в работу, а это уже будет по УСН.

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