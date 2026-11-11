Кому и когда можно перейти

Сменить ОСНО на УСН можно только с 1 января следующего года — в середине года по собственной инициативе перейти нельзя. Для перехода с 1 января 2027 года уведомление нужно подать не позднее 31 декабря 2026 года.

Поскольку 31 декабря 2026-го — выходной, срок переносится на первый рабочий день — 11 января 2027 года.