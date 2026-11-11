ФНС формулирует также: освобождение для пенсионеров, несовершеннолетних детей и лиц с ограниченными возможностями не предусмотрено.
Но это не значит, что налог платят все и со всех процентов. Есть необлагаемый минимум, который в 2026 году составляет 160 000 рублей, есть вклады, которые в базу не попадают вообще, и есть законные способы уменьшить сумму.
Есть ли льгота по налогу на вклады для пенсионеров
Нет. В главе 23 НК нет нормы, которая освобождала бы пенсионеров от налога на проценты по вкладам или давала им повышенный необлагаемый минимум.
Единственная «пенсионерская» норма в этой главе — абзац 4 пункта 3 статьи 210 НК: она позволяет перенести неиспользованные вычеты на предыдущие периоды, но к процентам по вкладам отношения не имеет.
Пенсии при этом действительно не облагаются НДФЛ — это пункт 2 статьи 217 НК. Но освобождение касается самих пенсий, а не дохода от размещения денег на вкладе: проценты — самостоятельный доход, и он облагается по статье 214.2 НК.
Позицию подтверждают и в парламенте: глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в мае 2026 года объяснял, что снижение необлагаемой суммы распространяется на все категории граждан независимо от возраста и статуса. Слухи об особых изменениях для пенсионеров с 1 июня 2026 года не подтвердились.
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Как считают налог: необлагаемый минимум и формула
Механику задаёт пункт 1 статьи 214.2 НК. Налоговая база — это превышение суммы процентов по всем вкладам и остаткам на счетах в российских банках над суммой, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ РФ из действовавших на 1-е число каждого месяца налогового периода. Это произведение и есть необлагаемый минимум.
Из базы исключаются проценты по рублёвым вкладам, ставка по которым в течение всего налогового периода не превышала 1 процента годовых, и проценты по счетам эскроу. Всё остальное — включая вклады в самом Банке России — в расчёт попадает. Проценты по валютным вкладам пересчитывают в рубли по официальному курсу ЦБ на дату фактического получения дохода.
Считать самому не обязательно: по пункту 3 статьи 214.2 НК сумму налога по итогам года исчисляет налоговый орган — на основании сведений, которые банки, ЦБ и Агентство по страхованию вкладов передают до 1 февраля по пункту 4 той же статьи.
Банк налог не удерживает: он не является налоговым агентом по процентным доходам (статья 226 НК, поэтому из начисленных процентов ничего не вычитается.
Сколько не облагается в 2026 году и почему 210 000 рублей за 2025 год
Минимум не фиксирован: он зависит от максимальной ключевой ставки, действовавшей на 1-е число месяца. За 2024 год максимум составил 21 процент, поэтому минимум был 210 000 рублей. За 2025 год максимум тоже 21 процент, и ФНС подтвердила ту же сумму — 210 000 рублей: налог за 2025 год платится до 1 декабря 2026 года именно с превышения над этой величиной.
За 2026 год ставка на 1 января составляла 16 процентов, дальше она только снижалась: 15,5 процента с 13 февраля, 15 процентов с 20 марта, 14,5 процента с 24 апреля и 14 процентов с 27 июля. Поэтому необлагаемый минимум за 2026 год — 160 000 рублей, а налог с этого дохода будут платить в 2027 году, до 1 декабря.
Оговорка, которую важно держать в голове: минимум может вырасти, если ЦБ до конца года поднимет ставку выше 16 процентов на 1-е число какого-либо месяца. На 26 октября 2026 года таких решений не было, но формула пересчитывается автоматически.
Есть и механизм переноса. Если минимум оказался больше фактических процентов, разница не сгорает — но только по вкладам сроком более 15 месяцев, у которых проценты выплачиваются в конце срока. В этом случае остаток уменьшает базу следующих периодов в части процентов, начисленных за тот же период. Для обычных годовых вкладов перенос не работает.
Ставки: 13–22 процента и порог 2,4 млн рублей
С 1 января 2025 года действует пятиступенчатая шкала, установленная пунктом 1 статьи 224 НК. До 2,4 млн рублей налоговой базы — 13 процентов. От 2,4 до 5 млн — 312 000 рублей плюс 15 процентов с превышения. От 5 до 20 млн — 702 000 рублей плюс 18 процентов. От 20 до 50 млн — 3 402 000 рублей плюс 20 процентов. Свыше 50 млн — 9 402 000 рублей плюс 22 процента.
Порог 2,4 млн рублей считается не по зарплате, а по отдельной совокупности пассивных доходов: проценты по вкладам, дивиденды, доходы от продажи имущества и ценных бумаг, подарки. С 2025 года проценты по вкладам выведены из основной налоговой базы, поэтому складывать их с зарплатой не нужно.
Для нерезидентов ставка другая: проценты по вкладам в российских банках и в Банке России облагаются по 15 процентам независимо от суммы — это отдельный абзац пункта 3 статьи 224 НК. И ещё: формулировка «13 процентов, а свыше 5 млн — 15 процентов» верна для доходов 2023–2024 годов, для 2026 года она устарела.
Что попадает в налоговую базу, а что нет
Проще всего проверить себя по таблице. Она не заменяет расчёт, но показывает, какие суммы вообще не нужно учитывать — а это чаще всего и есть причина, почему налог кажется завышенным.
Кто платит и когда: уведомление и 1 декабря
Налог платит сам вкладчик, а не банк. По пункту 6 статьи 228 НК уплата идёт на основании налогового уведомления не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Основание для уведомления — как раз сведения банков по пункту 4 статьи 214.2 НК.
Декларацию подавать не нужно: процентов по вкладам нет в перечне пункта 1 статьи 228 НК, налог считает инспекция, а ФНС прямо указывает, что ни декларация, ни документы не требуются. За 2025 год уведомления начали рассылать с 21 сентября 2026 года, получить их следовало до 10 октября, а заплатить — до 1 декабря 2026 года.
Если не заплатить, с 2 декабря 2026 года начнут начислять пени, а дальше задолженность будут взыскивать как недоимку по НДФЛ. Отдельного штрафа за сам факт получения процентов нет — ответственность наступает за неуплату.
Что можно сделать законно и что не сработает
Первое: проверить расчёт. Сверьте суммы процентов со справками банков, уберите счета со ставкой не выше 1 процента и эскроу, вычтите минимум — 210 000 рублей для дохода 2025 года, 160 000 рублей для 2026 года, — и посмотрите на остаток. Если проценты в уведомлении не совпадают с банковскими данными, обращаться нужно в банк: только он может передать в налоговую уточнённые сведения. Если ошибка в самом расчёте — в инспекцию через личный кабинет.
Второе: смотреть на структуру вкладов заранее. Разделение суммы по нескольким банкам ничего не даёт — база считается по всем вкладам вместе. А вот вклады со ставкой не выше 1 процента и счета эскроу в базу не входят, и длинные вклады с выплатой процентов в конце срока дают перенос неиспользованного минимума.
Третье: помнить про наследство. Минфин в письме от 3 апреля 2026 года № 03-04-07/27694 разъяснил: проценты, начисленные до смерти вкладчика и выплаченные наследнику, НДФЛ не облагаются — ни у умершего, ни у наследника.
Что не сработает: переписать вклад на супруга и распределить доход. Минфин в письме от 14 августа 2025 года № 03-04-05/79098 указал, что процентный доход не может быть распределён в пользу супруга: банк платит проценты вкладчику по договору (статья 838 ГК). Также не стоит рассчитывать на вычеты: за 2023–2024 годы проценты входили в общую базу и социальные или имущественные вычеты к ним применялись (декларацию за 2023 год можно подать до 31 декабря 2026-го, за 2024-й — до 31 декабря 2027-го), но с 2025 года вычеты к процентам не применяются.
Что облагается, а что нет
Таблица собрана по пункту 1 статьи 214.2 и статье 217 НК. Необлагаемый минимум вычитается из общей суммы процентов по всем вкладам, а не по каждому отдельно.
Доход
Попадает в базу
Пояснение
Проценты по рублёвому вкладу со ставкой выше 1 процента
Да
основной случай: все вклады суммируются, затем вычитается минимум
Проценты по вкладу со ставкой не выше 1 процента весь год
Нет
прямое исключение пункта 1 статьи 214.2 НК
Проценты по счёту эскроу
Нет
прямое исключение пункта 1 статьи 214.2 НК
Проценты по валютному вкладу
Да
пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на дату фактического получения дохода
Проценты по вкладу в Банке России
Да
пункт 1 статьи 214.2 применяется и к вкладам в ЦБ РФ
Проценты, начисленные до смерти вкладчика и выплаченные наследнику
Нет
Сама пенсия
Нет
пункт 2 статьи 217 НК, но к процентам по вкладам норма не относится
Вопросы и ответы
Платят ли пенсионеры налог с процентов по вкладам в 2026 году?
Да, на общих основаниях. Минфин в письме от 28.01.2026 № 03-04-05/5781 указал, что исключений для пенсионеров, инвалидов и других получателей социальной поддержки не установлено. ФНС формулирует так же: освобождение для пенсионеров, несовершеннолетних детей и лиц с ограниченными возможностями не предусмотрено.
Сколько не облагается налогом в 2026 году?
Необлагаемый минимум за 2026 год — 160 000 рублей: это 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку 2026 года (16 процентов на 1 января). Минимум может вырасти, если ЦБ до конца года поднимет ставку выше 16 процентов. За 2025 год минимум составлял 210 000 рублей, налог с этого дохода платится до 1 декабря 2026 года.
По какой ставке облагаются проценты по вкладам?
Для резидентов действует шкала пункта 1 статьи 224 НК: 13 процентов при базе до 2,4 млн рублей, далее 15, 18, 20 и 22 процента по ступеням 5, 20 и 50 млн. Порог 2,4 млн считается по совокупности пассивных доходов — процентов, дивидендов, продажи имущества и ценных бумаг, а не по зарплате. Для нерезидентов ставка — 15 процентов.
Нужно ли подавать декларацию по процентам по вкладам?
Нет. Процентов по вкладам нет в перечне пункта 1 статьи 228 НК, налог по итогам года исчисляет налоговый орган на основании сведений банков, а ФНС указывает, что ни декларация, ни документы не требуются. Налог платится по уведомлению не позднее 1 декабря следующего года.
Банк удерживает налог из процентов?
Нет. Банк не является налоговым агентом по процентным доходам: он до 1 февраля передаёт в налоговый орган сведения о выплаченных процентах (пункт 4 статьи 214.2 НК), а сумму налога считает инспекция (пункт 3 той же статьи). Поэтому проценты приходят полностью, а налог приходит отдельным уведомлением.
Можно ли разделить вклад между банками, чтобы не платить налог?
Нет, это не поможет: база считается по всем вкладам и остаткам на счетах во всех российских банках вместе, а не по каждому банку отдельно. В базу не попадают только вклады со ставкой не выше 1 процента годового и счета эскроу.
Можно ли переписать вклад на супруга, чтобы уменьшить налог?
Нет. Минфин в письме от 14.08.2025 № 03-04-05/79098 разъяснил, что процентный доход не может быть распределён в пользу супруга: банк платит проценты вкладчику по договору, это следует из статьи 838 ГК.
Что будет, если не заплатить налог с процентов по вкладам?
С 2 декабря 2026 года на неуплаченную сумму начнут начислять пени за каждый день просрочки, а затем задолженность будут взыскивать как недоимку по НДФЛ. Отдельного штрафа за получение процентов нет — ответственность возникает за неуплату налога в срок.
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Автор, Вы опять
навраливводите в заблуждение! Пятиступенчатая шкала действует для так называемой основной базы. А к процентам по вкладам и к другим пассивным доходам 2026 года применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1.1 статьи 224:
- 13 процентов - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период составляет не более 2,4 миллиона рублей;
- 312 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 настоящего Кодекса, превышающей 2,4 миллиона рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период составляет более 2,4 миллиона рублей.
Эта формулировка устарела для доходов в виде процентов по вкладам только в части "порога": с 2025 года порог для повышенного НДФЛ составляет не 5 млн, а 2,4 млн. А пятиступенчатая шкала для пассивных доходов будет введена только в следующем году. Так что для таких доходов 2026 года действует шкала 13/15 процентов.