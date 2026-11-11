Есть ли льгота по налогу на вклады для пенсионеров

Нет. В главе 23 НК нет нормы, которая освобождала бы пенсионеров от налога на проценты по вкладам или давала им повышенный необлагаемый минимум.

Единственная «пенсионерская» норма в этой главе — абзац 4 пункта 3 статьи 210 НК: она позволяет перенести неиспользованные вычеты на предыдущие периоды, но к процентам по вкладам отношения не имеет.

Пенсии при этом действительно не облагаются НДФЛ — это пункт 2 статьи 217 НК. Но освобождение касается самих пенсий, а не дохода от размещения денег на вкладе: проценты — самостоятельный доход, и он облагается по статье 214.2 НК.

Позицию подтверждают и в парламенте: глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в мае 2026 года объяснял, что снижение необлагаемой суммы распространяется на все категории граждан независимо от возраста и статуса. Слухи об особых изменениях для пенсионеров с 1 июня 2026 года не подтвердились.