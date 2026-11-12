Можно ли выстроить самоорганизующуюся команду без постоянного контроля

Что нужно выстроить, чтобы команда работала без постоянного контроля

1. Общий результат важнее суммы индивидуальных задач

Команде недостаточно знать, кто за что отвечает. Ей необходимо понимать, какой общий результат должен получиться из совместной работы.

В истории с продажами и производством каждая сторона могла вполне добросовестно выполнять свою работу. Коммерция обеспечивала выручку, производство следило за загрузкой. Но кто отвечал за исполненный контракт с согласованной маржой и без потери клиента. Если результат проходит через несколько функций, ответственность за него не может оставаться ничей.

Это не означает, что всем сотрудникам нужно установить одинаковый KPI в виде прибыли. Но, чтобы решения одной функции не разрушали результат другой, а спор о приоритетах имел понятные критерии, необходимо определить владельца сквозного результата, правила передачи заказа и порядок действий при отклонениях.

2. Ответственность должна сопровождаться правом принимать решения

Нередко собственник говорит: «Я передал руководителям ответственность, но они всё равно ходят ко мне за согласованием».

Нужно проверить, что именно было передано. Может ли руководитель перераспределить ресурсы. Изменить последовательность работ. Пересмотреть приоритеты. Согласовать решение с соседним подразделением без дополнительного разрешения.

Если нет, ответственность передана лишь формально.

И важно различать два вида самостоятельности. Сотрудник может самостоятельно выбирать, как выполнить порученную задачу. Но самоорганизующаяся команда должна обладать ещё и согласованным правом решать, как перестроить работу, если первоначальный план перестал соответствовать реальности.

При этом полномочия не могут быть безграничными. Решения о крупных финансовых обязательствах, критических рисках, изменении стратегии или существенном перераспределении ресурсов могут оставаться на более высоком уровне управления.

Зрелость системы определяется не максимальным количеством переданных вниз полномочий, а точностью их распределения.

3. Команда должна сама обнаруживать отклонения

Представим, что руководитель перестал ежедневно проверять ход проектов. Сотрудники отчитываются по пятницам, и некоторое время всё выглядит благополучно. Затем выясняется, что клиент несколько дней ждёт ответа, необходимая информация не передана смежной службе, а срок уже невозможно соблюсти.

Сотрудники не обязательно бездействовали. Возможно, каждый продолжал выполнять свою часть работы. Просто никто не отвечал за то, чтобы отклонение стало заметным для всех участников вовремя. А значит, в системе нет механизма, который обнаруживает отклонение и запускает необходимое действие.

Хорошо выстроенный контроль отличается от постоянного наблюдения за сотрудниками. В первом случае команда видит результат, сроки, ограничения и сигналы о сбоях. Ответственный обязан отреагировать, а не ждать, пока руководитель задаст вопрос. Во втором случае руководитель лично собирает информацию, выясняет причины и напоминает о необходимых действиях.

Чем сильнее обнаружение и исправление отклонений зависят от одного человека, тем меньше реальной самостоятельности у команды. Именно поэтому одних дашбордов и отчётов недостаточно. Важно, что происходит после появления тревожного сигнала.

4. Нужно заранее договориться, как разрешаются разногласия

Команда не становится самоорганизованной оттого, что сотрудники хорошо относятся друг к другу. В бизнесе неизбежны противоречия между скоростью и качеством, продажами и загрузкой производства, доходностью и риском, краткосрочной выгодой и долгосрочными последствиями. Руководители могут совершенно обоснованно предлагать разные решения. Вопрос в том, предусмотрено ли в компании, как такие противоречия разрешать.

Если для каждого спорного случая приходится искать человека с наибольшим авторитетом, команда будет постоянно прибегать к вертикальному управлению.

Если же определены критерии выбора, полномочия участников и основания для передачи вопроса на следующий уровень, значительная часть разногласий может решаться без вмешательства собственника.

При этом не каждое решение должно приниматься коллегиально. Иногда необходимость достичь полного согласия оказывается не менее серьёзным препятствием, чем согласование с начальником.

Команде нужен не культ консенсуса, а понятный порядок принятия решений.

5. Команда должна пересматривать собственный способ работы

Это свойство, которое, на мой взгляд, особенно часто упускают.

Предположим, проект завершился с задержкой. Участники предприняли необходимые действия, договорились с клиентом, компенсировали последствия и в итоге получили оплату. На следующем проекте история повторяется.

Можно назвать такую команду ответственной, ведь она не бросает работу, решает возникающие проблемы и добивается результата.

Но можно ли назвать её самоорганизующейся в зрелом управленческом смысле, если она каждый раз повторяет одну и ту же ошибку.

Для устойчивой самостоятельности недостаточно умения героически справляться со сложностями. Не менее важна способность менять правила работы, которые эти сложности создают.

Команда должна разбирать повторяющиеся сбои и выявлять, какой механизм не сработал. Не только кто допустил ошибку, но и почему такая ошибка вообще стала возможна. Вот тогда и появляется настоящая обратная связь и изменение действий самой команды.