Когда приставы вправе закрыть выезд
Основание — ст. 67 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Ограничение возникает не при любом долге, а при превышении порогов задолженности и отсутствии добровольного исполнения в срок без уважительных причин.
при превышении 10 000 руб. — по алиментам, возмещению вреда здоровью и компенсации морального вреда, возмещению имущественного ущерба или морального вреда от преступления;
при долге от 30 000 руб. — по остальным требованиям из исполнительных документов;
при превышении 10 000 руб. по любым требованиям, если прошло два месяца после срока добровольной оплаты.
Какую позицию высказал Верховный суд
В судебной практике есть свежее дело россиянина (Определение от 27 октября 2026 № 5-КГ26-91-К2), который в 2022 году собирался в путешествие, а на границе узнал о запрете. Пристав направил извещение через «Госуслуги», но из-за технической ошибки оно не дошло, и о долге человек не знал. Путевка сгорела.
Суды шли к решению четыре года: районный признал ограничение незаконным: взыскал стоимость путевки — 139 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 5 000 руб. и расходы на уплату государственной пошлины — 8 170 руб. Апелляция оставила решение без изменения, а судья ВС передал кассационную жалобу вместе с делом в судебную коллегию ВС. Она обратила внимание на два правила.
Первое: если гражданин 15 дней не заходил на «Госуслуги» с момента отправки извещения, оно не считается доставленным. Это установлено п. 3 Правил направления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей извещения в форме электронного документа (утв. Постановлением Правительства от 29.06.2016 № 606).
Второе: основание для запрета — неисполнение требований (в срок, который начинает отсчитываться с момента получения извещения). Поэтому если нет извещения — нет и законного запрета.
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Как проверить запрет до поездки
Проверка занимает минуты: банк данных исполнительных производств на сайте ФССП и раздел уведомлений на «Госуслугах». Делать это стоит не позднее чем за две недели до вылета — постановление может появиться в любой момент, а снятие требует времени из-за межведомственного обмена.
Постановление о запрете действует шесть месяцев, если пристав не продлил его по ст. 21 Закона № 229-ФЗ. Поэтому запрет может действовать и после погашения долга — до вынесения отдельного постановления об отмене. Поэтому сразу после оплаты можно потребовать отмену решения.
Как снять запрет
Самый быстрый путь — погасить долг и получить постановление об отмене. Если долга нет, а ограничение стоит, нужна жалоба старшему судебному приставу или иск в суд. Срок обжалования постановления — 10 дней со дня получения копии по ст. 122 Закона № 229-ФЗ; пропуск без уважительной причины будет препятствовать снятию запрета.
Если извещение не приходило, к жалобе прикладывают выписку из личного кабинета «Госуслуг» или скриншот раздела уведомлений.
Как взыскать деньги с приставов
Компенсация возможна за незаконные действия пристава. Для взыскания убытков необходимо доказать:
Незаконность действий. В идеальной ситуации — решение суда или постановление старшего пристава, которым ограничение отменено.
Наличие документального подтверждения. Стоимость путевки, билетов, брони, визы — с документами: договор, чек, подтверждение невозвратности.
Причинно-следственная связь. Поездка не состоялась именно из-за запрета, а не по другой причине.
Вина пристава по п. 2 ст. 1064 ГК предполагается. Истцу не нужно доказывать ее наличие, бремя доказывания невиновности лежит на ответчике, то есть приставе.
Куда идти и что приложить
Деньги взыскивают с государства: вред, который причинен незаконными действиями органов власти, возмещается за счет казны по ст. 1069 ГК. Ответчик — Российская Федерация в лице ФССП России, представлять ее будет территориальный орган. Иск подают в районный суд.
Общий срок исковой давности по ст. 196 ГК — три года, но затягивать не стоит: чем больше времени прошло, тем сложнее собрать документы.
Закрытие выезда за границу: как это работает
Выезд закрывают при долге свыше 10 000 руб. по алиментам и вреду здоровью, от 30 000 руб. по остальным требованиям, а через два месяца просрочки — уже от 10 000 руб. Запрет на выезд возможен только при отсутствии добровольного исполнения и уважительных причин для такого неисполнения.
Постановление действует 6 месяцев. Если извещение не дошло и 15 дней вы не заходили на «Госуслуги», запрет может быть незаконным. Снимается он оплатой и отменой, обжаловать его можно в течение 10 дней. Стоимость сорванной поездки взыскивают с казны: нужны решение о незаконности, документы об убытках и связь между ними.
Запрет на выезд: что важно помнить
Собрали в таблице пороги, сроки и действия.
Ситуация
Что делать
Срок
Долг свыше порога
Проверить запрет на сайте ФССП и «Госуслугах»
В идеале за 2 недели до поездки
Долг погашен
Требовать постановление об отмене
После оплаты
Извещение не приходило
Подавать жалобу приставу или иск в суд
10 дней с копии постановления
Поездка сорвалась
Иск о возмещении убытков
3 года