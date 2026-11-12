Какую позицию высказал Верховный суд

В судебной практике есть свежее дело россиянина (Определение от 27 октября 2026 № 5-КГ26-91-К2), который в 2022 году собирался в путешествие, а на границе узнал о запрете. Пристав направил извещение через «Госуслуги», но из-за технической ошибки оно не дошло, и о долге человек не знал. Путевка сгорела.

Суды шли к решению четыре года: районный признал ограничение незаконным: взыскал стоимость путевки — 139 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 5 000 руб. и расходы на уплату государственной пошлины — 8 170 руб. Апелляция оставила решение без изменения, а судья ВС передал кассационную жалобу вместе с делом в судебную коллегию ВС. Она обратила внимание на два правила.

Первое: если гражданин 15 дней не заходил на «Госуслуги» с момента отправки извещения, оно не считается доставленным. Это установлено п. 3 Правил направления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей извещения в форме электронного документа (утв. Постановлением Правительства от 29.06.2016 № 606).

Второе: основание для запрета — неисполнение требований (в срок, который начинает отсчитываться с момента получения извещения). Поэтому если нет извещения — нет и законного запрета.