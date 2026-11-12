Кому дают третью группу

Третью группу устанавливают при умеренных нарушениях функций организма: человек способен работать, но нуждается в снижении нагрузки, сокращённом дне, специальном оборудовании или переобучении. В отличие от первой и второй групп, третья не исключает трудоустройство и не требует постоянного ухода.

Решение принимает бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). С 2022 года действуют новые Правила признания лица инвалидом, утверждённые постановлением Правительства от 05.04.2022 № 588, и классификации критериев, по которым группу и устанавливают.

По общему правилу третью группу устанавливают на один год, затем нужно проходить переосвидетельствование. Бессрочную группу дают при стойких необратимых изменениях — перечень условий закреплён в тех же Правилах.