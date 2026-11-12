Кому дают третью группу
Третью группу устанавливают при умеренных нарушениях функций организма: человек способен работать, но нуждается в снижении нагрузки, сокращённом дне, специальном оборудовании или переобучении. В отличие от первой и второй групп, третья не исключает трудоустройство и не требует постоянного ухода.
Решение принимает бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). С 2022 года действуют новые Правила признания лица инвалидом, утверждённые постановлением Правительства от 05.04.2022 № 588, и классификации критериев, по которым группу и устанавливают.
По общему правилу третью группу устанавливают на один год, затем нужно проходить переосвидетельствование. Бессрочную группу дают при стойких необратимых изменениях — перечень условий закреплён в тех же Правилах.
Выплаты: ЕДВ, НСУ, пенсия
ЕДВ — ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам. Инвалиду третьей группы с 1 февраля 2026 года платят 3 520,01 рубля в месяц; инвалидам первой группы — 6 157,22, второй — 4 397,23, детям-инвалидам — 4 397,23 (постановление Правительства от 23.01.2026 № 30). ЕДВ назначают без заявления и перечисляют вместе с пенсией. Подробнее о расчёте пенсии по группам — в разборе «Клерка».
НСУ — набор социальных услуг, который входит в ЕДВ. С февраля 2026 года его стоимость — 1 825,25 рубля в месяц: лекарства и медицинские изделия (1 405,85), путёвка на санаторно-курортное лечение (217,48), бесплатный проезд к месту лечения (201,92). Можно получать услуги в натуральной форме, можно — деньгами полностью или частично.
Пенсия. Если есть хотя бы один день страхового стажа, назначают страховую пенсию по инвалидности: для третьей группы фиксированная часть в 2026 году — 4 792,35 рубля плюс стоимость индивидуальных пенсионных коэффициентов. Без стажа платят социальную пенсию: с 1 апреля 2026 года для третьей группы это 8 010,57 рубля (до апреля — 7 500,53).
За иждивенцев фиксированная часть страховой пенсии увеличивается: надбавка за одного — 3 194,90 рубля, максимум при трёх иждивенцах — 14 377,04 рубля. В районах Крайнего Севера применяется районный коэффициент либо северная надбавка — что-то одно.
Что изменится в 2027 году
ЕДВ и НСУ индексируют с 1 февраля по фактической инфляции — точный процент станет известен после утверждения постановления Правительства. В 2026 году индексация составила 5,6%, и суммы выше приведены уже с её учётом.
Страховые пенсии в 2027 году повысят дважды — с 1 февраля и с 1 апреля, социальные — с 1 апреля. Такой график озвучил Минтруд при представлении проекта бюджета Социального фонда.
Форму получения НСУ на 2027 год можно изменить до 1 октября 2026 года: заявление подаётся в Соцфонд. Если порядок не меняется, обращаться не нужно.
Отдельно стоит помнить: с 2027 года ужесточаются правила для другого пособия — единого пособия на детей (требование к заработку и контроль оборотов). На ЕДВ, НСУ и пенсию по инвалидности эти новации не распространяются.
Налоговые льготы
НДФЛ. Стандартный вычет 500 рублей в месяц положен инвалидам первой и второй групп. Инвалиду третьей группы он полагается только при инвалидности с детства. Отдельный вычет 3 000 рублей предусмотрен для инвалидов из числа военнослужащих, получивших третью группу вследствие ранения или заболевания при исполнении обязанностей службы, и для чернобыльцев.
Имущественный налог. Федеральная льгота по статье 407 НК РФ распространяется на инвалидов первой и второй групп, инвалидов с детства и детей-инвалидов. Инвалид третьей группы без статуса «с детства» от налога на квартиру или дом не освобождается.
Земельный налог. Уменьшение налоговой базы на 600 тысяч рублей по статье 391 НК РФ предусмотрено для инвалидов первой и второй групп, а также инвалидов с детства. Для третьей группы такой федеральной льготы нет.
Транспортный налог. Полностью региональный: в одних субъектах инвалидам третьей группы дают скидку или освобождение, в других льгота только для первой и второй групп. Проверять нужно закон своего региона.
Страховые взносы. Для работодателя выплаты в пользу инвалидов первой, второй и третьей групп облагаются взносами на травматизм по льготному тарифу — 60% от общего.
Трудовые права
Инвалид третьей группы вправе работать полный день. Сокращённая продолжительность рабочего времени — не более 35 часов в неделю — по статье 92 Трудового кодекса положена инвалидам первой и второй групп; для третьей группы сокращение возможно, если это предусмотрено медицинским заключением или индивидуальной программой реабилитации.
Ежегодный отпуск у инвалида любой группы — не менее 30 календарных дней (статья 23 закона № 181-ФЗ). Сверхурочная работа, командировки и работа в ночное время допускаются только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.
Работодатель обязан создавать условия по индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА): оборудование рабочего места, сокращённый день, переобучение. Отказ от выполнения ИПРА — нарушение, за которое предусмотрена ответственность.
Отдельно действует квота для инвалидов: организации численностью от 35 человек обязаны выделять рабочие места. Для работника это дополнительный канал трудоустройства, а не ограничение.
Что еще положено
Технические средства реабилитации. Трости, кресла-коляски, ортопедическая обувь и другие ТСР выдаются бесплатно по ИПРА либо компенсируются, если человек купил их сам. Для третьей группы перечень обычно уже, чем для первой и второй, и зависит от ИПРА.
Санаторно-курортное лечение. Входит в НСУ: путёвка предоставляется при наличии медицинских показаний. Если человек отказался от натуральной формы, услуга заменяется деньгами в составе ЕДВ.
Парковка. На местах для инвалидов может стоять любой автомобиль, перевозящий инвалида, — нужен знак «Инвалид» в федеральном реестре.
Льготы по ЖКУ. Скидка 50% на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по статье 17 закона № 181-ФЗ положена инвалидам первой и второй групп и детям-инвалидам. Инвалиду третьей группы федеральная скидка не предусмотрена; регионы могут вводить свои меры.
Бесплатная юридическая помощь. По закону № 324-ФЗ право на неё имеют инвалиды первой и второй групп. Для третьей группы такая гарантия не установлена — но её может дать регион.
Как оформить и подтвердить
Порядок такой: лечащий врач направляет на МСЭ, бюро устанавливает группу и разрабатывает ИПРА. Справка об инвалидности и ИПРА — основание для всех выплат и льгот. Сведения передаются в федеральный реестр инвалидов, откуда их получают Соцфонд и региональные органы.
ЕДВ и пенсию назначают по данным реестра — отдельное заявление обычно не нужно. А вот льготы по транспортному налогу и региональные меры часто требуют заявления в соцзащиту или налоговую. Что фонд назначает сам, а что требует заявления, разобрано в материале «Клерка».
Если группа не соответствует состоянию, решение МСЭ можно обжаловать: сначала в главное бюро, затем в федеральное, далее — в суд. Сроки и порядок установлены Правилами № 588.
Переосвидетельствование для третьей группы — ежегодное, если группа не установлена бессрочно. Пропуск срока не лишает права на переосвидетельствование, но выплаты приостановят до подтверждения статуса.
Что проверить в первую очередь
• Есть ли в справке запись «инвалид с детства» — от неё зависит право на вычет по НДФЛ и льготы по имущественным налогам.
• Указаны ли в ИПРА технические средства и рекомендации по условиям труда — это основание для бесплатного ТСР и изменения рабочего места.
• Подано ли заявление на региональные льготы: транспортный налог, проезд, компенсации — федеральных норм здесь нет.
• Выбран ли способ получения НСУ: до 1 октября нужно определиться с формой на следующий год.
• Сверены ли суммы в личном кабинете Соцфонда с действующими размерами ЕДВ и НСУ.
Что положено инвалиду третьей группы
Размеры и условия на 2026 год с учётом индексации; в 2027 году суммы вырастут.
Выплата или льгота
Размер
Условие
ЕДВ
3 520,01 ₽ в месяц
назначается автоматически
НСУ
1 825,25 ₽ в месяц
можно заменить деньгами или частично
Социальная пенсия
8 010,57 ₽ с 01.04.2026
при отсутствии страхового стажа
Страховая пенсия: фиксированная часть
4 792,35 ₽
при наличии хотя бы 1 дня стажа
Надбавка за иждивенца
+3 194,90 ₽
к страховой пенсии
Вычет по НДФЛ
500 ₽ в месяц
только при инвалидности с детства
Взносы на травматизм
60% тарифа
платит работодатель
Скидка на ЖКУ 50%
не положена
федеральная норма для I и II групп