Новость для тех, кто на упрощенке и думал «еще есть время»: последние дни года здесь буквально считанные. 31 декабря 2026 года по постановлению Правительства перенесли выходной с 4 января, то есть этот день нерабочий. Если планируете с 1 января 2027 года работать на другом объекте налогообложения, уведомление в налоговую должно уйти заранее — дальше расскажу, почему тянуть до последнего рабочего дня January не стоит и как все оформить по новым правилам.
Почему объект меняют только с нового года
Сменить объект налогообложения на упрощенке — «доходы» на «доходы минус расходы» или наоборот — можно только с начала нового календарного года, то есть с начала налогового периода. В середине года это сделать нельзя (п. 2 ст. 346.14 НК). Уведомление нужно подать не позднее 31 декабря года, предшествующего смене.
Это уведомительная, а не разрешительная процедура: ждать согласия или подтверждающих документов от инспекции не нужно. Но если уведомление не подали вовремя, весь следующий год придется работать на старом объекте, а сменить его получится только еще через год.
Сколько времени есть: считаем сроки
По общему правилу крайний срок — 31 декабря. И вот тут в 2026 году ловушка:
31 декабря 2026 года — четверг, но выходной: на него перенесли воскресенье 4 января.
Когда последний день срока приходится на выходной, он переносится на ближайший следующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК). Новогодние каникулы в 2027 году продлятся с 31 декабря по 10 января, то есть первый рабочий день — 11 января 2027 года.
Формально подать уведомление можно и 11 января 2027 года — налоговая обязана его принять. Но практика показывает: инспекторы на местах не всегда согласны с таким переносом, и спор придется решать через жалобы. Безопасный вариант — подать документ до 30 декабря 2026 года включительно (это полный рабочий день, сокращенным он не будет).
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Отдельные категории ИП получили поблажку по закону № 104-ФЗ от 25.04.2026: те, кто в декабре 2025-го совмещал патент и УСН или перешел с патента на упрощенку с доходом за 2025 год свыше 20 млн рублей, могут сменить объект задним числом — с 1 января 2026 года, подав уведомление до 1 июня 2026 года. Но это исключение, связанное с прошлогодним переходом, — на текущую кампанию оно не влияет.
Как подать уведомление: работает новая единая форма
С 31 июля 2026 года действует единая форма уведомления по УСН — КНД 1154004, утвержденная приказом ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@. Она заменила сразу пять прежних бланков, включая привычное уведомление об изменении объекта № 26.2-6. Старые формы теперь недействительны, и подать на них уведомление нельзя.
Для смены объекта заполняется:
титульный лист;
раздел 2 — в подразделе 2.1 указывается год, с которого меняется объект (2027), в подразделе 2.2 — код: «1» — «доходы», «2» — «доходы минус расходы».
Подать документ можно тремя способами: на бумаге лично в любую инспекцию (работает экстерриториальность), заказным письмом по почте или по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде.
Полезный запасной маневр: если подали уведомление, а потом передумали менять объект, до 31 декабря можно подать новое уведомление с правильным кодом и сопроводительное письмо об аннулировании первого документа (письмо ФНС от 11.09.2020 № СД-4-3/14754). Этим же способом исправляют ошибку в коде, если заметили ее до крайнего срока.
Что изменилось в 2026 году и как это влияет на выбор
Реформа сильно поменяла расклад для упрощенцев, и при выборе объекта на 2027 год это важно учитывать:
Параметр
2025
2026
Порог освобождения от НДС
60 млн ₽
20 млн ₽
Базовая ставка НДС
20%
22%
Лимит доходов на УСН
450 млн ₽
490,5 млн ₽ (дефлятор 1,090)
Лимит остаточной стоимости ОС
200 млн ₽
218 млн ₽
С 2026 года НДС платят упрощенцы с доходом свыше 20 млн рублей: либо по специальным ставкам 5% (доход до 272,5 млн ₽) и 7% (до 490,5 млн ₽) без права на вычет входного налога, либо по стандартной ставке 22% с вычетами. Порог в 20 млн зафиксирован до конца 2029 года — снижение до 15 и 10 млн перенесено на 2030–2031 годы.
Для «доходов минус расходы» хорошая новость: перечень учитываемых затрат расширен. А вот повышенные ставки УСН 8% и 20% отменены еще с 2025 года — действуют базовые 6% и 15%, которые регионы снижают до 1% и 5%, но с 2026 года вводить пониженные ставки можно только для видов деятельности, определенных правительством.
Отдельно: отменен льготный тариф страховых взносов для МСП, что бьет по расходной части многих бизнесов на «доходах минус расходы».
«Доходы» или «Доходы минус расходы»: как решить
Грубый ориентир — точка безубыточности. При базовых ставках «доходы минус расходы» выгоднее «доходов», когда расходы превышают примерно 60% выручки (15% от (100 − 60) = 6%). Но считать нужно по своей реальности, с учетом трех нюансов.
Минимальный налог 1% от доходов. На «доходах минус расходы» налог не может быть меньше 1% от выручки. В убыточный или низкомаржинальный год это важно: даже при нулевой прибыли налог платить придется.
НДС и его доля в затратах. Если доходы перевалили за 20 млн рублей, выбор ставки НДС влияет на экономику всего бизнеса. При высокой доле закупок с входным НДС стандартная ставка 22% с вычетами может быть выгоднее спецставки 5–7%.
Документальное подтверждение расходов. На «доходах минус расходы» каждый расход должен быть обоснован и подтвержден документами. Если учет ведется небрежно, экономия от 15% может съесться спорами с инспекцией.
Если бизнес производственный или торговый с высокой долей закупок и зарплат — обычно смотрят в сторону «доходов минус расходы». Если это услуги, консалтинг, IT с минимальными затратами — чаще выгоднее «доходы».
Типичные ошибки
Подать уведомление в январе, надеясь на перенос срока. Формально право есть, но инспекция может не согласиться — и весь год придется жить со старым объектом.
Использовать старый бланк 26.2-6. После 31 июля 2026 года он недействителен, уведомление на нем не примут.
Перепутать код объекта. «1» — доходы, «2» — доходы минус расходы. Ошибка, замеченная после 31 декабря, невозвратима: сменить объект получится только через год.
Путать смену объекта с переходом на УСН. Для организаций, которые только планируют перейти на упрощенку с 2027 года, действует дополнительный лимит: доходы за 9 месяцев 2026 года не должны превысить 367,875 млн рублей.
Чек-лист до конца декабря
Посчитать фактическую долю расходов за 2026 год и смоделировать налог на обоих объектах — с учетом НДС, если доходы выше 20 млн.
Скачать новую единую форму КНД 1154004 и заполнить титульный лист с разделом 2.
Подать уведомление до 30 декабря 2026 года — лично, по почте или через ТКС.
Сохранить подтверждение отправки: штамп инспекции, опись вложения или квитанцию о приеме по ТКС.
Передумали или ошиблись — до 31 декабря подать новое уведомление с письмом об аннулировании первого.
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