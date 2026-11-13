Почему объект меняют только с нового года

Сменить объект налогообложения на упрощенке — «доходы» на «доходы минус расходы» или наоборот — можно только с начала нового календарного года, то есть с начала налогового периода. В середине года это сделать нельзя (п. 2 ст. 346.14 НК). Уведомление нужно подать не позднее 31 декабря года, предшествующего смене.

Это уведомительная, а не разрешительная процедура: ждать согласия или подтверждающих документов от инспекции не нужно. Но если уведомление не подали вовремя, весь следующий год придется работать на старом объекте, а сменить его получится только еще через год.