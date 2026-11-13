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Страхователь исчез из реестра СФР. Дайджест КУБа за 13 ноября 2026

Обсуждаем исчезновение страхователя из реестра СФР, обязанность бухгалтеров регистрироваться в Росфинмониторинге, дооборудование самортизированного компьютера и давление налоговой по «проблемному» контрагенту.

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🔹 Страхователь исчез из реестра. По больничным в ноябре СФР пишет: у страхователя нет страхований по ОСС в Реестре. Обратились — советуют пересдать сведения. Кто сталкивался и как быстро решается?

🔹 Росфинмониторинг для аутсорс-бухгалтеров. Обязаны ли все бухгалтеры на аутсорсе регистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга или только те, кто подпадает под 115-ФЗ? Если только ведем учет без управления деньгами клиента — нужна ли регистрация?

🔹 Дооборудование компьютера. Компьютер полностью самортизирован (купили в 2018 за 92 тыс.), сейчас дооборудовали запчастями на 30 тыс. Как провести: модернизация с новой амортизацией или сразу в расходы?

🔹 Требование по «красному» контрагенту. Пришло требование по НДС + вызов в налоговую. Требуют убрать контрагента и доплатить НДС, грозят выездной. Документы все есть. У кого получалось отбиться?

Что такое «Красный уголок бухгалтера»

КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчетностью, кадрами и 1С. Здесь также выходят новости, которые можно обсудить с коллегами.

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