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Уведомления об исчисленных суммах сдаются 25-го (за первую половину месяца) и 30-го (за вторую, декабрьское исключение). Сами сроки перечисления с 2026 года не менялись, но правила расчета обновились: из отпускных и больничных теперь обязательно выделяется доля районных коэффициентов и северных надбавок со своими ставками и КБК.
Два правила, на которых держится декабрь
Датой удержания НДФЛ с отпускных и больничных считается день фактической выплаты дохода сотруднику. Дальше месяц делится на два налоговых периода: с 1-го по 22-е число и с 23-го по последнее число.
Период удержания НДФЛ
Крайний срок перечисления
1–22 декабря 2026
28 декабря 2026 (понедельник)
23–31 декабря 2026
30 декабря 2026 — последний рабочий день года
Для сравнения: 23–30 ноября
7 декабря 2026 (перенос с субботы 5 декабря)
Декабрьская дата — не перенос на январь, а «закрытие года»: налог, удержанный с 23 по 31 декабря, должен попасть на ЕНС в последний рабочий день календарного года. В 2026 году это 30 декабря: 31-е объявлено выходным по постановлению Правительства от 24.09.2025 № 1466. Норма закреплена в п. 6 ст. 226 НК. Перенести декабрьский НДФЛ на январь нельзя. Если 28-е или 5-е число выпадает на выходной, срок сдвигается на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).
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Уведомления в декабре: 25 и 30 числа
Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ подается дважды в месяц. Общее правило: за период 1–22 числа — не позднее 25-го, за период 23-го — конец месяца — не позднее 3-го числа следующего месяца.
Декабрь — единственное исключение: за вторую половину месяца уведомление сдается в последний рабочий день года.
Период
Срок подачи уведомления
Код периода
Срок уплаты
1–22 декабря
до 25.12.2026 (пятница)
34/03
до 28.12.2026
23–31 декабря
до 30.12.2026 (последний рабочий день года)
34/13
до 30.12.2026
Код периода складывается из квартала (34 — четвертый) и номера месяца в нем: для первой половины декабря — 03, для второй — 13. Кода 34/04 не существует — частая ошибка при заполнении. Деньги при этом уходят единым платежом по ЕНП с КБК 182 1 01 06 12 01 01 0000 510, а в уведомлении суммы разбиваются по ставкам — об этом ниже.
С 1 сентября 2026 года доступно предварительное (досрочное) уведомление на месяц, квартал, полугодие или год — но только в пределах текущего календарного года: в декабре 2026-го «авансом» на 2027-й подать нельзя. Для декабрьских расчетов обычно спокойнее работать в обычном цикле.
Что нового в 2026 году для отпускных и больничных
Сами сроки перечисления с 2026 года не изменились — три режима (28-е, 5-е, последний рабочий день года) действуют с реформы 2023 года. А вот обложение «среднезаработных» выплат заметно обновилось.
Доля РК и СН выделяется из выплат по среднему заработку. Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ дополнил НК новым пунктом 6.2 ст. 210: из отпускных, больничных за первые три дня, командировочных, компенсации за неиспользованный отпуск и выходных пособий нужно выделить часть, приходящуюся на районный коэффициент и северную надбавку. К ней применяется льготная шкала 13/15% с порогом 5 млн руб. (ставка 15% — только с суммы превышения), а остальная часть облагается по общей шкале.
Основная часть — по пятиступенчатой шкале. Ставка определяется по совокупному доходу нарастающим итогом с начала года: 13% — до 2,4 млн руб., 15% — от 2,4 до 5 млн, далее 18/20/22%. Если сотрудник в декабре «перешагивает» порог 2,4 млн, декабрьские отпускные могут частично уйти под повышенную ставку.
Кому платить не нужно: декретные и пособие по уходу за ребенком НДФЛ не облагаются вовсе; больничный с четвертого дня оплачивает СФР, и налог с этой части перечисляет Фонд сам; работодатель удерживает НДФЛ только с первых трех дней болезни и своих доплат.
Методика выделения доли. Закон не закрепляет единственный способ, но общепринятый подход такой: доля РК/СН = сумма РК и СН за расчетный период ÷ все доходы за расчетный период; затем эта доля умножается на сумму отпускных или больничного.
КБК: главное исправление
С 2025 года единый «агентский» КБК не действует — коды дифференцированы по ставкам, а для РК/СН с 2026 года есть отдельные «северные» коды (приказ Минфина от 10.06.2025 № 70н).
База
Ставка
КБК
Основная (агент)
13%
182 1 01 02010 01 1000 110
Основная (агент)
15%
182 1 01 02080 01 1000 110
Основная (агент)
18 / 20 / 22%
182 1 01 02150 / 02160 / 02170 01 1000 110
РК и северные надбавки
13% (база до 5 млн)
182 1 01 02210 01 1000 110
РК и северные надбавки
15% (база свыше 5 млн)
182 1 01 02230 01 1000 110
В уведомлении НДФЛ с основной части и с доли РК/СН показывается отдельными строками со своими КБК — даже если ставки совпадают. Смешивать базы нельзя: инспекция разнесет платеж не по той базе, и на лицевом счете возникнет «висящая» задолженность.
Для регионов без общерегионального районного коэффициента расчет остается «обычным» — по одной основной базе.
Но нюанс: местными актами коэффициент может устанавливаться для отдельных организаций и категорий работников, тогда правило выделения доли применяется и к ним.
Примеры
Пример 1. Отпускные в обычном регионе.
Отпускные 52 000 руб. выплачены 8 декабря. Доля РК не выделяется, совокупный доход сотрудника с начала года не превысил 2,4 млн руб., НДФЛ 13% — 6 760 руб. Уведомление (код 34/03, КБК 182 1 01 02010 01 1000 110) — до 25 декабря, перечисление — до 28 декабря.
Пример 2. Больничный.
За первые три дня болезни начислено 12 000 руб., выплачено 26 декабря вместе с зарплатой. НДФЛ 1 560 руб. относится ко второму периоду: уведомление (код 34/13) и уплата — до 30 декабря. С фондовой части (с 4-го дня) налог удерживает и перечисляет СФР.
Пример 3. Отпускные с РК.
Сотруднику с районным коэффициентом 1,4 выплачены 10 декабря отпускные 39 200 руб. (средний дневной 2 800 × 14 дней). За расчетный период доля РК в доходах — 2/7 (24 000 из 84 000 ежемесячных). Тогда:
«северная» база: 39 200 × 2/7 = 11 200 руб. → НДФЛ 13% = 1 456 руб. (КБК 182 1 01 02210 01 1000 110);
основная часть: 28 000 руб. → НДФЛ 13% = 3 640 руб. (КБК 182 1 01 02010 01 1000 110);
итого 5 096 руб. в уведомлении за период 1–22 декабря (код 34/03) двумя строками, уплата — до 28 декабря.
Пока обе базы в пределах порогов, сумма не меняется, но разделять строки все равно обязательно: как только основная база перешагнет 2,4 млн, а «северная» останется до 5 млн, ставки разойдутся.
Пример 4. Отпускные на пороге шкалы.
Совокупный доход сотрудника с января по ноябрь — 2 380 000 руб. 23 декабря выплачены отпускные 100 000 руб. (без РК). Из них 20 000 руб. доводят доход до порога 2,4 млн и облагаются по 13% (2 600 руб.), остальные 80 000 руб. — по 15% (12 000 руб.). Итого НДФЛ 14 600 руб. вместо 13 000 руб. при «плоском» расчете. Уведомление (34/13) и перечисление — до 30 декабря.
Пример 5. Отпуск с переходом через год.
Отпуск с 11 января 2027 года, отпускные выплачены 30 декабря. Дата получения дохода — день выплаты, поэтому налог с этих отпускных закрывается в 2026 году: удержать и перечислить до 30 декабря, а не в январе. «Перетаскивать» такие суммы на 28.01.2027 нельзя.
Пример 6. Ноябрьский «хвост».
НДФЛ, удержанный с выплат 23–30 ноября, перечисляется 7 декабря (5-е — суббота), уведомление за тот период сдано до 3 декабря. Эту декабрьскую платежную дату тоже легко пропустить.
Чем грозит просрочка
Пени начисляются за каждый день просрочки: для организаций 1/300 ключевой ставки ЦБ за первые 30 дней и 1/150 — далее, до дня погашения недоимки.
Штраф по ст. 123 НК РФ — 20% от неудержанной или неперечисленной вовремя суммы. Штрафа можно избежать: если 6-НДФЛ сдан вовремя и без искажений, а налог и пени доплачены до того, как ФНС обнаружила недоплату или назначила проверку (п. 2 ст. 123 НК).
Сальдо ЕНС решает все. Если к дате зачета на счете достаточно денег, налог считается уплаченным в срок даже при позднем платежном поручении. Поэтому деньги на ЕНС лучше закладывать с запасом за пару дней до дедлайна — 28 и 30 декабря банки и ФНС загружены.
Чек-лист бухгалтера на декабрь
До 3 декабря — уведомление за период 23–30 ноября (если есть выплаты).
До 25 декабря — уведомление за период 1–22 декабря (код 34/03) с разбивкой по КБК: основная база и «северная», если применимо.
До 28 декабря — перечислить НДФЛ, удержанный со всех выплат 1–22 декабря, включая отпускные.
До 30 декабря — уведомление (34/13) и перечисление налога с выплат 23–31 декабря; закрыть год по НДФЛ.
Проверить сальдо ЕНС и запланировать пополнение заранее.
Для «северных» компаний — убедиться, что при расчете декабрьских отпускных и больничных доля РК/СН выделена в отдельную базу со ставками 13/15% и своим КБК.
В феврале 2027-го — годовой 6-НДФЛ до 25 числа: там сверить, что все декабрьские удержания попали в нужные периоды и базы.
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