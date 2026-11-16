Два правила, на которых держится декабрь

Датой удержания НДФЛ с отпускных и больничных считается день фактической выплаты дохода сотруднику. Дальше месяц делится на два налоговых периода: с 1-го по 22-е число и с 23-го по последнее число.

Период удержания НДФЛ Крайний срок перечисления 1–22 декабря 2026 28 декабря 2026 (понедельник) 23–31 декабря 2026 30 декабря 2026 — последний рабочий день года Для сравнения: 23–30 ноября 7 декабря 2026 (перенос с субботы 5 декабря)

Декабрьская дата — не перенос на январь, а «закрытие года»: налог, удержанный с 23 по 31 декабря, должен попасть на ЕНС в последний рабочий день календарного года. В 2026 году это 30 декабря: 31-е объявлено выходным по постановлению Правительства от 24.09.2025 № 1466. Норма закреплена в п. 6 ст. 226 НК. Перенести декабрьский НДФЛ на январь нельзя. Если 28-е или 5-е число выпадает на выходной, срок сдвигается на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).