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НДФЛ
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НДФЛ с отпускных и больничных в декабре 2026 года: сроки, уведомления и новые правила

НДФЛ с отпускных и больничных в декабре 2026 года: сроки, уведомления и новые правила

В декабре 2026 года у бухгалтера два дедлайна по НДФЛ с «среднезаработных» выплат: налог, удержанный с выплат 1–22 декабря, перечисляется не позднее 28 декабря, а налог с выплат 23–31 декабря — не позднее 30 декабря, последнего рабочего дня года.

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Уведомления об исчисленных суммах сдаются 25-го (за первую половину месяца) и 30-го (за вторую, декабрьское исключение). Сами сроки перечисления с 2026 года не менялись, но правила расчета обновились: из отпускных и больничных теперь обязательно выделяется доля районных коэффициентов и северных надбавок со своими ставками и КБК. 

Два правила, на которых держится декабрь

Датой удержания НДФЛ с отпускных и больничных считается день фактической выплаты дохода сотруднику. Дальше месяц делится на два налоговых периода: с 1-го по 22-е число и с 23-го по последнее число. 

Период удержания НДФЛ

Крайний срок перечисления

1–22 декабря 2026

28 декабря 2026 (понедельник)

23–31 декабря 2026

30 декабря 2026 — последний рабочий день года

Для сравнения: 23–30 ноября

7 декабря 2026 (перенос с субботы 5 декабря)

Декабрьская дата — не перенос на январь, а «закрытие года»: налог, удержанный с 23 по 31 декабря, должен попасть на ЕНС в последний рабочий день календарного года. В 2026 году это 30 декабря: 31-е объявлено выходным по постановлению Правительства от 24.09.2025 № 1466. Норма закреплена в п. 6 ст. 226 НК. Перенести декабрьский НДФЛ на январь нельзя. Если 28-е или 5-е число выпадает на выходной, срок сдвигается на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).

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Уведомления в декабре: 25 и 30 числа

Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ подается дважды в месяц. Общее правило: за период 1–22 числа — не позднее 25-го, за период 23-го — конец месяца — не позднее 3-го числа следующего месяца.

Декабрь — единственное исключение: за вторую половину месяца уведомление сдается в последний рабочий день года. 

Период

Срок подачи уведомления

Код периода

Срок уплаты

1–22 декабря

до 25.12.2026 (пятница)

34/03

до 28.12.2026

23–31 декабря

до 30.12.2026 (последний рабочий день года)

34/13

до 30.12.2026

Код периода складывается из квартала (34 — четвертый) и номера месяца в нем: для первой половины декабря — 03, для второй — 13. Кода 34/04 не существует — частая ошибка при заполнении. Деньги при этом уходят единым платежом по ЕНП с КБК 182 1 01 06 12 01 01 0000 510, а в уведомлении суммы разбиваются по ставкам — об этом ниже. 

С 1 сентября 2026 года доступно предварительное (досрочное) уведомление на месяц, квартал, полугодие или год — но только в пределах текущего календарного года: в декабре 2026-го «авансом» на 2027-й подать нельзя. Для декабрьских расчетов обычно спокойнее работать в обычном цикле.

Что нового в 2026 году для отпускных и больничных

Сами сроки перечисления с 2026 года не изменились — три режима (28-е, 5-е, последний рабочий день года) действуют с реформы 2023 года. А вот обложение «среднезаработных» выплат заметно обновилось. 

  • Доля РК и СН выделяется из выплат по среднему заработку. Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ дополнил НК новым пунктом 6.2 ст. 210: из отпускных, больничных за первые три дня, командировочных, компенсации за неиспользованный отпуск и выходных пособий нужно выделить часть, приходящуюся на районный коэффициент и северную надбавку. К ней применяется льготная шкала 13/15% с порогом 5 млн руб. (ставка 15% — только с суммы превышения), а остальная часть облагается по общей шкале. 

  • Основная часть — по пятиступенчатой шкале. Ставка определяется по совокупному доходу нарастающим итогом с начала года: 13% — до 2,4 млн руб., 15% — от 2,4 до 5 млн, далее 18/20/22%. Если сотрудник в декабре «перешагивает» порог 2,4 млн, декабрьские отпускные могут частично уйти под повышенную ставку. 

  • Кому платить не нужно: декретные и пособие по уходу за ребенком НДФЛ не облагаются вовсе; больничный с четвертого дня оплачивает СФР, и налог с этой части перечисляет Фонд сам; работодатель удерживает НДФЛ только с первых трех дней болезни и своих доплат.

  • Методика выделения доли. Закон не закрепляет единственный способ, но общепринятый подход такой: доля РК/СН = сумма РК и СН за расчетный период ÷ все доходы за расчетный период; затем эта доля умножается на сумму отпускных или больничного. 

КБК: главное исправление

С 2025 года единый «агентский» КБК не действует — коды дифференцированы по ставкам, а для РК/СН с 2026 года есть отдельные «северные» коды (приказ Минфина от 10.06.2025 № 70н). 

База

Ставка

КБК

Основная (агент)

13%

182 1 01 02010 01 1000 110

Основная (агент)

15%

182 1 01 02080 01 1000 110

Основная (агент)

18 / 20 / 22%

182 1 01 02150 / 02160 / 02170 01 1000 110

РК и северные надбавки

13% (база до 5 млн)

182 1 01 02210 01 1000 110

РК и северные надбавки

15% (база свыше 5 млн)

182 1 01 02230 01 1000 110

В уведомлении НДФЛ с основной части и с доли РК/СН показывается отдельными строками со своими КБК — даже если ставки совпадают. Смешивать базы нельзя: инспекция разнесет платеж не по той базе, и на лицевом счете возникнет «висящая» задолженность. 

Для регионов без общерегионального районного коэффициента  расчет остается «обычным» — по одной основной базе. 

Но нюанс: местными актами коэффициент может устанавливаться для отдельных организаций и категорий работников, тогда правило выделения доли применяется и к ним.

Примеры

Пример 1. Отпускные в обычном регионе. 

Отпускные 52 000 руб. выплачены 8 декабря. Доля РК не выделяется, совокупный доход сотрудника с начала года не превысил 2,4 млн руб., НДФЛ 13% — 6 760 руб. Уведомление (код 34/03, КБК 182 1 01 02010 01 1000 110) — до 25 декабря, перечисление — до 28 декабря.

Пример 2. Больничный. 

За первые три дня болезни начислено 12 000 руб., выплачено 26 декабря вместе с зарплатой. НДФЛ 1 560 руб. относится ко второму периоду: уведомление (код 34/13) и уплата — до 30 декабря. С фондовой части (с 4-го дня) налог удерживает и перечисляет СФР.

Пример 3. Отпускные с РК. 

Сотруднику с районным коэффициентом 1,4 выплачены 10 декабря отпускные 39 200 руб. (средний дневной 2 800 × 14 дней). За расчетный период доля РК в доходах — 2/7 (24 000 из 84 000 ежемесячных). Тогда:

  • «северная» база: 39 200 × 2/7 = 11 200 руб. → НДФЛ 13% = 1 456 руб. (КБК 182 1 01 02210 01 1000 110);

  • основная часть: 28 000 руб. → НДФЛ 13% = 3 640 руб. (КБК 182 1 01 02010 01 1000 110);

  • итого 5 096 руб. в уведомлении за период 1–22 декабря (код 34/03) двумя строками, уплата — до 28 декабря.

Пока обе базы в пределах порогов, сумма не меняется, но разделять строки все равно обязательно: как только основная база перешагнет 2,4 млн, а «северная» останется до 5 млн, ставки разойдутся. 

Пример 4. Отпускные на пороге шкалы. 

Совокупный доход сотрудника с января по ноябрь — 2 380 000 руб. 23 декабря выплачены отпускные 100 000 руб. (без РК). Из них 20 000 руб. доводят доход до порога 2,4 млн и облагаются по 13% (2 600 руб.), остальные 80 000 руб. — по 15% (12 000 руб.). Итого НДФЛ 14 600 руб. вместо 13 000 руб. при «плоском» расчете. Уведомление (34/13) и перечисление — до 30 декабря. 

Пример 5. Отпуск с переходом через год. 

Отпуск с 11 января 2027 года, отпускные выплачены 30 декабря. Дата получения дохода — день выплаты, поэтому налог с этих отпускных закрывается в 2026 году: удержать и перечислить до 30 декабря, а не в январе. «Перетаскивать» такие суммы на 28.01.2027 нельзя.

Пример 6. Ноябрьский «хвост». 

НДФЛ, удержанный с выплат 23–30 ноября, перечисляется 7 декабря (5-е — суббота), уведомление за тот период сдано до 3 декабря. Эту декабрьскую платежную дату тоже легко пропустить. 

Чем грозит просрочка

  • Пени начисляются за каждый день просрочки: для организаций 1/300 ключевой ставки ЦБ за первые 30 дней и 1/150 — далее, до дня погашения недоимки.

  • Штраф по ст. 123 НК РФ — 20% от неудержанной или неперечисленной вовремя суммы. Штрафа можно избежать: если 6-НДФЛ сдан вовремя и без искажений, а налог и пени доплачены до того, как ФНС обнаружила недоплату или назначила проверку (п. 2 ст. 123 НК).

  • Сальдо ЕНС решает все. Если к дате зачета на счете достаточно денег, налог считается уплаченным в срок даже при позднем платежном поручении. Поэтому деньги на ЕНС лучше закладывать с запасом за пару дней до дедлайна — 28 и 30 декабря банки и ФНС загружены.

Чек-лист бухгалтера на декабрь

  • До 3 декабря — уведомление за период 23–30 ноября (если есть выплаты).

  • До 25 декабря — уведомление за период 1–22 декабря (код 34/03) с разбивкой по КБК: основная база и «северная», если применимо.

  • До 28 декабря — перечислить НДФЛ, удержанный со всех выплат 1–22 декабря, включая отпускные.

  • До 30 декабря — уведомление (34/13) и перечисление налога с выплат 23–31 декабря; закрыть год по НДФЛ.

  • Проверить сальдо ЕНС и запланировать пополнение заранее.

  • Для «северных» компаний — убедиться, что при расчете декабрьских отпускных и больничных доля РК/СН выделена в отдельную базу со ставками 13/15% и своим КБК.

  • В феврале 2027-го — годовой 6-НДФЛ до 25 числа: там сверить, что все декабрьские удержания попали в нужные периоды и базы.

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