КУБ дня. Про неполное рабочее время с плавающим графиком

Наша подписчица спрашивает:

«Можем ли мы установить сотрудникам неполный рабочий день с плавающим графиком , то есть один день может быть 4 часа нужно отработать , другой 8 часов? И считать зарплату исходя из отработанных часов по графику, установив стоимость часа?»

Комментаторы отмечают, что установить такой график можно. Главное — прописать в договоре почасовую оплату и регулярно считать часы работы в конкретные дни.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, можно ли установить такой график и как его оформить?