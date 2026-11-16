КУБ дня. Про неполное рабочее время с плавающим графиком
Организация собирается установить сотрудникам неполное рабочее время с плавающим графиком.
Наша подписчица спрашивает:
«Можем ли мы установить сотрудникам неполный рабочий день с плавающим графиком , то есть один день может быть 4 часа нужно отработать , другой 8 часов? И считать зарплату исходя из отработанных часов по графику, установив стоимость часа?»
Комментаторы отмечают, что установить такой график можно. Главное — прописать в договоре почасовую оплату и регулярно считать часы работы в конкретные дни.
А как вы считаете, можно ли установить такой график и как его оформить?