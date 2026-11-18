Разбираемся, нужно ли организации на АУСН удерживать НДФЛ свыше 13%.

Наша подписчица спрашивает:

«Подскажите, пожалуйста на АУСН НДФЛ 13%? Сотруднику пришло уведомление за 2025 г — доходы с физлиц к уплате. Мы оплатили 2 400 000 13% , а свыше 15%. Данные подаем через ЛК ИФНС мы сами в ЛК не видим ставки НДФЛ. А ИФНС видят только 13% . Как все поправить?».

Комментаторы отмечают, что на АУСН НДФЛ удерживают по ставке 13%. Все, что сверх 2,4 млн руб., сотрудники доплачивают самостоятельно.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, нужно ли удерживать НДФЛ свыше 13% организации на АУСН?