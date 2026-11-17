Почему кассовый метод — главный фактор декабря
На УСН действует кассовый метод: налоговая база формируется не тогда, когда подписан акт или отгружен товар, а когда реально пришли или ушли деньги. Оплата 30 декабря и 3 января — это два разных налоговых периода.
Доход признается в день, когда деньги зачислены на счет или в кассу, получено имущество либо долг погашен иным способом — например, взаимозачетом. Расходы признаются зеркально — после фактической оплаты. Причем одной оплаты мало: товар должен быть получен, услуга — оказана. Аванс поставщику расходом не является.
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Пример.
Интернет-магазин отгрузил партию товара 28 декабря, акт покупатель подписал в тот же день, но деньги пришли 8 января. Доход для УСН — январский, в налоговой базе 2026 года его нет.
А вот авансы работают в другую сторону: предоплата от клиента — это доход уже в момент зачисления на счет, независимо от того, когда вы отгрузите товар или окажете услугу. Декабрьские авансы — уже в налоговой базе этого года.
Доходы: что успевает стать доходом года
Доход признается в день, когда:
деньги зачислены на расчетный счет или в кассу;
покупатель оплатил картой, и сумма дошла до вас;
оплатили электронными деньгами или цифровым рублем;
состоялся взаимозачет — подписан акт о зачете встречных требований;
в счет оплаты передано имущество или право требования.
Что учесть до 31 декабря:
Договориться с контрагентами об оплате в декабре. Счет стоит выставить заранее и напомнить об оплате. Перевод 31 декабря зачисляется, как правило, в тот же день, но банковские задержки никто не отменял.
Проверить возвраты. Если вы в декабре вернули клиенту аванс, ранее полученный в счет предоплаты, доходы уменьшаются на сумму возврата в том периоде, когда вернули деньги.
Взаимозачет — тоже доход. Если в декабре подписан акт зачета, деньги можно «не трогать», но доход признается — по дате зачета.
Не путать с отгрузкой. Акт подписан, товар отгружен, но оплаты нет — для УСН дохода пока нет.
Отдельный порядок действует только для бюджетных субсидий малому бизнесу: они признаются в доходах пропорционально фактически произведенным за их счет расходам, но не более двух налоговых периодов с даты получения. К обычным оплатам клиентов это отношения не имеет.
Расходы: что успеть оплатить до конца года
На объекте «доходы минус расходы» базу уменьшают только оплаченные и подтвержденные документы затраты. Три условия: расход экономически обоснован, связан с доходной деятельностью, подтвержден первичкой.
С 1 января 2026 года перечень расходов стал открытым по закону № 425-ФЗ — учитывать можно любые затраты по правилам главы 25 НК, кроме прямо запрещенных статьей 270.
Но у отдельных категорий свои сроки признания:
Вид расхода
Когда признается
Подвох для декабря
Материалы, сырье
По оплате, при условии оприходования
Оплатить и оприходовать до 31.12
Зарплата
В день выплаты из кассы или перечисления в банк
Декабрьская зарплата — до конца года
Налоги и взносы
В размере фактически уплаченного
Взносы, уплаченные в декабре, — в базу этого года
Товары для перепродажи
По мере реализации
Оплатили в декабре, а продали в январе — расход уйдет в январь
Основные средства
После оплаты и ввода в эксплуатацию
Купили, но не ввели — расхода нет
Аренда, услуги подрядчиков
По факту оплаты
Закрыть акты и заплатить до 31.12
Пример с товаром.
В декабре вы оплатили поставщику товар на 800 000 рублей. Часть на 300 000 продали до Нового года — этот расход признается в текущем году. Остальные 500 000 — в налоговую базу 2027 года, по мере продажи. Если есть реальная возможность продать больше оплаченного товара до 31 декабря — расход удержится в нужном периоде.
Пример с ОС.
Оборудование за 1,2 млн рублей оплачено 20 декабря, но акта ввода в эксплуатацию нет. Расход не признается, пока акт не подпишут. Подписали 30 декабря — вся стоимость попадет в IV квартал, то есть в налоговую базу текущего года.
Нюанс 2026 года: НДС и лимиты
Если доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей или перевалили за эту сумму нарастающим итогом в течение 2026-го, вы плательщик НДС с 1-го числа следующего месяца. При льготной ставке 5% или 7% вычет входного НДС недоступен, а при стандартных 22% (10%) — работает в обычном порядке. Кто впервые стал плательщиком НДС в 2026 году и выбрал льготную ставку, может в течение четырех кварталов вернуться на ставку 22%, не дожидаясь трехлетнего срока. Это тоже стоит просчитать в декабре: от того, на какой стороне лимита вы окажетесь, зависит налоговая модель следующего года.
Минимальный налог: проверьте заранее
На «доходах минус расходы» по итогам года платится либо обычный налог (15% или региональная пониженная ставка), либо минимальный — 1% от доходов, смотря какая сумма больше. Минимальный налог считается только по итогам года, авансы зачитываются в его счет. Разницу между минимальным и обычным налогом можно включить в расходы следующих периодов.
Сроки уплаты налога за 2026 год: для ООО — до 29 марта 2027 (28 марта выпадает на воскресенье), для ИП — до 28 апреля 2027. Декларации: организации сдают до 25 марта 2027, ИП — до 26 апреля 2027 (перенос с воскресенья).
Пример 1 — минимальный налог срабатывает.
Доходы за год — 10 млн, расходы — 9,9 млн. Обычный налог: 100 000 × 15% = 15 000. Минимальный: 10 000 000 × 1% = 100 000. Платим 100 000.
Теперь представим, что в декабре вы успели признать еще 200 000 обоснованных расходов: база уйдет в минус, обычный налог станет нулем — но минимальный налог все равно составит 1% от дохода, те же 100 000. Дополнительный декабрьский расход в этой ситуации не экономит ничего в текущем году — он лишь создает убыток, который можно перенести на будущие годы и уменьшить им налоговую базу потом. Идея «передавить» базу расходами, когда реально грозит минимальный налог, не работает.
Пример 2 — минимальный налог не грозит.
Доходы — 10 млн, расходы — 8 млн. Обычный налог: 2 000 000 × 15% = 300 000. Минимальный: 100 000. Здесь все решает ставка: если в декабре признать реальный расход 200 000, обычный налог снизится на 200 000 × 15% = 30 000. Именно в такой ситуации осенняя оплата счетов имеет смысл.
Отдельный плюс «наоборот»: если по итогам девяти месяцев видно, что минимальный налог уже неотвратим, а запланированный расход можно спокойно оплатить в январе — перенос на следующий год увеличит базу будущих периодов и сработает на вас в 2027-м.
Чек-лист на последнюю неделю декабря
выставить счета контрагентам и напомнить об оплате — что зачислено до 31.12, то и в доходах года;
оплатить и оприходовать материалы, закрыть акты с подрядчиками, заплатить аренду;
выплатить декабрьскую зарплату и взносы до конца года;
по товарам для перепродажи — продать максимум оплаченного товара до 31 декабря;
по ОС — успеть оплатить и ввести в эксплуатацию;
посчитать, что выгоднее: признать расход в декабре или отложить на январь — и не гнаться за расходами, если реально грозит минимальный налог;
проверить позицию относительно лимита 20 млн по НДС на конец года;
собрать первичку: без чека, счета и акта расход не признают — самозанятому нужен чек из «Мой налог».
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