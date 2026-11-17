Почему кассовый метод — главный фактор декабря

На УСН действует кассовый метод: налоговая база формируется не тогда, когда подписан акт или отгружен товар, а когда реально пришли или ушли деньги. Оплата 30 декабря и 3 января — это два разных налоговых периода.

Доход признается в день, когда деньги зачислены на счет или в кассу, получено имущество либо долг погашен иным способом — например, взаимозачетом. Расходы признаются зеркально — после фактической оплаты. Причем одной оплаты мало: товар должен быть получен, услуга — оказана. Аванс поставщику расходом не является.