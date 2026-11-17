🔹 Документы от «Лемана Про» не дошли по ЭДО: требуют подписать или расторгнут. Поставщик утверждает, что отправил документы ещё 10 октября, но у покупателя свой оператор ЭДО, и письма не дошли — помешал сбой. Бухгалтер просит отправить повторно, её отправляют к провайдеру и предупреждают: не подпишете — расторгнем. Она спрашивает, присылал ли оператор письмо о сбое, потому что контрагент требует предъявить его.

🔹 Проценты по займу сотруднику: нужен ли чек и что делать теперь. Сотруднику выдали процентный заём на месяц, он его вернул — и выяснилось, что с процентов нужно было пробить чек, хотя раньше такого требования не было. Бухгалтер спрашивает коллег: превращать заём в беспроцентный и считать материальную выгоду или есть другой путь закрыть вопрос без штрафа.

🔹 Нулевая ООО на АУСН: минимальная база 27 093 и требования СФР. ООО на АУСН без деятельности, директор — единственный сотрудник, зарплата не начисляется с начала года. СФР не видит данных от налоговой и требует обмен, налоговая — сведения о застрахованных. Бухгалтер спрашивает, делает ли кто-то ежемесячные начисления с минимальной базой 27 093 и какой код дохода ставить: в начале декабря предстоит упрощённая ликвидация.

🔹 Выездная торговля молоком: «Меркурий» и площадка для ИП на патенте. Предприниматель на патенте продаёт молоко и масло в разъездах по деревням. Местная администрация настаивает на регистрации в «Меркурии», и бухгалтер просит коллег подсказать, с чего начать и как правильно оформить площадку для выездной торговли, чтобы потом не переделывать документы.