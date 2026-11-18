Базовые правила совмещения

Заявление на патент подается не позднее чем за 10 рабочих дней до начала деятельности на ПСН.

Каждая операция относится только к одному режиму. Налог считается по правилам того режима, к которому относится сделка. Если оплата пришла за услуги, оказанные до перехода на патент, — это доход УСН, даже если деньги поступили в период патента.

Один вид деятельности — один режим на одной территории. Применять УСН и патент по одному и тому же виду деятельности в пределах одного региона нельзя. Зато один вид деятельности в разных регионах можно развести по режимам: в одном — патент, в другом — упрощенка.

Патент — только для ИП. Совмещать УСН и ПСН может только индивидуальный предприниматель.

Раздельный учет: что и где фиксировать

прямые расходы относятся к конкретному режиму и учитываются только там;

Доходы. Ведутся две книги: КУДиР по УСН — только упрощенные доходы и расходы, и книга учета доходов по ПСН — только патентная выручка. Один расчетный счет использовать разрешено, но происхождение каждого платежа должно подтверждаться документально — на практике помогают субсчета, комментарии к платежам и четкая настройка кассового оборудования по видам деятельности.

Раздельный учет — не пожелание налоговой, а прямое требование п. 6 ст. 346.53 НК . Он нужен, чтобы: контролировать общий лимит по доходам, правильно считать налоги (на УСН налог зависит от фактической выручки, стоимость патента — нет) и обоснованно распределять общие расходы и взносы.

Формула распределения общих расходов:

Доля считается нарастающим итогом с начала года, а порядок распределения закрепляется в учетной политике. Расходы, «отрезанные» на патент, не уменьшают ни налог по ПСН, ни базу по УСН.

Пример.

За 9 месяцев 2026 года доходы: ремонт обуви на патенте — 4,5 млн руб., интернет-магазин на УСН — 3 млн руб. Доля УСН:

3 / 7,5 = 0,4

Если общие расходы (аренда склада и офиса) за период — 300 тыс. руб., то на УСН относится 120 тыс. руб., на патент — 180 тыс. руб.

Страховые взносы. Распределяются так же, как расходы: взносы за работника, занятого только в патентной деятельности, уменьшают налог по ПСН (с ограничением 50% при наличии работников); взносы за себя и за «смешанных» сотрудников делятся пропорционально долям доходов. Уменьшить на них можно и налог по УСН, и стоимость патента.

Основные средства. На УСН действует лимит остаточной стоимости ОС — 218 млн рублей в 2026 году, и в него включаются только объекты, используемые в упрощенной деятельности. Если основное средство работает в обоих направлениях, его стоимость нужно распределить — порядок ИП определяет сам и фиксирует в учетной политике.

Работники. Лимиты не суммируются «в лоб», но считаются по-разному: средняя численность по всей деятельности ИП не должна превышать 130 человек (иначе слетает УСН), а в патентной деятельности — 15 человек. То есть на практике совокупный штат может достигать 145 человек, но только при четком разделении персонала по режимам.