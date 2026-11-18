Что изменилось с 2026 года
1. Лимит дохода для патента снижен и будет падать дальше.
По закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ график такой:
Год действия патента
Лимит доходов
2026
20 млн руб.
2027
15 млн руб.
2028 и далее
10 млн руб.
Лимит фиксируется в рублях и не индексируется — коэффициент-дефлятор применяется только к потенциальному доходу для расчета стоимости патента.
2. Двойная проверка лимита.
Для права на ПСН в 2026 году проверяются сразу два периода: доход за 2025 год (не более 20 млн) и доход нарастающим итогом в течение 2026 года. Не прошла проверка по прошлому году — заявление на патент «не сработает»; не прошли лимит в текущем году — право утрачивается с начала действия последнего патента, а налоги пересчитываются за весь его период.
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3. Ловушка для 2027 года.
Даже если вы укладываетесь в 20 млн в 2026-м, патент на 2027 год вы получите только при доходе за 2026 год не выше 15 млн. Разница в 5 млн — «мертвая зона»: в 2026-м работать можно, а продлить патент уже нет.
4. При совмещении лимит общий.
Если ИП работает и на патенте, и на упрощенке, в лимит 20 млн входят доходы по обоим режимам (п. 6 ст. 346.45 НК). Доходы от деятельности на ОСНО или ЕСХН в расчет не входят.
5. НДС и повышенные ставки УСН.
Порог освобождения от НДС на упрощенке с 2026 года — 20 млн рублей дохода (заморожен на этом уровне до 2029 года; изначально планировалось снижение до 15 и 10 млн). Базовая ставка НДС выросла с 20 до 22%, пониженные ставки 5% и 7% для упрощенцев сохранены. Доход для порога НДС также считается по обоим режимам: как только совокупная выручка нарастающим итогом превышает 20 млн, обязанность платить НДС возникает с первого числа следующего месяца. Обратите внимание: если упрощенец стал плательщиком НДС и платит его по обычным ставкам, налог по УСН считается по повышенным ставкам — 8% на «Доходах» и 20% на «Доходы минус расходы».
6. Индексация лимитов УСН.
Коэффициент-дефлятор на 2026 год — 1,090: годовой лимит доходов на упрощенке вырос с 450 до 490,5 млн рублей, лимит остаточной стоимости ОС — с 200 до 218 млн рублей.
Базовые правила совмещения
Патент — только для ИП. Совмещать УСН и ПСН может только индивидуальный предприниматель.
Один вид деятельности — один режим на одной территории. Применять УСН и патент по одному и тому же виду деятельности в пределах одного региона нельзя. Зато один вид деятельности в разных регионах можно развести по режимам: в одном — патент, в другом — упрощенка.
Каждая операция относится только к одному режиму. Налог считается по правилам того режима, к которому относится сделка. Если оплата пришла за услуги, оказанные до перехода на патент, — это доход УСН, даже если деньги поступили в период патента.
Заявление на патент подается не позднее чем за 10 рабочих дней до начала деятельности на ПСН.
Раздельный учет: что и где фиксировать
Раздельный учет — не пожелание налоговой, а прямое требование п. 6 ст. 346.53 НК. Он нужен, чтобы: контролировать общий лимит по доходам, правильно считать налоги (на УСН налог зависит от фактической выручки, стоимость патента — нет) и обоснованно распределять общие расходы и взносы.
Доходы. Ведутся две книги: КУДиР по УСН — только упрощенные доходы и расходы, и книга учета доходов по ПСН — только патентная выручка. Один расчетный счет использовать разрешено, но происхождение каждого платежа должно подтверждаться документально — на практике помогают субсчета, комментарии к платежам и четкая настройка кассового оборудования по видам деятельности.
Расходы (актуально для объекта «Доходы минус расходы»):
прямые расходы относятся к конкретному режиму и учитываются только там;
общие расходы (аренда офиса, зарплата АУП, связь, реклама) распределяются пропорционально долям доходов.
Формула распределения общих расходов:
Доля УСН = Доходы по УСН / Доходы по УСН + Доходы по ПСН
Расходы по УСН = Общие расходы×Доля УСН
Доля считается нарастающим итогом с начала года, а порядок распределения закрепляется в учетной политике. Расходы, «отрезанные» на патент, не уменьшают ни налог по ПСН, ни базу по УСН.
Пример.
За 9 месяцев 2026 года доходы: ремонт обуви на патенте — 4,5 млн руб., интернет-магазин на УСН — 3 млн руб. Доля УСН:
3 / 7,5 = 0,4
Если общие расходы (аренда склада и офиса) за период — 300 тыс. руб., то на УСН относится 120 тыс. руб., на патент — 180 тыс. руб.
Страховые взносы. Распределяются так же, как расходы: взносы за работника, занятого только в патентной деятельности, уменьшают налог по ПСН (с ограничением 50% при наличии работников); взносы за себя и за «смешанных» сотрудников делятся пропорционально долям доходов. Уменьшить на них можно и налог по УСН, и стоимость патента.
Основные средства. На УСН действует лимит остаточной стоимости ОС — 218 млн рублей в 2026 году, и в него включаются только объекты, используемые в упрощенной деятельности. Если основное средство работает в обоих направлениях, его стоимость нужно распределить — порядок ИП определяет сам и фиксирует в учетной политике.
Работники. Лимиты не суммируются «в лоб», но считаются по-разному: средняя численность по всей деятельности ИП не должна превышать 130 человек (иначе слетает УСН), а в патентной деятельности — 15 человек. То есть на практике совокупный штат может достигать 145 человек, но только при четком разделении персонала по режимам.
Типовая ошибка, которая теперь стоит дороже
ИП смотрит только на патентное направление и видит 13,8 млн — «лимита нет». Но на УСН еще интернет-заказы на 4,7 млн и мелкий опт на 3,2 млн. Итого 21,7 млн — лимит превышен, патент утрачен с начала его действия, налоги пересчитываются. С новым порогом в 20 млн эта ошибка стала «стрелять» втрое чаще, чем при прежних 60 млн.
Проверяйте лимит по сводной таблице всех направлений — по каждому патенту отдельно считать нельзя: лимит общий для всех патентов и упрощенки вместе.
Что происходит при превышении лимита
Право на патент утрачивается с начала периода, на который он был выдан.
Если параллельно была УСН и право на нее сохранено, доходы и расходы патентной деятельности пересчитываются по правилам упрощенки за весь период патента. Дальше ИП продолжает работать на том режиме, который у него был параллельно, — как правило, на упрощенке; а если упрощенки не было, деятельность автоматически переводится на ОСНО. Если патентов несколько, пересчет делают с даты начала действия самого раннего из них. Кроме того, об утрате права на патент нужно самостоятельно сообщить в налоговую — подать заявление по форме № 26.5-3 в течение 10 рабочих дней, иначе ФНС снимет предпринимателя с учета после проверки и доначислит налог, пени и штраф.
Если УСН не было, деятельность автоматически переводится на ОСНО — со всеми НДС и налогом на прибыль/НДФЛ.
Декларацию по УСН подавать нужно в любом случае — даже если доходов по упрощенке ноль, отчет будет «нулевым».
Чек-лист до конца 2026 года
Сведите выручку в одну таблицу: все патенты + УСН, нарастающим итогом с 1 января.
Держите в голове две планки: 20 млн — лимит ПСН на 2026 год, 15 млн — порог для патента 2027 года. Если прогноз близок к 15 млн, планируйте переход на УСН (уведомление — до 31 декабря).
Проверьте НДС: совокупный доход 2026 года подбирается к 20 млн — готовьте учет НДС заранее (ставки 5%, 7% или 22/10% с вычетами), помните про повышенные ставки УСН 8%/20%.
Актуализируйте учетную политику: закрепите методику распределения общих расходов и взносов.
Не забудьте про отчетность: авансовые платежи по УСН — до 28-го числа месяца после квартала, декларация — до 25 апреля, платежи по патенту — по срокам конкретного патента.
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